Empfangen Sie Ihre Gäste und Kunden auf beeindruckenden 4″000 m²

Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen an einer der begehrtesten Lagen Basels zu positionieren!

Beeindrucken Sie Kunden und Gäste mit bester Lage am Stadtrand von Basel. Das Gebäude überzeugt durch einen attraktiven Mietermix, eine moderne Fassade sowie eine eigene Tiefgarage. Die Anreise gelingt einfach per Tram, Bus oder Taxi, denn die ÖPNV-Station liegt genau gegenüber. In unmittelbarer Nähe des Riehenrings befinden sich ausserdem das Musical Theater, der Badische Bahnhof und das Stadtzentrum von Basel.

Die moderne, voll ausgebaute Büro- und Ladenfläche von über 1’000 m2 im Erdgeschoss besticht durch grosse Schaufensterfronten, viel Tageslicht und beste Sichtbarkeit. Entsprechend eignet sich die Fläche hervorragend für Dienstleistungs- und Verkaufskonzepte aller Art. Hier können Sie grosszügige Visionen umsetzen und ein einmaliges, immersives Erlebnis ihrer Marke erschaffen.

Dank der idealen Lage im Dreiländereck ist dieser Standort perfekt geeignet, um mühelos mit Handelspartnern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz in Kontakt zu treten. Dieser Schmelztiegel, wo drei Länder, Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen, bietet optimale Voraussetzungen, um engere Beziehungen zu Geschäftspartnern aus ganz Europa aufzubauen.

Sie verfügen bereits über ein starkes Netzwerk an internationalen Geschäftspartnern? Sie haben vielleicht sogar ein Kapazitätsproblem?

Dann ist der Standort in direkter Nachbarschaft zur „Messe Basel“ die perfekte Lage für Sie! Hier ist man darauf eingestellt, internationale Gäste in einer einladenden Umgebung zu empfangen. Die Messe verfügt über fünf grosszügige Hallen und 25 moderne Konferenzräume, die für jede Art von Anlass bestens ausgestattet sind.

