Endlich geöffnet: Promi-Friseur Dieter Bonnstädter färbt & schneidet wieder

Nach wochenlangem Warten dürfen Berlins Friseure endlich wieder öffnen – darunter auch der bekannte Star-Friseur und Visagist Dieter Bonnstädter. Gleich als erster Gast kam Sängerin Cara Ciutan, die sich eine radikale Änderung wünscht.

Der 4. Mai ist für viele Friseure ein wichtiger Tag, denn heute dürfen nach sechs Wochen Wartezeit endlich wieder die Türen geöffnet werden. Auch Star-Friseur und Promi-Visagist Dieter Bonnstädter (55) freut sich, endlich wieder Kunden zu empfangen.

“Noch nie musste ich mein Studio für so lange Zeit schließen”, erklärt Dieter Bonnstädter, ,,ich bin jedoch sehr froh, dass das lange Warten endlich vorbei ist. Seit Wochen klingelt das Telefon und auch über unsere Online-Buchungsfunktion haben sich bereits rund hundert Kunden bei uns angemeldet. Wir sind bestimmt die nächsten drei Wochen komplett ausgebucht.”

Auch heute ist das Studio des Friseurs voll – gleich morgens um 10 Uhr stehen schon die ersten Kunden vor der Tür; warten auf das langersehnte Haare-schneiden oder Nachfärben. Einer der ersten Gäste die im Studio Dieter Bonnstädter willkommen geheißen werden ist Sängerin und Schauspielerin Cara Ciutan. Sie wünsche sich nach dem wochenlangen lockdown eine radikale Veränderung. Für Dieter Bonnstädter ist dies nichts Neues, denn oftmals kommen Kunden mit dem Wunsch, sich komplett neu zu verändern.

“Gerade jetzt, wo man so lange fast nichts machen konnte, wünschen sich viele Kunden nicht nur den “Standard” Schnitt oder Farbton – viele wollen eine wirkliche Veränderung. Ob kurze Haare oder eine komplett neue Farbe.”

So auch Cara, die sich mutig von ihrer schwarzen, langen Lockenmähne trennt und stattdessen auf eine blonde Kurzhaarfrisur setzt. Mit dem Ergebnis sind sowohl Meister als auch Kundin sehr zufrieden. Für Cara ein Neuanfang, für Dieter Bonnstädter endlich wieder ein ganz normaler Tag – na ja, fast.

“Mit Mundschutz, Einwegkitteln und Sicherheitsabstand zu arbeiten ist ungewohnt für mich, jedoch steht die Gesundheit meiner Kunden sowie die meines Teams immer an oberster Stelle. Ich freue mich, auch weiterhin meinen Kunden den gewohnten Service anzubieten – wenn auch etwas anders.”

Weitere Informationen über das Studio Dieter Bonnstädter sind unter www.dieter-bonnstaedter.de zu finden.

Dieter Bonnstädter zählt zu Berlins bekanntesten Promi-Friseuren und ist auch weltweit sehr gefragt. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem eigenem, luxuriösen Studio im Herzen von Berlin weiß Startfriseur und Visagist Dieter Bonnstädter genau, was sich seine Kunden wünschen. Stars und Sternchen aus aller Welt, sowie Top-Politiker, Prinzen und königliche Hoheiten sind im Studio Dieter Bonnstädter regelmäßige Gäste und vertrauen auf das Geschick und Fachwissen des Meisters. Neben seinem Studio betreibt Dieter Bonnstädter auch seine eigene Make up Serie für Männer sowie eine professionelle Make up Academy.

Firmenkontakt

Bonnstädter Hair & Beauty GmbH

Dieter Bonnstädter

Mommsenstraße 17

10629 Berlin

0303122096

info@dieter-bonnstaedter.de

http://www.dieter-bonnstaedter.de

Pressekontakt

Bonnstädter Hair & Beauty GmbH

Julie Bonnstädter

Mommsenstraße 17

10629 Berlin

0303122096

julie.bonnstaedter@gmail.com

http://www.dieter-bonnstaedter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.