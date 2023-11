Elmo Motion Control kündigt neue Lösungen auf der SPS Deutschland 2023 an

Elmo stellt in Halle 4, Stand 361 einen neuen Motion Controller, einen neuen AC-Servoantrieb und zwei neue Zweiachs-Servoantriebe für Nieder- und Hochspannung vor

Petah Tikva, Israel, 9. November 2023 – Elmo Motion Control, ein weltweit führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Smart Production Solutions (SPS) Deutschland anzukündigen, die vom 14. bis 16. November in Nürnberg stattfindet und das gesamte Spektrum der intelligenten und digitalen Automatisierung abdeckt – von einfachen Sensoren bis zu intelligenten Lösungen. Auf der SPS wird Elmo vier neue Produkte vorstellen, darunter den Titanium Maestro, einen Multi Axis Motion Controller und Platinum Bassoon, den ersten AC-Servoantrieb der Platinum-Reihe. Darüber hinaus wird Elmo einen Blick in die Zukunft werfen und mit dem Titanium Castanet und dem Titanium Harmonica 2 Axes neue Durchbrüche in der Zwei-Achsen-Servoantriebstechnologie demonstrieren.

„Wir freuen uns darauf, unsere Kunden und Besucher auf der SPS zu treffen und unsere neuesten Innovationen in der Antriebstechnik zu präsentieren. Unsere Ausstellung wird eine unserer besten sein und die aktualisierte Platinum Line von Servoantrieben präsentieren, die es Maschinen ermöglicht, in eine neue Ära der Bewegungsleistung einzutreten, die auch fortschrittliche funktionale Sicherheit beinhaltet. Wir freuen uns sehr darauf, die nächste Generation der Elmo-Lösungen, die Titanium Line, vorzustellen“, so Rami Chanan, VP of Sales bei Elmo.

Elmo wird auf der SPS Deutschland 2023 seine Platinum Line und die folgenden neuen Lösungen vorstellen:

-Titanium Maestro – Motion Controller der dritten Generation, der die neuen Herausforderungen von Maschinenbauern erfüllt, die erstklassige Leistung, Geschwindigkeit, Genauigkeit und erhöhte Robustheit benötigen. Dieser Motion Controller bietet erweiterte Echtzeit-Management-Funktionen für mehrachsige Maschinen. Eingebettet in eine hochmoderne Quad-Core-CPU und einen umfangreichen Speicher ermöglicht er eine bahnbrechende Zykluszeit von 100uSek. für jede Achse. Mit der Kopplung von künstlicher Intelligenz (KI), Bildverarbeitung und fortschrittlicher Python-Programmierung spielt der Titanium Maestro in einer eigenen Liga.

-Platinum Bassoon – Der erste AC-Servoantrieb der Platinum-Reihe mit voller Funktionssicherheit. Diese Lösung unterstützt bis zu 10 Ampere bei 230 Volt und bis zu 3,25 kW Dauerleistung. Der Antrieb ist kompatibel mit bürstenlosen, bürstenbehafteten DC- und Linearmotoren oder Voice Coil.

-Titanium Solo Castanet – Zweiachsiger Servoantrieb der nächsten Generation für funktionale Sicherheit, basierend auf GaN Power Switching Technology, für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung. Diese Lösung bietet bis zu 15 Ampere bei 100 Volt und 2,4 kW Dauerleistung und wird voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen.

-Titanium Harmonica 2 Axes – Zweiachsiger Servoantrieb der nächsten Generation für funktionale Sicherheit mit voll ausgestatteter Bewegungssteuerung und lokaler Intelligenz. Diese Lösung bietet bis zu 10 Ampere bei 200 Volt und 5,6 kW Dauerleistung pro Achse und soll 2024 auf den Markt kommen.

Um ein persönliches Gespräch auf der SPS Deutschland zu vereinbaren, registrieren Sie sich bitte hier: www.elmomc.com/media/events/

Über Elmo Motion Control

Elmo ist seit über 35 Jahren führend in der Motion-Control-Technologie und hat Millionen von Servoantrieben im weltweiten 24/7-Einsatz. Elmo bietet komplette Motion-Control-Lösungen von der Entwicklung bis zur Auslieferung von hochmodernen Servoantrieben, netzwerkbasierten Mehrachs-Servoreglern und integrierten Servomotoren. Alle Lösungen können mit Elmos eigenen fortschrittlichen und benutzerfreundlichen Software-Tools für jede Maschine in jeder Branche angepasst und konfiguriert werden, z. B. für Halbleiter, Laser, Roboter, Drohnen, Biowissenschaften, Industrieautomation, extreme Umgebungen und mehr. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Israel sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, China, Deutschland, Italien, Korea, Singapur und eine weitere Produktionsstätte in Polen. Elmo verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz. Durch die Weiterentwicklung der Bewegungssteuerung mit modernster Technologie macht Elmo intelligente Maschinen noch intelligenter. Seit 2022 ist Elmo ein Unternehmen von Bosch Rexroth.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elmomc.com oder per E-Mail an marketing@elmomc.com.

Firmenkontakt

AxiCom

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 90 823



http://www.axicom.com

