Emanuell Charis. Die Kraft Unmögliches möglich zu machen.

Warum ist die Kraft des Geistes so mächtig?

Wer ist Emanuell Charis?

Der bekannte Hellseher Emanuell Charis ist ein bemerkenswerter Mensch. Als Autor, Hellseher und Mentor hat er bereits mehrmals demonstriert, dass nichts unmöglich ist. Sowohl seine Begeisterung für das Leben als auch seine Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, haben ihn zu einem inspirierenden Vorbild für viele gemacht. In seinen Büchern beschreibt er anschaulich, wie man unerwartete Hindernisse überwinden und Träume verwirklichen kann: er erläutert die Kraft des Unmöglichen und macht den Menschen Mut, auch schwierige Situationen zu meistern.

Sein wichtigster Rat lautet: Glaube an Gott und an dich selbst! So glaubt Emanuell Charis fest daran, dass jeder Mensch in der Lage ist, jede Herausforderung zu bewältigen und jedes Problem zu lösen – solange er es nur versucht. Mit seiner positiven Einstellung und seiner festen Absicht, das Unmögliche möglich zu machen, hat Charis bereits viele Menschen mit unterschiedlichen persönlichen Hintergründen auf Erfolgskurs gebracht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Dadurch gilt Emanuell Charis als Vorbild für all jene, die anderen helfen und sich selbst motivieren wollen. Der von ihm vermittelte Glaube an die Kraft, Unmögliches möglich zu machen, schenkt den Menschen Hoffnung und Mut.

Dies nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch im Alltag!

Die Kraft, das Unmögliche möglich zu machen

Es sind unsere Träume und Lebensziele, die uns Menschen stets bewegen und antreiben – wenngleich sie oft unerreichbar zu sein scheinen. Ohne Ziele hätten wir keinen Grund zum Handeln. Kein Ziel zu haben heißt, ein Leben ohne Sinn oder Bedeutung zu führen. Schon immer war es der Wunsch der menschlichen Spezies, die Grenzen des Machbaren in völlig neue Dimensionen zu verschieben, zu überwinden und Träume zur greifbaren Realität werden zu lassen – nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere in unserem Umfeld. Doch trotz unseres Strebens und unserer Fortschritte können unsere Träume stecken bleiben – und dadurch Gefahr laufen zu scheitern.

Wie kann man seine Träume verwirklich und seine Ziele trotz aller Schwierigkeiten erreichen? Die Schlüssel dazu sind Motivation, Glaube und übernatürliche Methoden, die in der Kraft des Geistes liegen: beispielsweise Hellsehen, Hellhören, Telepathie, Zukunftsvoraussagen und Prophezeiungen, Partnerrückführung, Liebesenergie, Erfolgsenergien, Segnungen sowie Magie- und Fluchbefreiung.

Was auch immer unsere Träume und Ziele sind: Der Weg zur Erfüllung beginnt in uns selbst. Wir brauchen den starken Willen, um dafür zu kämpfen, und wir müssen schon im Voraus bedingungslos an unseren Erfolg glauben. Mehr noch: Wir müssen von unserem bevorstehenden Erfolg vollkommen überzeugt sein!

Der menschliche Geist hat enorme Fähigkeiten – von der reinen Gedankenkraft bis hin zur Visualisierung -, mit deren Hilfe man Träume in die Realität umsetzen kann. Diese Kräfte des Geistes sind schon lange bekannt. Etliche Kulturen haben über Generation hinweg entsprechende Erkenntnisse gewonnen und weitergegeben. So war und ist mentales Training schon immer Teil der menschlichen Evolution. Mittels Beobachtung und Erfahrung entdeckte der Mensch Methoden, um sich auf seinem Weg eines offenen spirituellen Auges für sein persönliches Wachstum zu bedienen. Methoden, die wir heute noch nutzen können.

Der erfahrene Hellseher, Visionär und Autor Emanuell Charis ist mit diesen Methoden bestens vertraut und verfügt über das geistige Knowhow, um Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume, bei der Erreichung ihrer Ziele und bei der Lösung ihr Problem aktiv und konkret zu helfen – und das Unmögliche möglich zu machen!

