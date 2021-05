EMKA erweitert elektromechanische Schwenkgriff-Reihe um Bluetooth-Variante

Kabelloser Agent E jetzt mit 256-Bit-Verschlüsselung und Bluetooth

Die Anforderungen an die Datensicherheit steigen – vor allem in Rechenzentren und an Serverracks: Um Schaltschränke noch besser gegen ungewollte Zugriffe zu schützen, stattet EMKA seine Schwenkgriff-Serie Agent E Wireless ab sofort mit einer AES-256-Bit-Verschlüsselung aus. Die digitale Nutzung seines Systems erweitert der Experte für Verschlusslösungen durch eine neue Bluetooth-Variante, die einen personalisierten Zugriff per Smartphone ermöglicht. Damit erweitert EMKA seine bewährte Agent-E-Familie auf vier Varianten mit sechs unterschiedlichen Authentifizierungsverfahren – und für die zwei wichtigsten internationalen Funkfrequenzen (neben EU jetzt auch USA und Asien).

Der Agent E ist für nahezu alle marktüblichen Serverschränke einsetzbar. Darüber hinaus kommt er an Schaltschränken in Produktionsanlagen oder anderen abschließbaren Schränken mit hochsensiblem Inhalt zum Einsatz. Im Unterschied zu den marktüblichen Sicherheitslösungen kann das Verschlusssystem sehr flexibel und für nahezu alle Schranktypen eingesetzt werden. Der Griff lässt sich schnell und ohne großen Aufwand montieren und in vorhandene Infrastrukturen integrieren. Ergänzend zur kabelgebundenen Standardversion hat EMKA bereits vor Jahren den kabellosen, batteriebetriebenen Agent E Wireless konstruiert. Stand heute sind vier Varianten erhältlich: kabelgebunden (wired), kabellos (wireless), als Stand-alone-Lösung und Bluetooth-basiert.

Die neueste Innovation: Der funkbasierte Agent E Wireless ist ab sofort AES-256-Bit-verschlüsselt – eine der sichersten Verschlüsselungsmethoden, wenn es um den Schutz von Daten geht. Um die Türen der gesicherten Serverracks bzw. Schaltschränke zu öffnen, müssen sich die Mitarbeiter ausweisen und eine Zugangsberechtigung besitzen. Dazu gibt es fünf Wege der Authentifizierung mit zwei landesspezifischen Funkfrequenzen: Der Zugriff ist je nach Kundenbedarf per Tastatur, 2-Faktor-Authentifizierung, 4-Augen-Prinzip, RFID-Transponderkarte, per Fernöffnung und – seit neuestem – per Smartphone möglich. Als Wireless-Modell bietet der Agent E einen weiteren Vorteil: Auf eine aufwändige Verkabelung kann verzichtet werden. Werden beispielsweise zusätzliche Serverschränke aufgestellt, sind diese über Funk direkt in das bestehende Netz integrierbar.

Die Stand-alone-Variante ist ebenfalls mit RFID-Karte zu öffnen und eignet sich für einen oder nur wenige Schränke, die nicht zentral überwacht werden müssen. Bei diesem Griff dient der bei allen Varianten vorhandene USB-Port zusätzlich der Konfiguration von Zutrittsberechtigungen, Zeitprofilen und mehr.

Sicherer Zugang per Smartphone

Zusätzlich bringt EMKA nun eine weitere kabellose, batteriebetriebene Variante auf den Markt: Der Bluetooth-Low-Energy(BLE)-Agent-E ermöglicht den personalisierten Zugriff per Smartphone. Die Übertragung basiert auf dem übertragungssicheren Bluetooth-Standard. Die Ansteuerung per Smartphone erfolgt über die kostenlos downloadbare EMKA-App. Dank seiner umfangreichen Adapterlösung hat EMKA auch diese Variante für nahezu alle marktüblichen Serverschränke einsetzbar gemacht, sodass alle Agent-E-Varianten auch problemlos nachrüstbar sind. So kann in einem Rechenzentrum eine einheitliche elektronische Verschlusslösung mit Monitoring-Funktion implementiert werden.

Über die Zugangskontrolle hinaus ermöglicht der Agent E sowohl in der kabelgebundenen als auch in der kabellosen Variante eine permanente Überwachung sowie Kontrolle der Öffnungs- und Schließvorgänge. Für das Monitoring einer Vielzahl von Schaltschränken bietet EMKA die passende Software für das zentralisierte Management und eine Echtzeitüberwachung. Über das intelligente Verschlusssystem kann der Anwender eine Vielzahl von Griffen verwalten, was im Ergebnis zu einer deutlich erhöhten Sicherheit des Rechenzentrums führt. Dem Betreiber werden in Echtzeit alle Informationen zum aktuellen Zustand der Serverschranktüren in seinem Managementsystem angezeigt.

Über EMKA

Die EMKA GRUPPE ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen für den Einsatz in Schalt- und Steuerungsschränken. Dabei agiert das Unternehmen seit über 40 Jahren branchenübergreifend in den Feldern Industrie (Schaltschrankbau, Kälte- und Klimatechnik, Maschinenbau) und Transport (Schienen- und Nutzfahrzuge, Reisemobile etc.) mit konventionellen und elektronischen Verschlusslösungen. Das Gesamtsortiment umfasst 30.000 Artikel, die an zehn Fertigungsstandorten in Deutschland, Frankreich, England, Spanien, Bosnien, Serbien, China und Indien entwickelt, gefertigt, veredelt und montiert werden. In einem der zwei neuen Werke in Bosnien stellt das Unternehmen jährlich rund 900 Formen für Spritzguss und Druckguss her – sowohl für den internen Einsatz als auch für externe Kunden. Mit 2.100 Mitarbeitern bedient EMKA über 36.000 Kunden in 55 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 295 Millionen Euro.

EMKA ist Experte im Gießen von Edelstahl, für Zink- und Aluminium-Druckguss und im Spritzen von Hochleistungs-Kunststoffen sowie im Extrudieren von Gummi- und Kunststoffprofilen. Für eine einzigartige Fertigungstiefe sorgen außerdem das eigene Stanzen, Biegen, Drehen, Fräsen, Oberflächenbeschichten oder -pulvern sowie die Endmontage der Produkte des modular aufgebauten Programms. Für die Realisierung individueller Kundenlösungen steht bei EMKA ein erfahrenes Team von Designern, Entwicklern und Konstrukteuren bereit. Das Unternehmen setzt Maßstäbe bei Qualität, Fertigungstiefe, Lieferperformance und Innovationen. EMKA: Verschlusstechnik mit System.

