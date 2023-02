End-to-end-Systemintegrator expandiert nach Ungarn

Amadys übernimmt Telekommunikations-Infrastrukturunternehmen RayNet

Antwerpen (Belgien)/Frechen, 23. Februar 2023. Die Amadys-Gruppe setzt weiter auf Wachstum und Expansion: Mit der Vereinbarung über die Übernahme des ungarischen Unternehmens RayNet expandiert der End-to-end-Systemintegrator in den ungarischen Markt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Die 1998 als kleines Familienunternehmen gegründete RayNet Kft. hat sich zunächst auf den Vertrieb von Kupfermuffen konzentriert. Heute umfasst die Haupttätigkeit des Unternehmens die Herstellung und den Verkauf einer breiten Palette an Telekommunikations-Netzwerklösungen im Bereich Glasfasertechnologie. Der Hauptsitz und das Hauptlager von RayNet befinden sich in Nagytarcsa, etwa 20 km vom Zentrum von Budapest entfernt. Darüber hinaus betreibt RayNet eine Produktionsstätte in Komárom (90 km von Budapest entfernt).

„Wir freuen uns, mit Amadys in eine neue Region zu erschließen“, sagt Hein Wilderjans, CEO von Amadys. „Unser Ziel ist es, auf dem bestehenden Erfolg von RayNet aufzubauen. Zugleich werden wir Möglichkeiten prüfen, um die einzigartigen Lösungen, die das Unternehmen entwickelt hat, in bestehenden Regionen neu einzusetzen.“

„Für RayNet ist es eine spannende Gelegenheit, Teil von Amadys zu werden“, fügt Tibor Horváth, Eigentümer und CEO von RayNet, hinzu. „Dank der Ressourcen und der Expertise von Amadys erhält RayNet die Möglichkeit, eine noch größere Rolle beim weiteren Ausbau von Glasfasernetzen in Ungarn zu spielen. Die Erfahrung und das Wissen im Bereich der FttH-Technologie und unsere eigenen patentierten Lösungen bringen Amadys einen Mehrwert und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mit dieser Vereinbarung schreiben wir zweifellos den Anfang einer Erfolgsgeschichte.“

Die derzeit rund 27 für RayNet tätigen Mitarbeiter werden Teil der Amadys-Familie. Amadys Central Eastern Europe (CEE) wurde mit dem Ziel gegründet, weiteres Wachstum in dieser Region zu schaffen. Tibor Horváth wird sich stärker auf die internationale Geschäftsentwicklung konzentrieren. Tamás Földvárszki wird schrittweise die Organisation von RayNet in Ungarn übernehmen.

Über Amadys

Amadys ist ein führender Systemintegrator von End-to-End-Konnektivitätslösungen für Telekommunikations-, Infrastruktur-, Energie- und Rechenzentrumsmärkte. Das Unternehmen ist in den Benelux-Ländern, Deutschland, Dänemark, Österreich, der Slowakei und Großbritannien tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 375 Millionen Euro. Weitere Informationen: https://www.amadys.com/de/

Über RayNet

RayNet ist eines der wichtigsten Telekommunikations-Infrastrukturunternehmen in Ungarn, das maßgeschneiderte und einzigartige patentierte Lösungen im Bereich Glasfasertechnologie anbietet. RayNet ist hauptsächlich in Ungarn, aber auch in Rumänien, Kroatien und anderen Nachbarländern tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 6 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.raynet.hu

