Endlich Ballast abwerfen! Gesund und glücklich ins neue Jahr ganz ohne Diät

Wer abnehmen will, der muss sich bewegen. So hört es jeder, der nach Rat sucht, die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Aber in Zeiten von Home Office und Lockdown wird es einem noch einmal extra schwer gemacht, zum nötigen Ausgleich durch Bewegung zu kommen.

Aber Abnehmen ohne Sport? Wie soll das gehen? Bleibt dann nur eine Diät? Egal, ob Paläo-Diät, Low Carb, Eiweiß-Diät, Keto, Clean Eating, 16/8 oder gleich komplett Hungern – das Problem bleibt bei allen diesen Strategien, dass sie sich für viele allzu sehr nach Verzicht anfühlen.

Längst nicht alle, die mit Elan in ein Diätprogramm komplett mit Ernährungsplan gestartet sind, machen nach einigen Wochen schlapp, ohne das gesteckte Ziel erreicht zu haben. Und auch wer es geschafft hat, auf das angestrebte Gewicht zu kommen, legt schnell wieder zu, wenn er nicht konsequent bei den Regeln bleibt, weil sich der Stoffwechsel wieder den alten Gewohnheiten anpasst. Der Jo-Jo-Effekt sorgt dafür, dass die Diät-Erfolge schnell wieder verpuffen.

Der beste Abnehmtrick ist also der, der dafür sorgt, dass die Gewichtsreduktion von Dauer ist. Und er muss einfach zu verstehen und zu befolgen sein. Mit Kalorienzählen und dem mühsamen Auseinanderhalten von Nahrungsmittelarten wird kaum jemand glücklich…

Dass Abnehmen ohne Diät funktioniert, zeigt das 3-Phasen-Programm von Swiss-QUBE. Das Programm ist darauf abgestimmt, ohne das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, seinen Stoffwechsel nachhaltig zu normalisieren und dabei seinem Wunschgewicht immer näher zu kommen.

Swiss-QUBEs sind nährstoffreiche Würfel, die es in sechs verschiedenen, abwechslungsreichen Sorten gibt: Original, Schokolade, Fruchtig, Bane, Yagi und Loro. Die Verwendung ist denkbar einfach: Tagsüber isst man alle 60 bis 90 Minuten einen QUBE, kaut dabei gründlich und langsam – und nimmt in den Intervallen zwischen den QUBEs einen Viertelliter Wasser zu sich.

Intensives QUBEn findet in Phase 1 statt: Ein bis drei Wochen lang ernährt man sich ausschließlich mit Swiss-QUBE. 8 bis 10 Stück, über den Tag verteilt, sorgen für eine ausreichende und vor allem auch ausgewogene Nährstoff-Zufuhr. ganz nebenbei spart man sich auf diese Weise auch das Einkaufen und das Kochen. Die komplette Umstellung der Ernährung auf Swiss-QUBE gibt dem Stoffwechsel den nötigen Schub, um die Folgen falscher Ernährung rasch abzuschütteln.

Auf die Stoffwechsel-Normalisierung folgen in Phase 2 sechs weiteren Wochen, in den man entweder das Voll-QUBEn, wie zu Beginn, unverändert fortsetzt oder alternativ bereits in dieser Phase auf Teil-QUBEn umsteigt. Teil-QUBEn heißt: 4-5 Swiss-QUBEs pro Tag mit sorgfältig ausgewählter Frischkost kombinieren – und so

die Vorteile beider Ernährungsarten genießen.

Phase 3 ist schließlich der “neue Alltag” des Abnehmens ohne Diät – zur Ergänzung snackt man immer mal wieder einen Swiss-QUBE als Teil der täglichen Ernährung, und legt gelegentlich ein paar Tage mit Intervall-QUBEn ein.

QUBEr berichten, dass sie beim Intensive-QUBEn zwischen 1,5 bis 3,5 Gewicht pro Woche verloren haben. Gleichzeitig stellten sich bei vielen weitere positive Nebeneffekte ein: kein Völlegefühl mehr, besserer Schlaf, neue körperliche und geistige Energie – und dabei kein bisschen Sehnsucht nach den alten Essgewohnheiten…!

Swiss-QUBE: ein Abnehmtrick, der seinesgleichen sucht.

Die Swiss-QUBE Ernährungsprodukte werden von der Swisselan Devices AG entwickelt, produziert und vertrieben. Die Entscheidung dazu ist vor ca. vier Jahren aus einer grundlegenden Erkenntnis und Erfahrung entstanden. Nahrung ist die Medizin zur Gesunderhaltung der Menschen. Das Swiss-QUBE Team ist angetreten mit bilanzierter und natürlicher Nahrung die Gesundheit der Menschen positiv zu beeinflussen. Der Swiss-QUBE wird aus natürlichen landwirtschaftlichen Rohstoffen als Nährstoffwürfel hergestellt. Eingebettet in ein 3 Phasen Programm hilft er das Körpergewicht besser zu managen und als Nebeneffekt unterstützt er das Säure-Basen-Gleichgewicht, die zelluläre Entgiftung und eine gesunde Zellregeneration.

