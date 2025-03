ELVeS Radial: Schonende Krampfader-Lasertherapie überzeugt auch mit guten kosmetischen Ergebnissen

Krampfadern sind nicht nur ein Schönheitsproblem, sondern können auch erhebliche Beschwerden verursachen – doch mit der innovativen minimal-invasiven ELVeS® Radial® Lasertherapie von biolitec® gibt es jetzt eine wirksame Lösung für Betroffene

Jena, 20.03.2025 – Innovative Technologien haben die Krampfaderbehandlung auf ein neues Niveau gehoben. An vorderster Front dabei ist die ELVeS® Radial® Lasertherapie von biolitec®, die nicht nur medizinisch wirksam ist, sondern auch kosmetisch überzeugende Ergebnisse liefert. Viele Betroffene leiden unter schweren, müden Beinen, Schwellungen und Schmerzen, besonders nach langem Stehen oder Sitzen. Nächtliche Wadenkrämpfe und unangenehmes Kribbeln in den Beinen beeinträchtigen den Schlaf und die Lebensqualität. Angst vor möglichen Komplikationen wie Venenentzündungen oder Thrombosen können zusätzlich belasten. Doch moderne Verfahren wie die ELVeS® Radial® Therapie bieten neue Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben. Insgesamt entscheiden sich immer mehr Patienten für die minimal-invasive Methode.

Die Therapie empfiehlt sich auch für bestimmte Risikogruppen, wie Patienten mit Kontraindikationen für chirurgische Eingriffe. Das können allgemeine gesundheitliche Probleme oder andere Faktoren, wie die Einnahme einer dauerhaften Blutverdünnung, oder Patienten mit Herzschrittmachern sein. Hier kann schonend auch in Lokalanästhesie operiert werden. Die Blutverdünnung muss nicht pausiert werden, und Patienten, die zu Wundheilungsstörungen neigen, z. B. bei Adipositas oder Diabetes mellitus, profitieren ebenfalls von dem minimal-invasivem Eingriff, da keine größeren Schnitte notwendig sind.

Die ELVeS® Radial® Therapie nutzt die präzise Kraft des Lasers, um erkrankte Venen von innen zu behandeln, ohne umliegendes Gewebe zu schädigen. Ergebnis ist ein deutlich besseres Erscheinungsbild der behandelten Bereiche. Anders als bei traditionellen chirurgischen Eingriffen kommt es bei der ELVeS® Radial® Therapie kaum zu Blutergüssen und es bleiben keine sichtbaren Narben, was für viele Patienten ein entscheidender Vorteil ist. Die Patienten können nach der Behandlung meist schnell und ohne auffällige Spuren wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen. Das ist nicht nur für Menschen attraktiv, die einfach nur schnell wieder fit sein wollen, sondern gerade auch für solche, die in der Öffentlichkeit stehen. Die schonende Behandlung erfolgt ambulant unter örtlicher Betäubung. Anders als bei traditionellen chirurgischen Eingriffen ist der postoperative Verlauf nach ELVeS® Radial® außerdem nahezu schmerzfrei, und entsprechend schnell erholt man sich von der Behandlung. Da diese selbst nur etwa 30 Minuten dauert, ist sie auch für Patienten mit vollem Terminkalender interessant. So ist ELVeS® Radial® eine praktische Option für viele Betroffene.

Die ELVeS® Radial® Lasertechnologie minimiert das Risiko von Komplikationen wie Perforationen oder Hautverbrennungen und ist daher auch sehr sicher. Weil die Therapie medizinische Wirksamkeit, niedrigen Zeitaufwand und schnelle Erholung mit kosmetisch überzeugenden Ergebnissen kombiniert, erfreut sich ELVeS® Radial® bei Krampfaderpatienten zunehmender Beliebtheit. Mehr über ELVeS® Radial® und die anderen Therapien von biolitec® erfahren Sie auf https://info-krampfader.de/ und www.biolitec.com

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

