EMV Abschirmung in der Medizintechnik kann Leben retten

Experten der STB Abschirmtechnik GmbH erklären, wieso eine gute Abschirmung elektromagnetischer Strahlen in der Medizintechnik so wichtig ist.

Die aktuelle Situation rund um die Covid-19 Pandemie macht es unserem Gesundheitssystem nicht leicht. Genau hier ist es wichtig, dass nichts schief geht – und vor allem, dass technischen Geräte einwandfrei funktionieren.

Leider bringen genau diese Geräte die Eigenschaft mit, dass sie elektromagnetische Strahlen aussenden, was dazu führen kann, dass andere Geräte in der nähe nicht mehr wie geplant funktionieren können. An dieser Stelle kommt die STB Abschirmtechnik GmbH ins Spiel.

Denn durch das neue, hocheffektive Verfahren der Firma, dass auch bereits patentiert wurde, können elektronische Gerätschaften soweit abgeschirmt werden, dass die elektromagnetische Strahlung minimiert werden kann.

Eine einwandfreie Benutzung aller technischen Geräte ist von höchster Wichtigkeit, gerade wenn es um Menschenleben geht. Daher hat sich die STB Abschirmtechnik GmbH darauf spezialisiert, medizinische Geräte effektiv abschirmen zu können. Hersteller medizinischer Geräte finden in diesem Anbieter also einen kompetenten und zuverlässigen Partner, der sich in den letzten Jahren an der Spitze der Technologie etablieren konnte. Auf der Website der STB Abschirmtechnik GmbH können sich Interessenten auch noch genauer über das Verfahren sowie das Angebot des Unternehmens informieren.

Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

