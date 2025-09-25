Energieeffizienz neu gedacht: Mit der SmartPVApp wird die Solaranlage zum smarten Herzstück des Haushalts

Die Kaiser IT Engineering GmbH, stellt mit der SmartPVApp eine innovative Smart-Home-Steuerung für Photovoltaikanlagen und dem ganzen Haus vor. Die Lösung vernetzt Solaranlage, Energiespeicher, Haushaltsgeräte und Hauskomponenten – intelligent, automatisiert und benutzerfreundlich. Das Ziel ist eine maximale Eigenverbrauchsquote bei minimalen Stromkosten.

Intelligente Steuerung für maximale Autarkie

Die SmartPVApp analysiert die PV- und thermischen Erträge in Echtzeit und steuert den Verbrauch im Haus dynamisch. Ob Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung oder Klimaanlage – alle Geräte werden abhängig vom Sonnenstand und Stromüberschuss intelligent ein- oder ausgeschaltet. Auch Thermostate und Rollläden können integriert werden, um die Energieeffizienz smart zu optimieren.

Alles im Blick – auch unterwegs

Die Weboberfläche erlaubt Nutzenden den vollständigen Überblick über Produktion, Verbrauch, Batteriestatus und Netzeinspeisung – in Echtzeit und ortsunabhängig. Zudem bietet die SmartPVApp smarte Automation, Verbrauchsstatistiken und Benachrichtigungen bei Systemfehler. Der generierte PV-Strom kann direkt in den eigenen vier Wänden genutzt werden, um die Einspeisung auf ein Minimum zu reduzieren. Mit der SmartPVApp können Komponenten wie Steckdosen, Thermostate, Rollläden sowie Relay Boards sowohl zeit- als auch stromabhängig automatisiert gesteuert werden.

Einfache Integration & Nachrüstbarkeit

SmartPVApp ist mit gängigen PV-Systemen und SmartHome-Standards kompatibel und lässt sich sowohl in Neubauten als auch in bestehende Systeme integrieren. Die Einrichtung erfolgt über ein intuitives Web-Interface – ganz ohne Programmierkenntnisse. Nach dem Plug-and-Play Vorgehen kann das Modul jederzeit integriert und kinderleicht verwendet werden.

„Mit der SmartPVApp bieten wir eine Lösung für alle, die mehr aus ihrer Solaranlage herausholen wollen – technisch wie wirtschaftlich“, sagt Dominique Kaiser, Geschäftsführer der Kaiser IT Engineering GmbH. „Unser Ziel ist es, die Energiewende im Eigenheim wirklich smart zu machen.“

Verfügbarkeit & Preis

Die SmartPVApp ist ab dem 01.08.2025 über den Online-Shop der Kaiser IT Engineering GmbH oder telefonisch erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 599,99EUR. Erweiterungsmodule und Installationsservices sind optional verfügbar.

Mehr: https://www.smartpvapp.de

Die Kaiser IT Engineering GmbH entwickelt seit 2023 intelligente Lösungen für die dezentrale Energieversorgung. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität treibt das Unternehmen die Digitalisierung der Energiewende im privaten und gewerblichen Bereich voran.

Kontakt

Kaiser IT Engineering GmbH

Dominique Kaiser

Am Feldrand 39

70563 Stuttgart

+49 151 41374989



https://www.smartpvapp.de

