Emma-Gründer starten Syntropy: 10 Mio. Euro Venture Capital für globale D2C-Marken

Die Emma-Gründer skalieren mit Syntropy internationale D2C-Brands durch Kapital, operatives Know-how und globale Netzwerke.

Die Emma-Gründer investieren mit Syntropy gezielt in globale D2C-Marken und vereinen Venture Capital, Know-how und Netzwerk.

Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller geben die Gründung von Syntropy bekannt, um mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro die nächste Generation von Consumer-Marken zu formen. Das Frankfurter Unternehmen agiert dabei als ganzheitliches System, das strategisches Investment mit tiefgreifendem operativem Wissen kombiniert.

Mehr erfahren: www.syntropy.eu

Syntropy verbindet Investment mit operativer D2C-Expertise

Syntropy fokussiert sich auf Investitionen in ambitionierte Gründerpersönlichkeiten, die den Aufbau internationaler Consumer-Brands anstreben. Mit zehn Millionen Euro privatem Venture Capital unterstützen Schmoltzi und Müller Gründer im D2C-Bereich nachhaltig bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Der Ansatz unterscheidet sich deutlich von traditionellen Modellen, da die Gründer ihre Erfahrung aus dem Aufbau einer weltweit führenden Schlafmarke mit über 750 Millionen Euro Jahresumsatz direkt einbringen. Unter der operativen Leitung von Jonathan Georg und Isabell Schastok bietet Syntropy weit mehr als klassische Finanzierungen; es stellt ein Ökosystem aus Ressourcen und Netzwerken bereit, das für die internationale Expansion entscheidend ist.

Internationale D2C-Erfolgsgeschichte als strategisches Fundament

Mit Emma – The Sleep Company etablierten Schmoltzi und Müller eine der erfolgreichsten europäischen D2C-Marken, die heute in über 25 Ländern vertreten ist. Diese fundierte Expertise im Consumer-Marketing und in der globalen Logistik bildet nun den Kern von Syntropy. Die durch „Trial-and-Error“ gewonnenen Erkenntnisse beim Markteintritt ermöglichen es Syntropy, Portfoliounternehmen durch strategische Abkürzungen schneller auf ein globales Niveau zu heben.

Zielgruppe: Ambitionierte Gründer im internationalen Marktumfeld

Syntropy identifiziert gezielt Gründer mit dem Potenzial, globale Vertriebsstrukturen aufzubauen und von einer engen operativen Partnerschaft zu profitieren. Investiert wird in innovative Marken, die durch direkte Kundenbeziehungen neue Branchenstandards setzen. Als strategische Plattform beschleunigt Syntropy internationalen Markenaufbau, Marktdurchdringung und die Skalierung der Supply Chain.

„Wir haben bei Emma durch internationale Expansionen wertvolle Lernkurven durchlaufen. Dieses Wissen ist nun integraler Bestandteil jeder Gründerbeziehung bei Syntropy, um Fehler zu vermeiden, die uns einst Zeit kosteten.“

– Manuel Müller, Mitgründer von Syntropy

„Syntropy versteht sich als Architektur, in der Kapital, Wissen und Netzwerk synergetisch ineinandergreifen. Unser Ziel ist ein gestärktes Ökosystem, in dem alle Partner durch gemeinsamen Fortschritt wachsen.“

– Dr. Dennis Schmoltzi, Mitgründer von Syntropy

Mit dem Start von Syntropy bricht eine neue Phase für europäisches Venture Capital im Consumer-Segment an. Syntropy führt ab sofort Gespräche mit ausgewählten Gründerpersönlichkeiten, die Consumer Brands mit operativer Exzellenz und internationaler Ambition aufbauen.

Syntropy ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Unternehmen, gegründet von Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller, den Gründern von Emma – The Sleep Company. Syntropy investiert eigenes Kapital in Gründerpersönlichkeiten im Consumer-Bereich und kombiniert Kapital mit operativem Know-how aus dem Aufbau einer globalen D2C-Marke. Die operative Leitung liegt bei Jonathan Georg und Isabell Schastok.

Kontakt

Syntropy

Isabell Schastok

Hainholzweg 17

61462 Königstein

015123812991



https://www.syntropy.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.