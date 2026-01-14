embedded world 2026: BURGER ENGINEERING zeigt Lösungen für Motorsteuerung und industrielle Connectivity

Embedded-Innovationen vom 10. – 12. März 2026 in Nürnberg live erleben

Nürnberg, den 14.01. 2026 – Die BURGER ENGINEERING GmbH ( www.burger-engineering.de) ist seit über dreißig Jahren Embedded Elektronik Entwicklungsdienstleister und Anbieter hochwertiger Elektroniklösungen. Auf der embedded world 2026 zeigt das Unternehmen aktuelle technische Entwicklungen in den Bereichen Motorsteuerung, industrielle Feldbus- Kommunikation und Leistungselektronik sowie Ergebnisse neuer Technologiepartnerschaften.

Dazu wurde der BURGER Messestand in Halle 4, Stand 4-361, bewusst dialogorientiert gestaltet: ausgewählte interaktive Demonstratoren ermöglichen es den Besuchern, technische Ansätze und Funktionen unmittelbar auszuprobieren und dabei mit Entwicklern und Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. So lassen sich aktuelle Fragestellungen ebenso wie individuelle Herausforderungen direkt mit den Experten von BURGER ENGINEERING diskutieren.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen gleich mehrere technische Schwerpunktthemen, die unterschiedliche Aspekte moderner Embedded-Systeme abdecken:

-Motorsteuerung und Edge AI für hochpräzise Aktuatoren

KI-basierte Lösungen für Embedded Systeme, entwickelt auf Basis von Technologien des Mikrocontrollerherstellers Microchip und in Kooperation mit der TH Nürnberg. Praxisbeispiele werden am Messestand anhand eines Aktuator-Demonstrators zum Thema Thermomanagement gezeigt, sowie eines Muster eines Force-Feedback-Joysticks, der spürbare Rückmeldungen erzeugt und dessen Regleroptimierung bzw. Rückmeldeverhalten durch Edge AI automatisch verbessert wird.

-Next Level Connectivity: Single Pair Ethernet (SPE)

SPE-basierte Kommunikationslösungen für industrielle Anwendungen stellen eine weitere Erweiterung des BURGER Portfolios dar, das bislang die Feldbusse Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT und Modbus umfasst. Entwickelt wurde die Neuheit, die ab sofort einsatzbereit ist, im Rahmen der Technologiepartnerschaft mit Hilscher, erstmals live präsentiert wird sie am SPE-Demonstrator auf der embedded world.

-Wireless Low-Power Communication & Energy Efficiency

Mobilfunkbasierte Kommunikationslösungen kombiniert mit Low Power Design – das dies möglich ist, zeigt das BURGER Team anhand eines weiteren Messe-Demonstrators. Sie basieren auf den Technologien von Nordic und lassen intelligente Poweroptimierung in vernetzten Embedded Systemen Wirklichkeit werden.

Zum Auftakt der embedded world 2026 werden am ersten Messetag zusätzlich eine eigene Entwicklung aus der Leistungselektronik für erneuerbare Energien sowie eine neue Kooperation mit einem namhaften Unternehmen für modulare Embedded-Computing-Lösungen vorgestellt.

Für fachliche Rückfragen und vertiefende Einblicke steht das Team von BURGER ENGINEERING während der Messe in Halle 4, Stand 4-361 zur Verfügung. Termine für Einzelgespräche können bereits jetzt vereinbart werden.

Die BURGER ENGINEERING GmbH ist ein Unternehmen der BURGER GROUP. Seit mehr als 33 Jahren bieten wir fertige Produkte sowie Dienstleistungen für die kundenspezifische Entwicklung an. Von der Schaltplan- und Layouterstellung, über Hardware-, Firmware- und Softwareentwicklung bis hin zur kompletten Produktentwicklung mit allen erforderlichen Prüfungen (V&V) und Zulassungen. Auch regulatorisch anspruchsvollen Branchen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit / Safety und die Informationssicherheit / Security sind unser Metier. Ob Automotive, Medizintechnik, Automatisierungstechnik oder Antriebstechnik, wir bewegen uns sicher in den entsprechenden Normenumfeldern. Transparente Planung und konsequentes Systems Engineering unter Verwendung leistungsfähiger Tools sowie ausgereifter Methoden und Prozesse stellen eine erfolgreiche Projektdurchführung sicher.

