Elektro- und Haustechnik-Softwarehaus Hausmann Wynen wird Teil der Bausoftware-Gruppe um SEMA, WGsystem und Compass

Wildpoldsried / Monheim / Dortmund, 6.10.2023 – Rund um das Unternehmen SEMA, einen der weltweit führenden Software-Anbieter für Holz- und Treppenbau sowie das blechverarbeitende Gewerbe, hat sich mit Unterstützung des Familieninvestors Bregal Unternehmerkapital (BU) mittlerweile eine schlagkräftige Gruppe aus Softwarehäusern mit Spezialisierung auf verschiedene Bau-Gewerke geformt.

Nun bekommt die Gruppe erneut prominenten Zuwachs: Mit Hausmann Wynen aus Monheim stößt ein Unternehmen hinzu, das sich mit Branchensoftware für die speziellen Anforderungen im Bereich Elektro, Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und PV-Anlagen sowie im Handel einen Namen gemacht hat. Gemeinsam wollen die Partner durch die neuen Synergien nun weiterwachsen und zusätzlichen Mehrwert für Kunden schaffen.

Hausmann Wynen hat sich in seiner 40-jährigen Geschichte vom reinen Software-Entwickler für Fachbetriebe der Elektrotechnik zum Partner der Wahl auch für Haustechnikbetriebe und Handelsunternehmen entwickelt. Heute arbeiten bereits rund 4.800 kleine und mittelständische Elektrofachbetriebe sowie rund 40 Einzel- und Großhändler aus ganz Deutschland mit den beiden Produkten „Powerbird“, einer vertikalen Branchensoftware mit allen Funktionalitäten, von Kalkulation, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung bis hin zu modernen Mobilen Apps, sowie „Sitara“, einer ERP-Software mit Fokus auf Einzel- und Großhändler mit Modulen u.a. für Finanz- und Rechnungswesen sowie Mitarbeiterverwaltung. Hausmann Wynen beschäftigt mehr als 88 Expertinnen und Experten.

Mit Hausmann Wynen ergänzt somit ein exzellenter Player in einem wachstumsstarken Marktsegment die Produktpalette einer bereits am Markt stark positionierten Gruppe, die auf bestem Weg zu einem breit aufgestellten Construction-Tech-Player ist. Mit bereits mehr als 11.000 Kunden umfasst diese Gruppe mit SEMA einen der weltweit führenden Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für Holzbau, Treppenbau und Blechbearbeitung sowie die in den vergangenen Jahren hinzugestoßenen Partnerunternehmen WGsystem (kaufmännische Branchensoftware mit Fokus auf Holzbau, Zimmerei und Dachdeckerei) und Compass (Software für den Treppen-, Holz- und Fensterbau mit Schwerpunkt auf CNC-Anbindungen und Werkstattorganisation).

„Der Zuwachs verstärkt unsere Gruppe noch einmal deutlich und erweitert unser Portfolio in neue, benachbarte Branchen“, erklärt Alexander Neuss, CEO der Gruppe. „Fachbetriebe unterschiedlichster Couleur stehen alle vor ähnlichen Herausforderungen in Sachen Digitalisierung – unsere Kunden profitieren hier von der gebündelten Erfahrung unserer Gruppenmitglieder, die alle ein Versprechen eint: Die Entwicklung der optimalen Lösungen gemeinsam mit dem Kunden, praxisnah und orientiert an den Bedürfnissen von heute und morgen.“

„Wir freuen uns sehr, Teil einer schlagkräftigen und schnell wachsenden Gruppe zu werden und uns aktiv in die Weiterentwicklung einzubringen. Die Liste der sich gegenseitig ergänzenden Kompetenzen sowie der Möglichkeiten gemeinsamen Wachstums ist lang, so dass Kunden und Mitarbeitende sich auf zahlreiche Benefits freuen können“, so Peter Albrecht und Sven Wollthan, Geschäftsführer bei Hausmann Wynen. Worüber sich alle Partner einig sind, ist was Hausmann Wynen in den letzten vielen Jahren ausgezeichnet hat: „Familiär, kundenorientiert und praxisnahe Softwarelösungen für unsere Kunden aus dem Bereich Elektro- und Haustechnik bleibt als DNA zu 100 Prozent erhalten. Das ist natürlich auch unser Anspruch sowie Motor für die Zukunft“, so die beiden Geschäftsführer von Hausmann Wynen.

Über Hausmann Wynen

Das Unternehmen Hausmann Wynen wurde 1983 von Reinhard Hausmann und Hartmut Wynen in Monheim am Rhein gegründet. Zunächst lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Software-Lösungen für Fachbetriebe der Elektrotechnik. Schnell folgte die Ausweitung unseres Angebots auf die Bereiche Haustechnik, Handel und Industrie. Heute arbeiten bereits mehrere Tausend Unternehmen in DACH mit einem der Softwareprodukte von Hausmann Wynen – Tendenz steigend. Einen großen Teil des Erfolges verdankt Hausmann Wynen der engen Zusammenarbeit mit ihren Kunden. So existiert seit vielen Jahren ein Anwenderbeirat, der aus Kundensicht beleuchtet, wie sich die täglichen Anforderungen und Aufgaben in den Betrieben weiterentwickeln. Daraus entstehen praxisnahe, alltagsorientierte Funktionen, Module und Produkte, die aufgrund ihrer Qualität erfolgreich sind. Wichtig sind die integrierten Systeme, fast alles kommt bei Hausmann und Wynen aus der eigenen Softwareschmiede, so auch die Finanz- und Lohnbuchhaltung und sämtliche Apps. Das sichert auch dauerhaft die Möglichkeit auf Kundenwünsche zu reagieren.

Über SEMA

Die SEMA-Firmengruppe ist mit ihren Marken SEMA, WGsystem und Compass der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen und ergänzenden Dienstleistungen in der Holzbaubranche, im Treppenbau sowie dem blechverarbeitenden Gewerbe. Die Softwarelösungen sind in 11 Sprachen erhältlich und kommen bei mehr als 11.000 Kunden in über 61 Ländern seit fast 40 Jahren erfolgreich zum Einsatz. Mit SEMA haben handwerklich orientierte Zimmerer, Dachdecker, Abbundzentren und die Fertighaus-Industrie die effiziente und durchgängige Lösung für Planung, Kalkulation und Konstruktion von Holzbauten, Treppen und Dachdeckungen sowie der Verblechung in 2D oder 3D. Um die Marktposition kontinuierlich auszubauen und Kunden stets innovative Lösungen zu bieten, investiert die Gruppe jährlich durchschnittlich 15 % ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Lösungen an ihrem Standort im Allgäu.

