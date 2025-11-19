Elektronisch, verspielt, einzigartig: Into the Blood veröffentlichen „Play Your Clarinet!

Mit ihrer energiegeladenen neuen Single „Play Your Clarinet!“ präsentieren Into the Blood eine ungewöhnliche wie faszinierende Mischung: treibende elektronische Beats treffen auf ein überraschendes Highlight – ein jazzig-swingendes Klarinettensolo von Peter Fuglsang. Sein lebendiges Spiel bildet einen verspielten, organischen Kontrast zum digitalen Fundament des Tracks und schafft so ein Hörerlebnis, das sofort heraussticht.

Die Single erscheint weltweit am 22. November – und das gleich in elf verschiedenen Sprachen (u. a. Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Chinesisch) sowie als Instrumentalversion.

Eine musikalische Weltreise

Lass dich von „Play Your Clarinet!“ über Grenzen, Stimmen und Kulturen hinwegtragen.

Ein Song. Elf Sprachen.

Verfügbar auf allen großen Streamingplattformen, begleitet von Lyric-Videos auf YouTube.

Playlist – Lyric Videos in 11 Sprachen:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuQcCz0vhEKyPigEcJ1-Du7YhrzZdLrex

„Destination 11“-Musikvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=r8l72BtPBd8

Über Into the Blood

Das Duo Into the Blood – Jens Brygmann (Gesang & Digital Drums) und Carsten Bo Andersen (Keyboards & Synths) – ist seit 2016 aktiv. Ihre Musik läuft weltweit im Radio, unter anderem im Vereinigten Königreich, in Australien und Frankreich.

Die Originalversion von „Play Your Clarinet!“ ist auch auf 12″-Vinyl im Rahmen ihres ambitionierten Destination 11-Projekts enthalten, zu dem ein 11-minütiges Musikvideo gehört. Dieses wurde bereits auf mehreren internationalen Kurzfilmfestivals gezeigt und ausgezeichnet – unter anderem zwei Preise in Indien, Finalist beim East Village New York Film Festival und beim Las Vegas International Film & Screenwriting Festival, Semifinalist beim Seattle Film Festival und Viertelfinalist beim Synergy Film Festival in Los Angeles.

Das Destination-11-Projekt wird von White City Consulting und Custom Coaching unterstützt.

Kontakt

Into the Blood

Jens Brygmann & Carsten Bo Andersen

https://linktr.ee/intotheblood

