Elektroroller gewinnen! Jubiläumsverlosung bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Elektroroller, Musical-Freikarten, Jahreskarten, Fahrräder: Das Gewinnspiel-Sortiment bei schuhplus zum 20. Geburtstag ist bunt.

(Dörverden – 01.12.2023) Seit zwei Jahrzehnten steht schuhplus – Schuhe in Übergrößen – für exzellenten Service und eine riesige Auswahl an modischen XL-Schuhen in großen Größen. Zum 20. Geburtstag möchte das SchuhXL-Unternehmen seinen Kunden* etwas Besonderes bieten: 20 echte Traumpreise, die gewonnen werden können – unter anderem einen brandneuen Elektroroller von GT Union. Die Gewinnspiele bei schuhplus zum Jubiläum stehen für die enorme Dankbarkeit gegenüber der Kundschaft sowie der Community, die den Übergrößen-Spezialisten nunmehr seit zwei Jahrzehnten begleiten.

schuhplus-Gewinnspiel: Elektroroller für umweltbewusste Mobilität

Ein Highlight im Gewinnspiel-Sortiment von Europas größtem Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe ist der Elektroroller eSTRIKER 3000 W von GT Union. In edlem Mattschwarz präsentiert sich dieser E-Roller als Synonym für umweltbewusste und gleichzeitig stylische Fortbewegung. Mit einem Bosch-Motor von 3000 Watt erreicht der eSTRIKER eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Sein LED-Auf- und Abblendlicht, Scheibenbremsen, und ein Klarglas-Rücklicht machen das Fahrerlebnis nicht nur sicher, sondern auch komfortabel. Die Blei-Gel-Akkus mit einer Kapazität von 72 V / 20 Ah ermöglichen eine Reichweite von ca. 30-60 km, abhängig von den Einsatzbedingungen.

Die schuhplus-Expansion: Vom Kellerbetrieb zu Europas führendem Nischen-Versandhaus für große Schuhe

Kay Zimmer, Gründer von schuhplus, äußert sich begeistert und dankbar zugleich: „Unsere Verlosung zum 20. Geburtstag ist ein Zeichen unserer ehrlichen Wertschätzung gegenüber unserer Kundschaft. Damals fing alles mit einer Idee an. Daraus ist in zwei Jahrzehnten eine unverkennbare Marke entstanden, die authentisch, ehrlich und direkt ist, aber vor allem die Interessen und Wünsche der Kundinnen und Kundinnen versteht. Mit unseren Gewinnspielen können wir den Ansatz unserer Dankbarkeit zum Ausdruck bringen“, so der Geschäftsführer. Der Elektroroller ist nicht nur ein hochwertiger Preis, sondern auch ein Symbol für nachhaltige Mobilität und zukunftsweisende Technologie. Mit dieser Verlosung unterstreicht schuhplus – Schuhe in Übergrößen – sein Bestreben, seinen Kunden* stets etwas Außergewöhnliches zu bieten. Der Elektroroller von GT Union steht dabei als herausragendes Highlight im Fokus und verspricht dem glücklichen Gewinner* Fahrspaß und umweltfreundliche Mobilität.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

