Emotionales Marketing als neue Währung im Business

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz Inhalte in Sekundenschnelle produziert und Märkte von Informationen überflutet sind, gewinnt ein Faktor zunehmend an Bedeutung: Menschlichkeit. Die Unternehmerin und Autorin Eva Laspas setzt genau hier an. Mit ihrem neuen Businessroman „Ich bin. Du bist. Wir wirken. Beziehung als Kern emotionalen Marketings“ zeigt sie, warum emotionale Verbindung im Marketing mittlerweile eine Notwendigkeit ist.

Seit 25 Jahren schreibt und begleitet Eva Laspas Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Positionierung ihrer Marke. Ihr roter Faden: das Sichtbarmachen des Wesentlichen. Während viele klassische Marketing- und Branding-Strategien auf Reichweite, Algorithmen und kurzfristige Aufmerksamkeit setzen, stellt sie die Beziehung in den Mittelpunkt. Für Laspas ist Marketing keine Performance, sondern Ausdruck des eigenen Seins.

Storytelling statt Strategie-Druck

Das neue Buch erscheint bewusst in der Form eines Businessromans. Persönliche Erfahrungen, unternehmerische Wendepunkte und gelebte Krisen werden mit konkreten Impulsen für die Praxis verbunden. Diese Form erlaubt es, Wissen sowohl kognitiv zu vermitteln, als auch emotional erfahrbar zu machen.

Storytelling wirkt nachhaltiger als klassische „How-to“-Anleitungen, weil Menschen sich nicht mit Fakten, sondern mit Gefühlen verbinden. Geschichten schaffen Identifikation, Vertrauen und Resonanz – zentrale Elemente eines Marketings, das langfristig trägt.

Emotionales Marketing – mehr als ein Schlagwort

Emotionales Marketing wird häufig missverstanden. Für Eva Laspas bedeutet es keine Manipulation durch gezielte Gefühlsansprache, sondern eine ethische Haltung. Es geht darum, authentisch zu kommunizieren, die eigene Geschichte zu teilen und echte Verbindung zu ermöglichen. Die Grenze zur Manipulation ist dort erreicht, wo Emotionen strategisch eingesetzt werden, um Verhalten zu erzwingen. Wahrhaftigkeit bleibt der entscheidende Maßstab.

Besonders für Ein-Personen-Unternehmen (EPUs), kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie Vereine eröffnet emotionales Marketing neue Perspektiven. Anstatt Ressourcen in aufwendige Kampagnen zu investieren, können sie ihre größte Stärke nutzen: Nähe, Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit.

Wenn Marketing zur Belastung wird

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer spüren, dass ihr Marketing nicht mehr zu ihnen passt. Das Business fühlt sich anstrengend an, Inhalte entstehen unter Druck, und die ursprüngliche Motivation gerät in den Hintergrund. Laut Laspas ist dies ein Zeichen dafür, dass die Verbindung zum eigenen „Ich bin“ verloren gegangen ist.

Ein Unternehmen zu gründen bezeichnet sie als „persönlichkeitsbildendes Seminar“. Sichtbarkeit, Selbstwert, Vertrauen und Umgang mit Geld – all diese Themen treten im Unternehmertum deutlich hervor. Die entscheidende innere Entscheidung lautet: aufhören, sich zu verbiegen, und von innen nach außen wirken.

Beziehung als Zukunft des Marketings

Die aktuelle Entwicklung zeigt: Aufmerksamkeit allein genügt nicht mehr. Vertrauen wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Marken, die nahbar, klar und menschlich auftreten, gewinnen langfristig. Emotionales Marketing bedeutet daher nicht „mehr tun“, sondern bewusster und echter kommunizieren.

Mit „Ich bin. Du bist. Wir wirken.“ lädt Eva Laspas dazu ein, Marketing neu zu denken – als Beziehungsarbeit, als Ausdruck von Haltung und als Weg zu nachhaltiger Wirksamkeit.

