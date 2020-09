Elektrisch leitfähige Gleitlager von CSB-Gleitlager GmbH

Der Markt fordert elektrisch leitfähige Buchsen; die CSB Gleitlager reagiert darauf mit innovativen Produkten.

In der Industrie, vor allem in der Automobilindustrie, werden immer mehr Bauteile mit der kathodischen Tauchlackierung (kurz KTL) beschichtet. Bei diesem Verfahren wird das komplette Werkstück in einen elektrisch leitfähigen Lack getaucht, über welches anschließend ein Spannungsfeld angelegt wird.

Um hier eine hohe Prozesssicherheit zu erreichen, müssen auch alle beweglichen Teile, wie Klappen und Türen, über eine gute Leitfähigkeit verfügen. Daher kommt der elektrischen Leitfähigkeit von Gleitlagern eine besondere Aufmerksamkeit zu.

CSB Gleitlager hat, speziell für diese Einsatzzwecke, in ihrer eigenen Forschungsabteilung zwei wartungsfreie Werkstoffe entwickelt. Das neue elektrisch leitfähige CSB 50 EC (Stahl + Zinnbronze + PTFE + Faser) sowie das elektrisch leitfähige CSB 12 EC (Stahl + PTFE Tape) Material.

Beim CSB 50 EC beträgt der elektrische Widerstand kleiner 1000 Ohm ! Damit ist dieses Gleitlager hervorragend für die KTL-Beschichtung geeignet. Das CSB 12 EC steht dem nicht nach!

Verfügbar sind die beiden Werkstoffe aus dem Hause CSB nicht nur in allen üblichen Standardabmessungen sondern auch in kundenspezifischen Ausführungen.

Die CSB Gleitlager GmbH in Hiddenhausen ist der Spezialist für hochwertige, präzise arbeitende Gleitlagertechnik, die u.a. in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Fördertechnik sowie bei der Produktion von Hydraulik-Komponenten zum Einsatz kommen. Durch hohe Qualitätsstandards, detaillierte Technik- und Werkstoffkenntnisse, effektive Lagerhaltung und Logistik sowie eine faire Preispolitik zeichnet sich CSB als verlässlicher Partner aus. Die Fertigung erfolgt bei der CSB Bearing Technologies Co. Ltd. in China, Asiens Nr. 1 in der Entwicklung und Herstellung von technischen Gleitwerkstoffen. Weitere CSB Vertriebspartner in den USA, Kanada, Indien, der Türkei, Skandinavien sowie in Frankreich und Italien bilden ein weltweites Netzwerk. Die Produktpalette von CSB ist vielfältig: Gleitlager werden in verschiedensten Abmessungen und Ausführungen gefertigt – als Zylinder-Buchse, als Bund-Buchse, als Anlauf- oder Bundscheibe, als Gleitstreifen sowie als Sonderteil nach Kundenvorgaben. Verwendete Materialien sind Sinterbronze, unterschiedliche Bronze-Messinglegierungen, Metall-Kunststoff-Verbundstoffe, Faserverbund- und Kunststoffe oder Bimetalle. Sämtliche Buchsen stehen in wartungsarmen bzw. komplett wartungsfreien Varianten zur Verfügung. Die CSB Gleitlager fungiert als Partner für die Planung und Konzeptionierung komplexer Projekte, um optimale Lösungen für individuelle Anwendungen zu finden. Die enge Zusammenarbeit mit dem CSB Lieferwerk gewährleistet einen großen Vorrat des umfassenden Sortiments auf Lager, der in kürzester Zeit ausgeliefert werden kann. Nachhaltigkeit wird der CSB Gleitlager GmbH als Beitrag zum Umweltschutz verstanden. Möglichst emissionsfreie Produktionsprozesse, der sparsame Einsatz von Ressourcen und Rohstoffen sowie eine strikte Einhaltung nationaler und internationaler Normen stehen dabei im Vordergrund.

Weitere Informationen zur CSB Gleitlager GmbH finden Sie unter: https://www.csb-gleitlager.de/home/

Kontakt

CSB Gleitlager GmbH

Fredi Albrecht

Meierstraße 36a

32120 Hiddenhausen

05223/9850690

f.albrecht@csb-gleitlager.de

http://www.csb-gleitlager.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.