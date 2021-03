ELIXOO-Kosmetik & ein MLM Business nicht von dieser Welt

Bereits im August 2020 hat Dennis Nowak, der Gründer von Elixoo, die Idee eine neue, innovative Art von Kosmetikprodukten auf den Markt zu bringen. Nun ist es soweit am 01.04.2021 wird der offizielle Marktstart des Networkmarketing Unternehmens erfolgen. Nach den positiven Erfahrungen aus der erfolgreichen Pre-Launch ist ein rasanter Start vorprogrammiert.

Elixoo biete verschiedene Produkte an. Neben Seifen, Duschartikeln und Cremes für die Haut werden zusätzlich CDB-Öle angeboten.

Das Besondere an Elixoo ist, dass das Unternehmen Meteoriten in seine Produkte mischt. Es ihnen gelungen sowohl ein mineralhaltiges Pulver als auch eine flüssige Tinktur herzustellen.

Doch welche Wirkung hat das?

Mit dem Älterwerden stellt der Körper immer weniger Silizium her und die Aufnahme von größeren Mengen Kalzium ist erschwert. Das hat zur Folge, dass die Haut immer dünner wird, sie verliert an Spannkraft. Dadurch bilden sich Falten. In den Meteoriten befinden sich Kalzium, Magnesium, Eisen und Silizium die das Immunsystem stärken und die Produktion von Kollagen und Elastin vorantreiben. Diese fördern die Elastizität der Haut. Der aus den Meteoriten gewonnen Extrakt ist also ein tolles Anti Aging Mittel.

In Kombination mit CBD hat dies eine ganz besondere Wirkung was bereits von den Produkttestern bestätigt wird.

Warum sich der Einstieg bei Elixoo lohnt

-Produkte mit absolutem Alleinstellungsmerkmal (Kosmetik, CBD, Meteoriten)

-Verbrauchsprodukte

-Deutsche GmbH, deutsche Verträge/AGB

-Gründer Dennis Nowak, 25 Jahre Erfahrung im MLM, 7 Unternehmen erfolgreich gemacht

-Hybrid Marketingplan, unfassbare 78% Provision möglich

-Spitzenposition weit oben in der Struktur wegen Pre-Launch jetzt noch verfügbar

-Automatische Downline durch Spillover im Binärplan

-Kostenloses Backoffice

-Moderne, professionelle Marketing Systeme

-Einzigartiger Kunden-Webshop

-Neuartiges Influencer Shop System

Wie ist der Start möglich und wie hoch ist der Verdienst?

Der Start beginnt mit einer Registrierung, die bereits jetzt in der Pre-Launch möglich ist.

Es gibt 21 Einkommensmöglichkeiten mit bis zu 78% Payout, je nach Qualifikationsstufe.

Es werden 30% Markup, 20% Direktprovision und 28% Differenzprovision vergütet.

Zusätzlich gibt es bei der Erstbestellung 48% Fast Start Bonus.

Für alle Folgebestellungen sind

-20% Direktprovision

-28% Differenzprovision

-10% Growth Bonus

-Und bis zu 10% Matching Bonus möglich

Weitere Sonderboni wie der Leader-Pool und der Expences Bonus machen den Hybrid-binäre Marketingplan besonders attraktiv.

Hier weitere Informationen

Networkmarketing Unternehmen

Kontakt

A. Warkus

Andrea Warkus

Kirchenweg 20

90419 Nürnberg

017645299336

elixoo-cosmetics@web.de

https://www.elixoo-cosmetics.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.