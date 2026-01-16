enclaive Garnet: GenAI-Firewalls für eine sichere KI-Nutzung

Berlin, 13. Januar 2026 – Künstliche Intelligenz ist heute integraler Bestandteil vieler Geschäftsprozesse. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Datenabfluss und regulatorischen Verstößen beim Einsatz von KI-Systemen. enclaive, einer der führenden deutschen Anbieter für Confidential Computing, stellt mit der GenAI-Firewall Garnet nun die Weichen für eine sichere und Compliance-konforme Nutzung von KI – auch in streng regulierten Branchen.

„Künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Laut einer Umfrage des ifo Instituts setzen bereits über 40 Prozent der deutschen Unternehmen KI-Tools ein – Tendenz stark steigend“, erklärt Andreas Walbrodt, CEO und Co-Founder von enclaive. „Der Trend hin zu Künstlicher Intelligenz ist dabei wenig überraschend, immerhin versprechen die Systeme eine nachhaltige Entlastung im Alltag. Das Potenzial ist dabei über alle Branchen hinweg enorm: von effizienteren Krankenhausbehandlungen bis hin zur schnelleren Analyse von Finanztransaktionen. Gleichzeitig dürfen die Risiken und Gefahren, die mit KI einhergehen, nicht unterschätzt werden.“

Herausforderungen und Risiken beim Einsatz von KI

Die Nutzung von KI-Systemen geht mit einer Reihe von Herausforderungen einher:

– Datenschutz und Compliance: Sobald sensible Informationen in KI-Interaktionen einfließen, entstehen Risiken für den Schutz personenbezogener Daten und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften.

– Datenabfluss durch Nutzung öffentlicher Modelle: Öffentlich zugängliche oder falsch konfigurierte LLMs begünstigen Datenlecks und können zur unbeabsichtigten Offenlegung sensibler Informationen und geistigen Eigentums führen.

– KI-basierte Angriffe: Cyberkriminelle manipulieren LLMs über Techniken wie Prompt Injection oder Jailbreaking, um vertrauliche Informationen zu entwenden.

– Operative und betriebswirtschaftliche Herausforderungen: Gerade beim Einsatz externer LLMs gilt es, weitere Fallstricke zu berücksichtigen – von beschränkten Datenmengen über teures Token-Pricing bis hin zur Gefahr eines Vendor-Lock-ins.

Wie enclaive die Kommunikation von Unternehmen mit KI-Systemen absichert

enclaive adressiert diese Herausforderungen mit der GenAI-Firewall Garnet – und eröffnet Unternehmen so den Weg zur sicheren, Compliance-konformen Nutzung von LLMs und SLMs. Aufsetzend auf dem Confidential-Computing-Ansatz, bei dem Daten in jeder Dimension – im Ruhezustand, bei der Übertragung und während der Verarbeitung – verschlüsselt werden, schafft Garnet einen geschützten Rahmen für den Austausch mit KI-Systemen:

– Die Kommunikation erfolgt über das User Interface von Garnet, das in einer auf CPU-Ebene isolierten und verschlüsselten Ausführungsumgebung, auch Enklave genannt, läuft.

– Interne Daten werden dort vektorisiert, mit Metadaten angereichert und in einer Vector Database abgelegt.

– Anwender stellen Fragen in natürlicher Sprache, Garnet vektorisiert die Frage und greift zunächst auf eigene Datenbestände zurück (Retrieval Augmented Generation).

– Bevor externe LLMs oder SLMs einbezogen werden, werden sensible Informationen pseudonymisiert und durch eine Replacement Map abgesichert, sodass keine vertraulichen Informationen das Unternehmen verlassen.

– Die Antwort des LLM oder SLM wird abschließend in der sicheren Enklave erneut mit den vertraulichen Daten angereichert und liefert dem Anwender ein vollumfängliches und validiertes Endergebnis.

Die intelligente Vorfilterung über die Vector Database reduziert die Datenmengen, die in ein externes Modell eingespeist werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, große Informationsmengen sicher und effizient zu nutzen – unabhängig von eventuellen Modellbeschränkungen. Gleichzeitig sinken die Kosten, da weniger Rechenleistung benötigt wird.

„Unsere GenAI-Firewall Garnet markiert einen Wendepunkt für den sicheren Umgang mit KI im Enterprise-Umfeld“, betont Walbrodt. „Die Lösung verbindet technologische Innovation mit robustem Schutz und eröffnet neue Wege für den Wissenstransfer – und das, ohne die Kontrolle über vertrauliche Daten abzugeben. So legen wir den Grundstein für den verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI.“

Mehr zu enclaive und Garnet unter https://www.enclaive.io/garnet-gen-ai-enterprise-firewall

Über enclaive

enclaive ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und bedient mit seinen Lösungen bereits eine starke und engagierte Gemeinschaft von ISVs, MSPs und CSPs auf der ganzen Welt. Durch enclaives Ansatz des Confidential Computing können Unternehmen ihre sensiblen Daten und Anwendungen sicher schützen. Das umfassende Multi-Cloud-Betriebssystem ermöglicht Zero-Trust-Sicherheit, indem es verwendete Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt und Anwendungen sowohl von der Infrastruktur als auch von Lösungsanbietern abschirmt. Dabei verbleibt die vollständige Kontrolle über die vertraulichen Informationen allein beim Unternehmen. Mehr unter www.enclaive.io

