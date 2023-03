ENDEGS begleitet Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums auf Delegationsreise nach Saudi-Arabien und Bahrain

Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten der Arabischen Halbinsel in den Bereichen Energie und Umwelttechnik

Pförring, 08. März 2023 – Die ENDEGS GmbH, Experte für die industrielle Emissionsminderung, hat Ende Februar an einer Delegationsreise des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie auf die Arabische Halbinsel teilgenommen. Gemeinsam mit Ministerialdirektorin Dr. Ulrike Wolf und Vertretern weiterer bayerischer Unternehmen besuchte David Wendel, Geschäftsführer der ENDEGS Operations GmbH, vom 19. bis 24. Februar verschiedene Institute und Unternehmen in Saudi-Arabien und Bahrain. Die Technologien und das Fachwissen bayerischer Unternehmen können dazu beitragen, die ehrgeizigen Wirtschafts- und Klimaziele der Golfstaaten zu erreichen.

Während der sechstägigen Reise besuchten Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Riad, Dammam und Manama. Auf der Agenda der Delegation standen Treffen und Gespräche mit Regierungsvertretern sowie regionalen Akteuren, unter anderem aus den Bereichen Energie, Wasserstoff und Umwelttechnik. So besuchte die Delegation das saudische Energieministerium, die Residenzen der Deutschen Botschaft in Riad und Manama, das Bahrain Economic Development Board (EDB) und die Auslandshandelskammer (AHK) in Manama. In Riad informierten sich die Teilnehmer in der NEOM-Ausstellung über das ambitionierte Modernisierungsprogramm Saudi Vision 2030. Außerdem standen Termine mit Vertretern von ACWA Power, Linde, Saudi Aramco und Nogaholding auf dem Programm.

Saudi-Arabien und Bahrain gehören dem Gulf Cooperation Council (GCC) an. Zu den Staaten des GCC zählen außerdem Katar, Kuwait, Oman sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien ist schon heute einer der wichtigsten Handelspartner Bayerns im Nahen und Mittleren Osten. Mit der Saudi Vision 2030 verfolgt das Land einen umfassenden ambitionierten Plan zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modernisierung. Dieses Programm soll unter anderem zu einer diversifizierten und nachhaltigeren Wirtschaft beitragen und vor allem die Abhängigkeit vom Erdöl reduzieren. Teil dieser Reform ist unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen, um die Wirtschaft mit Knowhow aus dem Ausland zu diversifizieren. Auch Bahrain – als kleinster Staat der arabischen Halbinsel – verfolgt ähnlich ehrgeizige Ziele hinsichtlich Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Um diese zu erreichen, können auch in Bayern entwickelte Technologien einen wichtigen Beitrag leisten.

Innovative bayerische Technologien können die Golfstaaten unterstützen

„Bayern steht seit Jahrzehnten erfolgreich in wirtschaftlichen Beziehungen mit dem arabischen Raum und wir nehmen die arabische Halbinsel bewusst in den Fokus unserer Außenhandelsstrategie“, sagt Roland Weigert, Wirtschaftsstaatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. „Mit bayerischer Spitzentechnologie und engeren wissenschaftlichen Kooperationen können wir dazu beitragen, dass Saudi-Arabien seine Wirtschafts- und Klimaziele erreicht. Viele bayerische Unternehmen nutzen bereits erfolgreich die Chancen in der Region. Das zeigt: Bayerische Unternehmen haben die passenden Schlüsseltechnologien für die Zukunftsmärkte auf der arabischen Halbinsel.“

„Wir sind stolz darauf, unser Unternehmen auf einer solchen Reise in eine wirtschaftlich starke Region mit Persönlichkeiten aus der bayerischen Politik und Wirtschaft vertreten zu dürfen“, sagt Kai Sievers, Gründer und Geschäftsführer der ENDEGS GmbH. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir an zahlreichen Branchenmessen in der Region teilgenommen. Dabei haben wir in der Öl- und Gasindustrie der GCC-Staaten eine starke Nachfrage nach europäischer Erfahrung und Technologie erkannt. Auf der Delegationsreise wurde ENDEGS von David Wendel vertreten.“

„Während der Delegationsreise konnten wir viele spannende Eindrücke sammeln und wertvolle Kontakte zu regionalen Akteuren knüpfen“, sagt David Wendel, Geschäftsführer der ENDEGS Operations GmbH. „Mit unseren Lösungen zur Emissionsminderung können wir die wirtschaftliche Entwicklung in der GCC-Region weiter unterstützen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Daher wollen wir mit ENDEGS expandieren – aktuell gründen wir dazu eine Niederlassung in Saudi-Arabien, um unsere Dienstleistungen auch auf der gesamten Arabischen Halbinsel anbieten zu können. Nach dem Besuch von Messen in Dammam, Dubai und Abu Dhabi war die Reise mit Vertretern der bayerischen Politik und Wirtschaft der nächste Schritt, um die Präsenz von ENDEGS in der Region zu stärken.“

Emissionsminderung trägt zum Gesundheits- und Umweltschutz bei

ENDEGS bietet Lösungen für die Minderung von industriellen Emissionen an. Noch zu oft werden gefährliche Gase und Stoffe einfach in die Atmosphäre abgelassen und schaden so Mensch und Umwelt zugleich. Mit den innovativen Technologien von ENDEGS können Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Anwohner von industriellen Anlagen ebenso gewährleistet werden wie der Schutz der Umwelt – denn eine Substanz, die gar nicht erst ausgestoßen wird, kann auch keinen Schaden verursachen.

Mit den Verbrennungsanlagen von ENDEGS, die 2008 zum weltweit ersten Mal eine mobile Behandlung von Emissionen ermöglicht haben, können alle Arten von Gasen, Gasgemischen und Dämpfen der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC zerstört werden – ohne offene Flamme und mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 %. So ermöglicht ENDEGS die mobile und umweltfreundliche Entgasung von Tanks, Pipelines, Leitungen, Behältern, Schiffen und weiteren Komponenten, die Anwendung in Industrieanlagen finden. Neben den mobilen Brennkammern umfasst das Portfolio an umweltfreundlichen und effektiven Technologien auch Stickstoff-Dienstleistungen. Mit der Flotte aus mobilem Verdampfer mit Stickstofftank lassen sich Anlagen und Anlagenteile mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen spülen und inertisieren. So lässt sich auch die Entgasung von Behältnissen realisieren, die komplexe, flüssige und leicht brennbare Stoffe wie LNG/CNG, Ammoniak, Hydrogen oder Propan enthalten. Der ferngesteuerte ATEX Zone 0 Robot als Rental Service sorgt zudem für mehr Sicherheit bei der Tankreinigung. ENDEGS hat kürzlich das TOP 100-Siegel 2023 erhalten und wurde damit bereits zum dritten Mal in Folge als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet.

ENDEGS ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung. Das Unternehmen entwickelte die weltweit erste auf einem Anhänger montierte, autonom betriebene Verbrennungsanlage. Diese verbrennt flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gefährliche Luftschadstoffe (HAP) mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 %. Die Stickstoff-Services mit mobilen Verdampfern und Stickstofftanks ermöglichen den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen wie LNG. Zudem bietet ENDEGS als Rental Service einen ferngesteuerten Roboter für die Tankreinigung an.

