Elektrofahrzeuge schnell und komfortabel laden mit Green Cell

Typ 2-Ladekabel mit bis zu 22 kW für kürzere Ladezeiten

Die Popularität von Elektrofahrzeugen wächst stetig und damit auch die Nachfrage nach Zubehör für diesen Fahrzeugtyp. Einer der Spezialisten auf diesem Gebiet ist die europäische Marke Green Cell, die eine Reihe von sogenannten “Typ 2”-Kabeln anbietet, die für das schnelle Laden gängiger Elektrofahrzeugmodelle ausgelegt sind.

Die Ladekabel von Green Cell sind mit Ein- und Ausgängen des Typs 2 ausgestattet, sodass sie mit allen Ladestationen in Europa kompatibel sind. Das Angebot des Herstellers umfasst sowohl 1-Phasen- als auch 3-Phasen-Kabel mit 5 oder 7 Metern Länge und unterschiedlicher Ladeleistung. Im Vergleich zu 3-Phasen- oder 1-Phasen-Standardladekabeln mit 3,7 kW bietet Green Cell Modelle mit einer höheren Leistung, was die Ladezeit um mehrere Stunden verkürzen kann. Die verfügbaren Leistungsvarianten umfassen 3,7 kW, 7,2 kW, 11 kW und 22 kW.

Das geringe Gewicht der Type 2-Kabel des Anbieters und ihre kompakte Größe ermöglichen einen bequemen Transport und die Lagerung beispielsweise im Kofferraum des Fahrzeugs. Das widerstandsfähige Design mit Spritzwasserschutz (IP44/IP55), Druckbeständigkeit von bis zu 2 Tonnen (UL94V-0) und die extrem robusten Stecker gewährleisten die tägliche, störungsfreie Nutzung jedes Kabels über mehr als 15 Jahre und rund 10.000 Ladezyklen.

Die Fahrzeugmarken, mit denen das Green Cell-Zubehör kompatibel ist, umfassen Hersteller wie Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, Kia, Hyundai, Porsche, Toyota und Tesla.

Der Preis für die GC Typ 2-Kabel variiert je nach Modell zwischen 140 und 213 Euro.

Kundenfavorit – Verkaufsrang Nummer 1 bei Amazon Deutschland

Ladekabel für Elektro-Fahrzeuge von Green Cell sind seit letztem Jahr auch auf Amazon.de erhältlich. Sie sind derzeit das meistgekaufte Zubehör in dieser Kategorie.

“Die Basis für die Entwicklung unserer Produkte ist unsere Leidenschaft für Mobilität, daher berücksichtigt das Design auch immer die spezifischen Kundenbedürfnisse”, erklärt Rafa Jdrzejek, Chief Sales Officer bei Green Cell. “Die Entwicklung der Elektromobilität, ist eine Zukunft, zu der wir als Marke beitragen wollen. Der Erfolg der GC Typ-2-Produkte sind für uns eine große Motivation, unser Portfolio systematisch zu erweitern und Kunden in ganz Europa und weltweit mit Energie zu versorgen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet bereits heute an weiterem Zubehör für Elektroautos.”

Die Produkte von Green Cell erreichen Kunden in 142 Ländern und das dynamische Wachstum verschafft dem Unternehmen einen Platz im FT1000 Financial Times-Ranking für die am schnellsten wachsenden Unternehmen auf unserem Kontinent. Neben Zubehör für Elektroautos entwickelt der Hersteller eigene Unterhaltungselektroniktechnologien und Zubehör für mobile Geräte und ist auf Stromversorgung und Energiespeicherung spezialisiert.

