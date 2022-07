Emission von THDX-Aktien der TH Mining AG auf digitaler Schweizer Handelsplattform

Eröffnungskurs der tokenisierten Bergbau-Aktie soll bei 2,75 Schweizer Franken liegen

Zug (CH)/Essen (D)

Die Übertragung von Wertpapieren auf die Blockchain ist aktuell das Herzstück einer tiefgreifenden Finanzrevolution, die sich für die Menschen und Unternehmen gleichermaßen anbahnt. Im Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierung der Finanzindustrie setzt die international aktive TH Mining AG aus dem Schweizer Kanton Zug beim startenden Aktienverkauf auf innovative Technologien. Das 2021 in Kraft getretene DLT-Gesetz macht es möglich. Anstelle eines klassischen Initial Public Offering (IPO) an der Börse hat sich das Management für ein innovatives Security Token Offering (STO) an einem digitalen Handelsplatz mit tokenisierten Aktien entschieden. Das Listing ist am 15. August 2022 abgeschlossen. Mit Innovationskraft und Nachhaltigkeit beim Green Mining und der eigenen Kapitalstruktur zeichnete sich das erfolgreiche Bergbauunternehmen bereits in der Vergangenheit aus.

Ziel des Listings ist, mit den neuen THDX-Aktionären eine einzigartige Corporate Community zu bilden, die einen ressourcenschonenden, klimaverträglichen Bezug von Industriemineralien als gelebte Unternehmensphilosophie aktiv unterstützt.

Zum Kauf werden den Privatinvestoren THDX-Aktien im Wert von 8 Mio. Schweizer Franken (CHF) für einen kurzen Zeitraum angeboten. Die Mindestinvestition für den Kauf dieser stimmberechtigten Aktien beträgt 200,00 CHF. Maximal können für 5.000,00 CHF THDX-Aktien erworben werden. Diese Offerte bezieht sich zunächst nur auf Schweizer Käufer. Die Integration dieser tokenisierten Aktien erfolgt auf der Ethereum Blockchain. Als Listing-Partner und Intermediär fungiert die renommierte Mt. Pelerin Group AG, der erfolgreiche Schweizer Pionier im Bereich Digitalisierung von Vermögenswerten via Tokenisierung für die Finanzmärkte. Die Genfer unterstützen mit dieser Digitalisierungsstrategie seit 2018 die Kapitalmärkte.

Aktionäre im Rahmen der Unternehmens-/Kapitalstrategie willkommen

„Wir freuen uns auf diesen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte“, so Prof. Dr. Uros Herlec (59), Vorstandssprecher der TH Mining AG mit Geologie-Professur an der Universität Ljubljana. „Mit unserer Digitalisierungsstrategie sind wir stolzer First Mover im weltweiten Bergbaugeschäft und felsenfest vom Erfolg überzeugt, unabhängig von den aktuellen Verwerfungen am Kryptomarkt. Denn unseren tokenisierten Aktien liegen fixierte Unternehmenswerte als eingetragenes Eigenkapital zu Grunde“. Auch hinsichtlich der potenziellen Aktionäre unterscheiden sich die Vorstellungen von gängigen Börsengängen, denn „als unsere Zielgruppe sehen wir eher konservative Investoren, die bisher mit digitalisierten Vermögenswerten wenig Berührung hatten. Unsere Emission ist ein durchweg solides Angebot, und ein sicherer Türöffner in die Welt der Token und der Blockchain“, erläutert Prof. Herlec.

Unter Einhaltung der sog. FIDLEG-Regularien, aufgestellt von der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde FINMA, dürfen THDX-Token im Wert von 8 Mio. (CHF) innerhalb von 12 Monaten an Privatanleger veräußert werden. Zur Einhaltung der Gesetzesvorgaben wird die transparente Blockchain-Technologie genutzt.

Der für die TH Mining AG konfigurierte THDX-Token bildet den Vermögenswert der TH Mining AG-Aktie digital vollumfassend ab, inklusive aller relevanten Rechte und Pflichten, womit auch eine Übertragbarkeit der Aktie gewährleistet ist. Der THDX-Token ist einer klassischen Aktie gleichgestellt. Aus diesem Grund wird der entsprechende Vermögenswert mit einem „Smart Contract“ – als integrativer Bestandteil des Tokens – verknüpft. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie sind alle Prozesse sicher, nachvollziehbar und bereits heute in zukunftsgerichteten Feldern des Kapitalmarkts etabliert.

Komfortabel mit THDX-Token Aktien kaufen, halten und verkaufen

Voraussetzung für den Kauf von TH Mining-Aktien ist die Nutzung einer Wallet, einer digitalen Geldbörse, durch den Käufer. Sie wird von Mt. Pelerin als App kostenlos zur Verfügung gestellt und kann über deren Website www.mtpelerin.com komfortabel heruntergeladen werden. Dieser strategische Partner ist darüber hinaus für die Identifizierung der potenziellen Aktionäre, mittels KYC-Prozess (Know Your Customer), verantwortlich. Für Interessenten, die Hilfe bei der Einrichtung dieser App benötigen, steht die Schweizer Einkaufsgenossenschaft für digitalisierte Sachwerte (SEDS) mit ihrer Internetseite unter https://identhify.ch/impressum/ zur Verfügung.

Der Emissionspreis von 2,75 CHF entspricht einer konservativen Bewertung am unteren Ende der Preisspanne, resultierend aus Wertermittlungen der jüngst erfolgten Kapitalerhöhung. Das Angebot zum Aktienkauf beinhaltet für die Käufer eine Spanne von 200,00 CHF als kleinste Investment-Möglichkeit, bis hin zu 5.000,00 CHF als maximales Invest. Über die eigene Website www.thmining.ch können sich Interessierte aus der Schweiz ein Aktien-Kontingent reservieren.

Die TH Mining AG verfügt über ein verbuchtes Eigenkapital von 168 Mio. CHF und gehört somit – neben global aktiven Konzernen wie Nestlé, Novartis oder Roche – zu den am besten kapitalisierten Gesellschaften in der Schweiz. Dieses verbriefte Kapital gliedert sich in 110 Mio. CHF Aktienkapital und 40 Mio. CHF Partizipationskapital. Es beinhaltet darüber hinaus eine Kapitalrücklage in Höhe von 18 Mio. CHF. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Eigenkapitals kann das Unternehmen alle strategischen und operativen Ziele seit jeher ohne Fremdkapital erreichen.

Mit Schweizer Understatement zum Hidden Champion der Branche

Insbesondere durch die aktuellen Verwerfungen des Ukraine-Krieges wurde den Protagonisten der globalen Aktienmärkte inzwischen klar, dass sich viele als „unsexy“ bezeichnete und unterbewertete Aktien aus dem Rohstoff-Segment mit überproportional gestiegenen Aktienkursen in kürzester Zeit zu Outperformern an den Börsen entwickelt haben. Mit ihrer defensiven Vertriebsstrategie konnte auch die TH Mining AG ihre Bodenschätze weitergehend kapitalisieren und somit den Unternehmenswert steigern. Mögliche Aktionäre dürften sich mit der TH Mining AG in ihrem Rohstoff-Segment sehr wohl fühlen.

Vorstandssprecher Prof. Dr. Herlec gibt selbstbewusst Ausblick in die Zukunft: „Wir sind als noch junges Handelsunternehmen kapital- und wachstumsstark, durchweg innovativ, ehrgeizig, schnell und trotzdem bedächtig… Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie sind bereits mittelfristig Unternehmenszukäufe und lukrative Kooperationen auf Augenhöhe möglich. Insbesondere unser Engagement im Forschungs- und Entwicklungsbereich zur Gewinnung seltener Erden aus Rotschlamm, auch REE, Rare Earth Elements, genannt, wird einen ausgeprägt positiven Umwelteinfluss haben und eröffnet unserem Unternehmen völlig neue, interessante Perspektiven.“

Aktuell liegt der Fokus der TH Mining AG auf dem Ankauf und Vertrieb von Industriemineralien, u.a. Kieselgur und Bentonit.

(Für die hier veröffentlichten Inhalte ist ausschließlich die TH Mining AG verantwortlich.)

Hauptgeschäft der Schweizer TH Mining AG ist internationales „Green Mining“, ein nachhaltiger,

ressourcenschonender und weitestgehend klimaverträglicher Bezug von und Handel mit Industriemineralien.

Kontakt

TH Mining AG c/o CP/CONSULT Consulting Services GmbH

Tilmann Meuser

Alfredstrasse 68-72

45130 Essen

+49 (0) 177 8095 117

meuser@cp-cs.de

https://www.youtube.com/channel/UCMFBIOBa9IJiFxN7No9foHQ

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.