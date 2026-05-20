Emporix und vier EMEA-Partner testen live autonomen Commerce im B2B-Umfeld

Am 27. Mai 2026 diskutieren Synaigy, SQLI, Turbine Kreuzberg und Unic gemeinsam mit Emporix die Ergebnisse der Studie „Autonomous Commerce Shift 2026“ zu KI, Automatisierung und B2B-Commerce.

Stuttgart, 20. Mai 2026 Emporix, Anbieter der ersten cloud-nativen Autonomous Commerce Execution (ACE) Plattform, lädt gemeinsam mit vier führenden EMEA-B2B-Commerce-Partnern zu einem Live-Roundtable ein. „From Digital to Autonomous: The 2026 B2B Commerce Expert Roundtable“ findet am Mittwoch, 27. Mai 2026, von 16:00 bis 17:00 Uhr CET statt.

Grundlage der Diskussion ist die im März 2026 veröffentlichte Studie „Autonomous Commerce Shift 2026“, für die Emporix und ONE8Y insgesamt 500 B2B-Führungskräfte in Deutschland befragt haben. Für die Studie wurden 332 Entscheider auf Anbieterseite sowie 168 Einkaufsverantwortliche in Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden befragt.

Das autonome Commerce-Paradox: Digital im Anspruch, manuell in der Realität

Das zentrale Ergebnis der Studie ist so klar wie unbequem: 85,9 Prozent aller B2B-Verkaufsprozesse beginnen heute digital – doch bei fast 60 Prozent der Anbieter laufen mehr als ein Viertel aller Prozessketten noch immer manuell ab. Nur 2,4 Prozent der befragten Unternehmen haben ihren manuellen Prozessanteil auf unter 10 Prozent gesenkt.

Hinzu kommt: 47 Prozent der Anbieter stufen sich selbst als „weitgehend automatisiert“ ein – und liegen damit deutlich neben der Realität. Die Lücke zwischen digitalem Anspruch und operativer Ausführung hat einen konkreten Preis: 73,8 Prozent der B2B-Einkäufer würden bei ineffizienten Bestellprozessen den Lieferanten wechseln. 78,6 Prozent machen KI-Fähigkeiten bereits zu einem Auswahlkriterium bei der Lieferantenbewertung.

Vier Partner, vier Moves, mehr als 100 Jahre B2B Commerce Erfahrung

Im Live-Roundtable reagieren vier erfahrene EMEA-Partner auf die Studienergebnisse – jeder mit einem konkreten „Move“, der die Lücke zwischen digitalem Einstieg und autonomer Ausführung schließt:

Move 1 – Enterprise-Program (Mark Blockhuys, SQLI): 53 Prozent der Anbieter nennen die IT-Systemlandschaft als größten strategischen Hemmschuh. SQLI, die europäische Digital-Services-Gruppe mit Multi-Country-B2B-Projekten in Benelux, DACH und darüber hinaus, zeigt, welche Finanzierungs-, Governance- und Rollout-Muster in der Praxis tatsächlich funktionieren.

Move 2 – Product-and-Build (Sarah Hoidn, Turbine Kreuzberg): 35,8 Prozent sehen IT-Integrationsaufwand als größtes Einzelhindernis. Sarah Hoidn, Managing Director des Berliner Engineering-Studios Turbine Kreuzberg, zeigt composable, KI-gestützte Umsetzungsmodelle, die Teams von Proof-of-Concepts in skalierbare End-to-End-Prozesse führen.

Move 3 – EMEA-Industrial (Dirk Noelke, Unic): Fertigung, Großhandel, Automotive, Elektronik und Healthcare weisen jeweils eigene Reifeprofile auf. Dirk Noelke, Head of Commerce bei Unic – der führenden Schweizer Digitalagentur für industrielle DACH-B2B-Projekte – erläutert, wie autonomer Commerce mit Händlernetzwerken, verhandelten Preisen und ERP-Komplexität umgeht.

Move 4 – The C-Suite Frame (Joubin Rahimi, Synaigy): Joubin Rahimi, Co-Founder und Managing Partner der DACH-Commerce- und CX-Beratung Synaigy, benennt den unternehmerischen Preis, auf der falschen Seite der Automatisierungslücke zu stehen – und fasst alle vier Moves in einem praxistauglichen 90-Tage-Plan zusammen.

Moderiert wird der Roundtable von Frank Schoutissen, Chief Revenue Officer bei Emporix, mit 25 Jahren EMEA-B2B-Commerce-Erfahrung. Er ordnet die Partner-Moves in den Rahmen des Autonomous Commerce ein und zeigt, wie ACE die technologische Basis liefert.

Für wen ist der Roundtable relevant?

Der Live-Roundtable richtet sich an Heads of Digital, CDOs, CCOs, Heads of E-Commerce sowie Digital-Strategie- und Transformationsverantwortliche in EMEA-B2B-Organisationen mit mindestens 250 Mitarbeitenden – schwerpunktmäßig aus Fertigung, Großhandel, Automotive, Elektronik und Healthcare. Angesprochen sind alle, die 2026 ein Autonomous-Commerce-Programm verantworten, finanzieren oder beschleunigen müssen.

Anmeldung und Studien-Download

Die Anmeldung zum Live-Roundtable und der Download der vollständigen Studie „Autonomous Commerce Shift 2026“ sind kostenfrei verfügbar unter:

https://www.emporix.com/insights/from-digital-to-autonomous-2026-roundtable

Alle Registrierten erhalten nach dem Live-Event das Studien-PDF sowie eine 90-Tage-Checkliste zur Schließung der Automatisierungslücke.

Über die Studie

Die Studie „The Autonomous Commerce Shift 2026“ wurde im März 2026 vom Marktforschungsanbieter ONE8Y im Auftrag von Emporix in Deutschland durchgeführt. Sie basiert auf einer quantitativen Online-Befragung von 332 B2B-Entscheidern auf Anbieterseite und 168 Einkaufsverantwortlichen auf Käuferseite in Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden. Erfasste Branchen: Fertigung/Industrie, Elektronik/Hightech, Großhandel, Automotive/Ersatzteile sowie Healthcare/Medizintechnik. Beide Gruppen wurden mit identischen Fragestellungen befragt, um die Lücke zwischen Anbieterwahrnehmung und tatsächlicher Kundenerfahrung systematisch sichtbar zu machen.

Link zur Studie https://www.emporix.com/insights/autonomous-commerce-shift-study-2026

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, Heraeus, Vaillant und Berner nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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