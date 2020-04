Ende des kulturellen Lebens in Deutschland?

Experten diskutieren

“Seit dem 2.Weltkrieg hat es keinen so großen Einschnitt in das kulturelle Leben geben”, evaluiert Olaf Jastrob, der die Eventbranche als “Rowdy” und Bühnenarbeiter in 90er Jahren kennenlernte und sich über Jahrzehnte den Ruf als Experte für Besuchersicherheit, Notfall- und Krisenmanagement erarbeitet hat. “Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit”, ergänzt er. Es sind nicht bloß Künstler, Eventmanager- und Dienstleister, Clubbetreiber und Gastronomen, die sich um ihre Existenz sorgen. Auch der gesamte Sportsektor, Volksfeste, die Messesparte sowie die Hotellerie sind betroffen.

Wie geht es weiter? “Es gleicht einer Fahrt im Nebel auf der Suche nach Sicht”, so Jastrob.

Wie gewinnt die Branche das Vertrauen von Gästen und Besuchern wieder, die Menschenansammlungen plötzlich als unsichere Atmosphäre empfinden und die nicht wissen, ob sie für ihr Geld auch eine Leistung bekommen werden?

Tanja Schramm, Geschäftsführerin von Meet Germany, einem umfassenden MICE-Netzwerk in Deutschland und Kennerin der Eventbranche, wird dieser Frage gemeinsam mit den Sicherheitsexperten Tobias Zweckerl (Veranstaltungssicherheit) und Dr. Hans-Walter Borries (FIRMITAS Institut/Kritische Infrastrukturen) am 15.04., in einem digitalen Expertenforum debattieren. Es ist der Auftakt der “A.V.B.-Expertenrunde”, bei der fortan mittwochabends um 19:00 Uhr Fachleute über aktuelle Herausforderungen debattieren. In der zweiten Auflage (22.04.20) wollen sich Prof. Dr. Risch-Kerst (Kanzlei EventLawyers) und der bekannte deutsche Assekuradeur Matthias Glesel (EventAssec: Deutschland, Österreich, Schweiz ) der Versicherungsproblematik widmen: “Sind Veranstaltungen, Messen, Konzerte, Volksfeste und Festivals überhaupt noch versicherbar? Und wenn, wie?”

(Besucher-)Psychologie, ökonomische Entwicklung des Freizeitsektors, Veränderung der Eventszene als auch epidemiologische Aspekte oder Sicherheitsfragen werden in den kommenden Wochen von ausgewiesenen Fachleuten unter der Moderation von Olaf Jastrob erläutert und diskutiert.

Zu diesem digitalen Kamingespräch lädt als Sponsor die A.V.B.-Akademie Angehörige der Branche als auch Interessierte herzlich (kostenfrei) ein. Hier geht es zur Anmeldung: Expertenrunde

Die Technische Unternehmensberatung Jastrob hat jahrelange Erfahrung in den Themenfeldern Veranstaltungssicherheit, Krisenmanagement und Arbeitssicherheit. Das interdisziplinäre Expertenteam des Sachverständigenbüros erstellt Gefährdungsanalysen, Sicherheitskonzepte und begleitet im Genehmigungsverfahren von Veranstaltungen und Versammlungsstätten bundesweit Hochschulen, Städte, Gemeinden und Kommunen, Diskotheken, Gastronomie, Hotellerie, Unternehmen aus Industrie und Mittelstand, Bundesligisten (Fußball, Eishockey, Basketball, etc.), Stadien, Mehrzweckhallen sowie Organisatoren von Sport- und Großveranstaltungen.

In der früher als Marke der Unternehmensberatung geführten und heute eigenständigen A.V.B.-Akademie Ltd. & Co. KG werden Mitarbeiter von Behörden und Versammlungsstätten, Veranstaltungstechniker, Vereinsvorstände, Hausmeister und Verantwortliche im Eventmanagement in den Bereichen Arbeits-, Veranstaltungs- und Besuchersicherheit als auch Evakuierung, Krisenmanagement, Pandemie, Erste-Hilfe, Brandschutz und Veranstaltungsplanung gemäß gesetzlicher Vorgaben, berufsgenossenschaftlicher Unfallverhütungsvorschriften sowie weiteren Regelwerken auf ihre Aufgaben in Präsenzseminaren, Inhouse-Schulungen oder in Webinaren vorbereitet.

Seminarangebote unter: www.avb-akademie.de

