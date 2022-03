Elektronik-Abverkauf bei Nubert: Bis zu 26 % auf HiFi-Technik und 5,1 % Inflationsausgleich auf Boxen Made in Germany

Im Rahmen der Jahresinventur startet Nubert am heutigen 25. März einen Elektronik-Abverkauf mit verlockenden Rabatten. Solange der Vorrat reicht, gibt es HiFi-Komponenten namhafter Hersteller bis zu 26 % günstiger. Wer die passenden Lautsprecher sucht, hat ebenfalls Glück: Nubert gewährt weiterhin einen Inflationsausgleich von 5,1 % auf alle eigenen Produkte „Made in Germany“. Das gilt auch für die nuLine 34 Jubilee und nuLine 284 Jubilee: Mit diesen limitierten Sondermodellen im aufsehenerregenden Look aus patiniertem Cortenstahl feiert Nubert das zehnjährige Jubiläum der aktuellen nuLine-Generation.

Schwäbisch Gmünd, 25. März 2022 – Heute startet bei Nubert die perfekte Zeit, um sich besten Klang nach Hause zu holen: 26 % Rabatt im Rahmen des Elektronik-Abverkaufs und 5,1 % Inflationsausgleich auf Lautsprecher „Made in Germany“ – das sind nach Adam Riese eine Menge guter Gründe für ein ordentliches Sound-Update.

Bis zu 26 % Rabatt auf HiFi beim Elektronik-Abverkauf

Nach der Jahresinventur heißt es Platz schaffen im Nubert Lager. Davon profitieren auch die Kunden, denn im Rahmen des Elektronik-Abverkaufs gibt es bis zu 26 % Rabatt auf Ausstellungsstücke, Retouren, Auslaufmodelle und andere ausgewählte Lagerware. Darunter finden sich CD-Spieler, Streaming-Geräte und Verstärker von namhaften Marken wie Yamaha, Cambridge Audio und NAD. Gerade in der angespannten Liefersituation bei HiFi- und Heimkinoelektronik ist das die perfekte Gelegenheit, sich Wunschkomponenten zum Traumpreis zu sichern! Und das ganz ohne Wartezeit, denn alle Aktionsprodukte sind sofort lieferbar, in Deutschland und Österreich sogar komplett versandkostenfrei. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – die verlockenden Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Eine komplette Übersicht aller preisreduzierten Geräte gibt es auf der Aktionsseite unter https://www.nubert.de/inventurverkauf/1134/

5,1 % Inflationsausgleich auf Nubert Modelle „Made in Germany“

Wer sich gleich noch passende Lautsprecher sichern möchte, hat ebenfalls Glück: Noch bis zum 21. Juni 2022 spendiert Nubert allen Käufern von Lautsprechern „Made in Germany“ einen Inflationsausgleich in Höhe von satten 5,1 %. Denn genau so hoch lag laut Statistischem Bundesamt die Preissteigerung in Deutschland zuletzt – und das gibt Nubert seinen Kunden als Ausgleich zurück. Der Grund liegt auf der Hand: Während Bauteile-Knappheit und unterbrochene Lieferketten vieles verteuern, zahlen sich nachhaltiges Wirtschaften und Fertigung in Deutschland aus. Diesen Standortvorteil gibt Nubert nur zu gerne an seine Kunden weiter. Entsprechend gilt der Inflationsabzug für die in Deutschland gefertigten Produktreihen nuVero, nuPyramide und nuLine. Wie bei allen Bestellungen ist auch hier der Versand innerhalb Deutschlands und nach Österreich gratis.

Zehn Jahre nuLine: moderne Kunst zum Jubiläum

Die 5,1 % Preisvorteil gelten auch für die brandneuen, ganz besonderen Jubiläumsmodelle der nuLine-Reihe: Der Kompaktlautsprecher nuLine 34 Jubilee sowie die Standbox nuLine 284 Jubilee basieren technisch auf den gleichnamigen Erfolgsmodellen, zeichnen sich aber durch ihre faszinierende Oberflächenveredelung aus patiniertem Metall aus. Ein fränkischer Fachbetrieb versieht die Gehäuse mit einer Cortenstahl-Beschichtung, die anschließend gealtert und mit Klarlack versiegelt wird. Das Ergebnis ist ein in verschiedenen Rot- und Brauntönen schimmerndes Finish, das insbesondere in modernen Wohnumgebungen eine hervorragende Figur macht. Dabei fällt die Oberfläche immer etwas anders aus und macht so jedes Exemplar zum Unikat. Anlässlich des zehnten Geburtstags der erfolgreichen nuLine-Serie bietet Nubert die nuLine 34 Jubilee und nuLine 284 Jubilee als limitierten Sondereditionen an. Eine einmalige Chance für alle, deren Lautsprecher nicht nur überragend klingen, sondern auch ebenso gut aussehen sollen!

Aktionsseite Inventurverkauf:

https://www.nubert.de/inventurverkauf/1134/

Aktionsseite Inflationsausgleich:

https://www.nubert.de/inflationsausgleich/795/

Produktseiten nuLine Jubilee:

https://www.nubert.de/nuline-284-jubilee/p4707/?category=3

https://www.nubert.de/nuline-34-jubilee/p4706/?category=3

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

