Ellen Kamrad lässt Teams gemeinsam den Löffel schwingen

Gemeinsam mit dem Kölner Küchenmeister Dietmar Schug bietet die Eventmanagerin Ellen Kamrad Online-Kochkurse als Teamevent an. Die Corona-konforme Teamveranstaltung eignet sich perfekt für Unternehmen, die auf der Suche nach einer frischen und umsetzbaren Veranstaltung für ihre Mitarbeiter*innen sind.

Entspannung im Team mit gemeinsamen Kochen

Gemeinsam zu kochen steht für viele Menschen für Entspannung und eine harmonische Zeit, die man mit Freunden oder der Familie gerne teilt. Auch als Teamevents sind Kochkurse besonders beliebt. Denn nach der gemeinschaftlichen Zubereitung der Speisen kommt selbstverständlich das gemeinsame Genießen und Probieren der frischen Gerichte. Doch in Corona-Zeiten sind solche Teamevents oft nur unter sehr harten Hygienemaßnahmen und nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchführbar. Diesem Umstand beugt Ellen Kamrad, als Inhaberin der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse, nun gemeinsam mit dem Küchenmeister Dietmar Schug vor, denn Mitte Juli starten die beiden Kölner Unternehmer mit ihren Online-Kochkursen. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, Teams und Gruppen wieder die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Zeit zu verbringen, ohne dass die Genussmomente zu kurz kommen. “Gemeinsam zu kochen und zu essen, ist für Gruppen bisher sehr schwer umsetzbar.”, weiß Ellen Kamrad. “Mit unseren Online-Kochkursen bieten wir Unternehmen und interessierten Gruppen jetzt die Chance, wieder zusammen zu kommen und sich inspirieren zu lassen. Denn wer isst schon gerne allein nach einem langen Arbeitstag?”

Aus einer Koch-Eventbox gemeinsam mehrere Gänge zaubern

Um gemeinsam den Kochlöffel schwingen zu können, versenden Dietmar Schug und Ellen Kamrad im Vorfeld des Online-Teamevents individuell zusammengestellte Kochboxen. Je nach Menü und Kundenwunsch sind in den Eventboxen besondere Zutaten sowie Spezialitäten enthalten. Die Teilnehmer müssen dann nur noch die frischen Grundzutaten wie z.B. Fisch, Fleisch oder Gemüse hinzukaufen, um alle Komponenten für den Online-Kochkurs vorrätig zu haben. “Für den ersten Online-Kochkurs haben wir uns ein besonderes 3-Gänge-Menü ausgedacht.”, berichtet Eventmanagerin Ellen Kamrad.

So wird am 16. Juli zusammen ein Lachs Ceviche mit frittierten Kapern und gebratenem Kopfsalat zur Vorspeise gekocht. Im Hauptgang kreieren die Kochkurs-Teilnehmer dank der professionellen Anweisungen von Dietmar Schug ein American Entrecote mit selbstgemachter Steakbutter und Pfeffersauce sowie hausgemachte Pommes frites. Als Nachspeise können sich die Online-Teams auf Kaiserschmarrn mit Erdbeeren-Rhabarber Kompott, Mascarponecreme und Keksbröseln freuen. Als besonderes Geschenk befindet sich bei dem ersten Online-Kochevent für Teams eine Flasche hochwertiges Olivenöl vom italienischen Online-Shop Giolea in der Kochbox. “Wir entwickeln zurzeit alle möglichen Kochrezepte und Menüs für unsere Online-Kochevents.”, erklärt Ellen Kamrad. “Ich lege sehr viel Wert auf Abwechslung. Und so kann ich mir auch gut vorstellen, bei Interesse auf ein gemeinsamen Grillen online zu setzen und so den Teilnehmer zu ermöglichen, nach einem langen Tag am Abend entspannt im Garten mit den Kollegen Zeit zu verbringen – wenn auch vorerst nur online!”

Interessierte Teams und Unternehmen stehen Schlange

Die Online-Kochkurse dauert je nach Teilnehmerzahl anderthalb bis zwei Stunden. Gerne entwickeln Ellen Kamrad und Dietmar Schug aber auch Kochkurse, die in Unternehmen zum Beispiel für die Länge einer Mittagspause konzipiert sind. “Dietmar Schug und ich sind diesbezüglich sehr flexibel und freuen uns auf die Ideen und Wünsche der Unternehmen und Teams.”, sagt Kamrad abschließend. Gerne erstellt Kamrad und das Team ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse auf Anfrage ein unverbindliches Angebot für alle interessierten Unternehmen und Teams.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Online-Kochevent: https://ellenkamrad.de/specials/online-koch-kurse-kontaktloses-eventkonzept

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

