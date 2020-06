Ellen Kamrad bietet kontaktlose Online-Kaffeeweltreise an

In Zeiten der Corona-Pandemie erweitert die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ihr Produktportfolio um kontaktlose Veranstaltungen. Inhaberin Ellen Kamrad bietet in Kooperation mit Michael Gliss und dem Kölner Gliss Caffee Contor nun eine Online-Kaffeeweltreise als Teamevent an.

Menschen*Emotionen*Erlebnisse kooperiert mit dem Gliss Caffee Contor

Die Corona-Pandemie verhindert zurzeit Events und Veranstaltungen, auf denen Unternehmen und ihre Mitarbeiter wieder in Kontakt miteinander kommen oder ihre Geschäftspartner einladen können. Diesem Zustand wirkt die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse um die Eventmanagerin Ellen Kamrad nun mit kreativen, kontaktlosen Veranstaltungen entgegen. Nachdem die Eventfachfrau zuvor ihr Event-Produktportfolio um ein Online-Wein-Tasting erweitert hat, freut sie sich, interessierten Unternehmen nun eine Online-Kaffeeweltreise in Kooperation mit Gliss Caffee Contor anbieten zu können.

In dieser Kooperation bietet die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ab sofort Online-Kaffeeweltreisen für Unternehmen und Teams an. Das Gliss Caffee Contor ist ein Familienbetrieb mit ausschließlich eigenen Manufaktur-Röstungen aus der ältesten Bio-Rösterei Deutschlands. An der Spitze des Contors steht Michael Gliss, Deutschlands erster Diplom-Kaffee-Sommelier. Mit ihm zusammen wird Kamrad nun für genussvolle Kaffee-Momente in Unternehmen sorgen, die Raum für Austausch und Kontaktpflege bieten und Teams stärken und motivieren.

Drei Genusspakete – Sie haben die Wahl

Menschlicher Kontakt ist sowohl im Privatleben wie auch im Berufsleben ein elementarer Bestandteil. “Nur, wenn wir in Kontakt zueinander bleiben und nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern auch gemeinsam feiern und genießen können, schaffen wir echte Verbundenheit und dauerhafte Bindungen.”, sagt Kamrad. “In Corona-Zeiten aber fallen diese Kontakte weg. Das wirkt sich natürlich auch auf Unternehmen und ihre Mitarbeiter aus. Denn auch ihnen bleibt es verboten, gemeinsam Erfolge zu feiern und Bindungen zu stärken oder neue Kontakte zu knüpfen.” Dabei ist Zusammenhalt gerade in Krisenzeiten sehr wichtig. Deshalb setzt Kamrads Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse jetzt verstärkt auf kontaktlose Team-Events im Online-Stream. “Wir möchten mit unseren Online-Tastings einen Raum schaffen, der neben Videokonferenzen und Meetings eine Möglichkeit bietet, sich wieder auszutauschen.”, erläutert Kamrad.

Auf in die Welt des Kaffees – Online auf Kaffeereise gehen

Um für genussvolle Momente im Team garantieren zu können, setzt Ellen Kamrad bei den von ihr angebotenen Online-Kaffeeweltreisen auf Michael Gliss als Gastgeber im Stream. Michael Gliss ist Genuss-Botschafter für NRW und teilt sein Fachwissen in Seminaren, Shows und Degustationen. Als Gastgeber nimmt er die Teilnehmer auf eine informative, unterhaltsame Reise in die Welt des Kaffees mit und gibt zahlreiche wertvolle Tipps und Tricks rund um die kleine, braune Bohne.

Die Online-Kaffeeweltreise kann ab sofort über Ellen Kamrads Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse angefragt werden. Unternehmen und Teams stehen unterschiedliche Kaffee-Pakete zur Auswahl. Diese werden im Vorfeld des Online-Streams versendet, sodass jeder Teilnehmer sein persönliches Probier-Paket für die Online-Reise erhält. Je nach individueller Zusammenstellung und Planung beraten Ellen Kamrad und ihr Team interessierte Unternehmen. “Das Schöne ist, dass man dieses Online-Kaffee-Tasting auch problemlos in den laufenden Betrieb einbauen kann, so dass wirklich jeder Mitarbeiter teilnehmen kann.”, sagt Kamrad. “Und so ein richtig guter Kaffee im Büro – der funktioniert doch immer gut!” Auch Michael Gliss freut sich auf die Zusammenarbeit. “Ich freue mich und denke, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, gemeinsam für genussvolle Kaffee-Momente in Unternehmen zu sorgen.”

Weitere Informationen zur Online-Kaffeeweltreise finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/specials/online-kaffee-tasting-kontaktloses-eventkonzept

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.