Endspurt für die Hotels im Wettbewerb um den „12. Certified Star-Award“

Auf die Plätze, fertig und los

Wer darf auf das Siegertreppchen? Bald ist das Ziel erreicht. Denn bis zum Sommeranfang am 21. Juni 2023 sind noch zufriedene Gäste aufgerufen, ihr beliebtestes Certified Business Hotel, Certifed Conference Hotel oder Certified Green Hotel zu wählen. Bei der Preisverleihung zum „12. Certified Star-Award“ werden schließlich am 5. Juli 2023 die drei besten Häuser aus jeder der drei Kategorien geehrt. Die festliche Überreichung der Awards findet im Rahmen der renommierten Veranstaltung „Meet Germany Summit 2023“ vor mehr als 100 Veranstaltungsplanern in München statt.

„Als größtes Netzwerk der MICE & Business Travel Branche bietet „Meet Germany“ mit seinem Event für uns das passende Umfeld, um unsere beliebtesten Häuser entsprechend zu würdigen und auszuzeichnen“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte und läutet den Endspurt für die Abstimmung ein. Denn noch können Gäste, Tagungsteilnehmer, Stammkunden und Trainer ihr Votum online für ihr Lieblingshaus abgeben oder vor Ort ihre Abstimmungskarte in die aufgestellten Boxen einwerfen.

Doch wer geht in diesem Jahr auf Pokal-Jagd? In der Kategorie des beliebtestes „Certified Business Hotel“ stellen sich das Hotel Vila Vita Marburg, das Parkhotel Stuttgart Messe-Airport und die Villa Stokkum, ebenso wie das Arthotel Heidelberg, das Forsthaus Grüna, das Hotel Esplanade Dortmund und das Holiday Inn Stuttgart zur Wahl. Dem Wettbewerb stellen sich in dieser Kategorie „Certified Conference Hotel“ hingegen das Kloster Seeon, das Hotel Dolce Bad Nauheim, das Holiday Inn Munich – City Centre, das Schloss Hohenkammer und das Landgut Stober. Ebenso treten das Hotel Atrium Mainz, das Hotel am Schlosspark in Gotha, das Best Western Plus Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum sowie das Parkhotel Schillerhain an. In der dritten Kategorie „Certified Green Hotel“ haben die Gäste die Wahl zwischen dem Hotel am Badersee, dem Bilderberg Bellevue Hotel und dem Hotel ANDERS Walsrode sowie dem Dorint Resort & Spa Bad Brückenau und Der Linsler – Hotel, Restaurant, Events & Natur.

„Jetzt heißt es für die Häuser noch mal die Energien zu bündeln und durchzustarten“, findet Till Runte. „Denn der Award ist nicht nur eine Auszeichnung für den Trophäenschrank, sondern ist auch ein „Dankeschön“ und Motivation für das ganze Team auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen und nicht nachzulassen.“

Infos und Anmeldung zur Abstimmung unter www.certified.de/star-award

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

