enclaive und OHB Digital Services zeichnen Partnerschaft: Confidential Computing als Fundament der souveränen Cloud

Berlin/ Bremen, 18. September 2025 – enclaive, einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich Confidential Cloud Computing, und das IT-Consulting- und Softwarehaus OHB Digital Services geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Die Erfahrung der OHB-Experten ermöglicht es Unternehmen, die Confidential-Computing-Lösungen von enclaive passgenau zu implementieren und zu betreiben.

Confidential Computing ist ein neuer Security-Ansatz, der Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt. enclaive schafft damit sichere Cloud-Umgebungen, die sogar vor dem Zugriff durch den Provider oder privilegierte Accounts geschützt sind. Um das Potenzial dieser innovativen Technologie voll zu erschließen, steht Unternehmen mit OHB Digital Services ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der mit den Herausforderungen heutiger IT-Landschaften bestens vertraut ist.

„Sichere und Compliance-konforme Cloud-Umgebungen haben bei fast jedem unserer Kunden oberste Priorität – und Confidential Computing von enclaive eröffnet uns hier völlig neue Möglichkeiten“, erklärt Nikolas Rösener, Senior Cyber Security Expert bei OHB Digital Services. „Die Verschlüsselung von Daten während der Verarbeitung war lange Zeit technologisch nicht realisierbar und stellte damit gerade in kritischen Use Cases ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Confidential Computing dagegen erfüllt auch in unsicheren Umgebungen die hohen Anforderungen des Gesetzgebers zu Datenschutz und Cybersicherheit. Für viele unserer Kunden wird das ein echter Gamechanger.“

„Die Partnerschaft mit OHB Digital Services ist ein wichtiger Baustein in unserer Channel-Strategie und erschließt uns neue Zielgruppen, besonders im KMU-Segment“, ergänzt Robert Specht, Director of Channel Sales bei enclaive. „Unsere Lösungen bedürfen zwar keinerlei Anpassungen bei Infrastruktur oder Code – dennoch ist es aufgrund der Integrationstiefe und der Kritikalität der Dienste gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ratsam, erfahrene Experten bei der Implementierung hinzuzuziehen. OHB Digital Services verfügt hier als Teil der OHB-Gruppe, einem der größten Raumfahrt- und Technologieunternehmen Europas, über etablierte Service-Strukturen und das nötige Deep-Tech-Knowhow. Das sind beste Voraussetzungen für ein gemeinsames Wachstum.“

