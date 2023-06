Elektromobilität: Ex-Tesla Manager wird Beirat bei eROCKIT

Der erfahrene Manager Harald Schlarb verstärkt das Brandenburger eMobility- und Technologieunternehmen eROCKIT. Als ehemaliger Planning Lead der Tesla Giga-Factory Berlin-Brandenburg bringt er seine Expertise als Beirat für Infrastruktur und Produktion in die eROCKIT AG ein. Mit einer beeindruckenden Karriere von über drei Jahrzehnten in der Automobilbranche hat der Maschinenbauingenieur und Betriebswirt bereits erfolgreich für renommierte Unternehmen wie Maybach, Daimler und McLaren gearbeitet.

Auf eROCKIT ist Harald Schlarb durch einen Zufall aufmerksam geworden und hat nicht lange gezögert, dieses Unternehmen zu unterstützen. Schlarb erklärt: „Das eROCKIT ist ein wirklich einzigartiges Fahrzeug. Wenn man es gefahren ist, ist man absolut begeistert. Das faszinierende ist, dass man durch wenig Kraftaufwand eine wahnsinnige Geschwindigkeit bekommt.“

Das eROCKIT gilt mit seinem Human Hybrid-Antrieb als das schnellste für den Straßenverkehr zugelassene eBike der Welt. Die Geschwindigkeit (bis zu 100 km/h) steuert man dabei ausschließlich über die Pedale. Das als Elektromotorrad (Leichtkraftrad / 125ccm-Klasse) zugelassene Fahrzeug bietet Fahrspaß und Dynamik auf höchstem Niveau und ist eine spannende Alternative für umweltbewusste Fahrer, die eine außergewöhnliche elektrische Mobilitätserfahrung suchen.

Harald Schlarb sieht einen großen Markt für die Technologie von eROCKIT. Er meint: „Die Human Hybrid Technologie lässt sich für viele Anwendungen in verschiedenen Fahrzeugen und Industrien einsetzen und kann weltweit von großem Nutzen sein.“

In 2023 erhielt eROCKIT Investment-Zusagen des indischen Unternehmens Motovolt in zweistelliger Millionenhöhe. Ziel ist es, die eROCKIT Fertigungsstätten bei Berlin und in Indien auf- und auszubauen.

eROCKIT steht für innovative Elektromobilität und Technologie Made in Germany.

