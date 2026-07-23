Elisabethen Quelle von Hassia erhält Bio-Mineralwasser-Siegel

Neumarkt/Bad Vilbel, 23. Juli 2026. Weiterer Zuwachs bei der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser: Die Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG aus Bad Vilbel in Hessen, erhält für ihre Mineralwassermarke „Elisabethen Quelle“ das begehrte Bio-Mineralwasser-Siegel. Damit ist Elisabethen Quelle nach Carolinen bereits die zweite Marke der deutschlandweit erfolgreichen Hassia Gruppe, die das blaue Siegel der Qualitätsgemeinschaft auf ihren Etiketten trägt.

Das von allen wichtigen Bio-Verbänden wie Bioland, Demeter, Naturland, dem Biokreis sowie dem Bundesverband Naturkost Naturwaren und der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller unterstützte Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft überträgt die bewährten Bio-Prinzipien eins zu eins auf unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser. Das Bio-Mineralwasser-Siegel garantiert dabei mit seinen strengen Vorgaben, dass jedes damit ausgezeichnete Getränk immer den höchsten Qualitäts- und Reinheitsansprüchen genügt. Gleichzeitig verpflichtet es die Mineralbrunnenbetriebe, den Wasserschutz aktiv zu fördern, ihre Quellen nachhaltig zu bewirtschaften sowie soziale Standards einzuhalten und transparent gegenüber den Verbrauchern zu sein.

Frank Stieldorf, Geschäftsführer der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser: „Wir freuen uns, mit der Elisabethen Quelle bereits die 14. Mineralwassermarke in unserer stetig wachsenden Gemeinschaft engagierter Mineralbrunnen begrüßen zu dürfen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies ein weiteres spürbares Plus an Qualität und Sicherheit. Gleichzeitig bringt uns dieser Zuwachs auch beim aktiven Schutz der letzten reinen Wasservorkommen wieder einen großen Schritt vorwärts. Denn Bio-Mineralwasser ist nicht nur das zeitgemäße Reinheitsgebot für Wasser, sondern gleichzeitig auch ein ganzheitliches Schutzkonzept für unser wertvollstes Lebensmittel, das durch unsere Partnerbetriebe direkt in die Regionen getragen wird.“

Nicole Dutta-Körner, Marketingleiterin Hassia Mineralquellen: „Für uns bei Hassia bedeutet Wirtschaften, Verantwortung für Generationen zu übernehmen. Als regional verwurzeltes Familienunternehmen gehören dabei ein kompromissloser Qualitätsanspruch und nachhaltiges Handeln fest zu unserer Identität. Die Auszeichnung mit dem von allen wichtigen Bio-Verbänden unterstützen Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft ist deshalb zum einen eine tolle Bestätigung unserer Arbeit sowie für die herausragende Qualität unseres Mineralwassers. Und zum anderen die logische Konsequenz unseres Engagements für die Natur und unsere Quellen als Teil unserer Markenstrategie.“

Über die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.

Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V. setzt sich seit 2008 ein für einen behutsamen Umgang mit unserem wichtigsten Lebens-Mittel, dem Wasser. Sie wacht über die Richtlinien für das von ihr vergebene Qualitätssiegel „Bio-Mineralwasser“ und sensibilisiert Branche und Verbraucher für die Problematik der zunehmenden Wasserverschmutzung. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft sind u.a. die Bio-Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren und die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller. Um das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft zu erlangen, müssen Mineralbrunnen den Verbrauchern ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz sowie Nachhaltigkeit garantieren. Die dafür geltenden Richtlinien werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Ihre Einhaltung überwacht und zertifiziert die unabhängige, staatlich zugelassene Biokontrollstelle Kiwa-BCS Öko-Garantie GmbH. Als bundesweit erstes Bio-Mineralwasser wurde bereits 2009 BioKristall des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu zertifiziert, es folgten Ensinger in Baden-Württemberg (Ensinger Gourmet), Voelkel in Niedersachsen (BioZisch-Limonade), Lammsbräu (now-Limonade), die Rheinsberger Preussenquelle aus Brandenburg, die Johann Spielmann GmbH aus Nordrhein-Westfalen (Landpark Bio-Quelle), Bad Dürrheimer aus Baden-Württemberg, Labertaler Heil- und Mineralquellen aus Bayern (Stephanie Gourmet), Carolinen Brunnen aus Nordrhein-Westfalen, Vilsa Brunnen aus Niedersachsen, die Getränkegruppe Hövelmann aus Nordrhein-Westfalen (Urquell Bio-Mineralwasser, Rheinperle Bio Limo leicht), die Molkerei Gropper aus Bayern (rieser Urwasser), das Start-Up Untouched aus Hamburg, Brandenburger Mineralbrunnen aus Brandenburg (Grüne Quelle Brandenburg), Lieler Schlossbrunnen aus Baden-Württemberg (Lieler Waldquelle) sowie Hassia (Elisabethen Quelle). Mehr Informationen über Bio-Mineralwasser finden Sie unter www.bio-mineralwasser.de

Über die Marke Elisabethen Quelle:

Elisabethen Quelle verfügt über eine ausgewogene und sanfte Mineralisierung in zertifizierter Bio-Qualität. Es überzeugt mit einem weichen Geschmack und lässt sich leicht und regelmäßig trinken. Elisabethen Quelle ist die ideale Wahl, um Durst von Anfang an zu vermeiden und den ganzen Tag über erfrischt und ausgeglichen „im Fluss“ zu bleiben. Das natürliche Mineralwasser ist natriumarm und zur Zubereitung von Babynahrung geeignet. Elisabethen Quelle gehört zum Familienunternehmen Hassia Mineralquellen in Bad Vilbel.

Über die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.:

Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V. setzt sich seit 2008 ein für einen behutsamen Umgang mit unserem wichtigsten Lebens-Mittel, dem Wasser. Sie wacht über die Richtlinien für das von ihr vergebene Qualitätssiegel „Bio-Mineralwasser“ und sensibilisiert Branche und Verbraucher für die Problematik der zunehmenden Wasserverschmutzung. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft sind u.a. die Bio-Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren und die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller. Um das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft zu erlangen, müssen Mineralbrunnen den Verbrauchern ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz sowie Nachhaltigkeit garantieren. Die dafür geltenden Richtlinien werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Ihre Einhaltung überwacht und zertifiziert die unabhängige, staatlich zugelassene Biokontrollstelle Kiwa-BCS Öko-Garantie GmbH. Als bundesweit erstes Bio-Mineralwasser wurde bereits 2009 BioKristall des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu zertifiziert, es folgten Ensinger in Baden-Württemberg (Ensinger Gourmet), Voelkel in Niedersachsen (BioZisch-Limonade), Lammsbräu (now-Limonade), die Rheinsberger Preussenquelle aus Brandenburg, die Johann Spielmann GmbH aus Nordrhein-Westfalen (Landpark Bio-Quelle), Bad Dürrheimer aus Baden-Württemberg, Labertaler Heil- und Mineralquellen aus Bayern (Stephanie Gourmet), Carolinen Brunnen aus Nordrhein-Westfalen, Vilsa Brunnen aus Niedersachsen, die Getränkegruppe Hövelmann aus Nordrhein-Westfalen (Urquell Bio-Mineralwasser, Rheinperle Bio Limo leicht), die Molkerei Gropper aus Bayern (rieser Urwasser), das Start-Up Untouched aus Hamburg, Brandenburger Mineralbrunnen aus Brandenburg (Grüne Quelle Brandenburg), Lieler Schlossbrunnen aus Baden-Württemberg (Lieler Waldquelle) sowie Hassia (Elisabethen Quelle). Mehr Informationen über Bio-Mineralwasser finden Sie unter www.bio-mineralwasser.de

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