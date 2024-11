Energieeffizient arbeiten: Philips Monitore für das umweltfreundliche Office

Amsterdam, 27. November 2024 – So geht Energiesparen heute: Mit dem 60,4 cm (24″) 24B2G5200 sowie den 68,5 cm (27″) Modellen 27B2G5200 und 27B2G5500 präsentiert Philips Monitore drei neue leistungsstarke Business-Displays mit IPS-Panel, die sich dank innovativer Sensoren durch einen besonders geringen Stromverbrauch im Büroalltag auszeichnen.

Aber auch ihre Bildqualität überzeugt: Die Modelle 24B2G5200 und 27B2G5200 sind mit Full-HD-Auflösung für hochwertige Bilder und einer Bildwiederholrate von 100 Hz für flüssige Darstellungen ausgestattet, während der Philips 27B2G5500 sogar eine Quad-HD-Auflösung erzielt.

Energiesparfunktionen und zu 100 % recycelbare Verpackung

Für die hohe Energieeffizienz dieser Monitore sind zwei Features verantwortlich: Da ist zum einen der LightSensor. Er erkennt das Umgebungslicht und stellt die perfekte Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch ein. Der PowerSensor dagegen schaltet den Monitor in den Energiesparmodus, wenn sich kein User vor dem Bildschirm aufhält. Bis zu 80 % Energiekosten können so mit den Modellen 24B2G5200 und 27B2G5200 eingespart werden, während der Philips 27B2G5500 ein Einsparpotenzial von bis zu 70 % aufweist.

Alle drei Geräte sind außerdem mit TCO 9.0 sowie EPEAT Gold zertifiziert und kommen in einer zu 100 % recycelbaren Verpackung.

TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40 zertifiziert

Die Philips Monitore 27B2G5500, 24B2G5200 und 27B2G5200 sind nicht nur energiesparend, sondern auch augenschonend konzipiert. Zum Schutz vor potenziell gesundheitsschädlichen Auswirkungen reduzieren diese Monitore die Menge blauer Lichtemissionen auf ein unbedenkliches Maß und wurden dafür vom TÜV Rheinland mit dem Siegel Eyesafe RPF 40 zertifiziert. Hinzu kommen ihr Low-Blue-Modus und die hardwarebasierte SoftBlue-Technologie, die das vom Bildschirm abgestrahlte blaue Licht noch weiter reduzieren und das Seherlebnis angenehmer machen.

Zusätzliche Features

Die Monitore Philips 24B2G5200, 27B2G5200 und 27B2G5500 wurden in erster Linie für ein energieeffizienteres Arbeiten im Büro entwickelt. Zusätzliche Funktionen machen sie jedoch zu wahren Allround-Optionen im Office. Dank ihrer IPS-Panels verfügen die Bildschirme über weite Betrachtungswinkel von 178°(H)/178°(V), so dass das angezeigte Bild auch von der Seite gleichmäßig gut betrachtet werden kann.

Für eine gesunde Körperhaltung vor dem Bildschirm lassen sich die Displays über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen, drehen, neigen und schwenken. Flexibilität für den Anschluss von Peripheriegeräten bietet der in allen drei Modellen integrierte USB-Hub mit 4 USB-A 3.2 Gen 1-Ports, wobei zwei Ports für einen einfachen Zugriff seitlich angebracht sind. 2 x 3-W-Lautsprecher und ein Kopfhörerhaken runden den Gesamtauftritt dieser Neuvorstellungen ab.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Philips Monitore sind ab sofort zu folgenden Preisen verfügbar:

24B2G5200: 219,00 EUR (UVP) bzw. 209,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG)

27B2G5200: 219,00 EUR (UVP) bzw. 219,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG)

27B2G5500: 279,00 EUR (UVP) bzw. 269,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG)

Zwei weitere Modelle, der 24B2G5301und der 27B2G5601, werden in Deutschland und Österreich im Dezember – in der Schweiz voraussichtlich im Januar – in diese Reihe aufgenommen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

