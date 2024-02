Energiemanager-Talk auf dem grünen eprimo Sofa

Interview-Video am Rande des Handelsblatt Energiegipfels 2024 produziert

– Themenfokus auf private Energiekunden

– Leonhard Birnbaum, Stephan Lowis und Hans-Martin Hellebrand unter den Gästen

– Film ab sofort online auf eprimo.de, LinkedIn und YouTube

Neu-Isenburg, 27. Februar 2024. Wärmeplanung, Kraftwerksstrategie, Wasserstoff-Kernnetz: Auf dem Handelsblatt Energiegipfel 2024 tagten Expertinnen und Experten der Energiebranche, um sich zu zentralen Zukunftsthemen der Energieversorgung auszutauschen. Doch was bedeuten die anstehenden energiepolitischen Weichenstellungen für die privaten Strom- und Gaskunden zuhause? Im Rahmen der eigenproduzierten Sofa-Talk-Reihe stellt eprimo die Verbrauchersicht in den Fokus und sprach mit Entscheidern und Branchenkennern über Umsetzungsperspektiven und Chancen der Energiewende. Ab sofort ist das neueste Sofa-Talk-Video online auf eprimo.de sowie den Social-Media-Kanälen von eprimo verfügbar.

Als Deutschlands größter grüner Energiediscounter ist eprimo immer der Stärkung der Endkunden-Perspektive verpflichtet. Die Expertenveranstaltung des Handelsblattes in Berlin bot deshalb den idealen Rahmen für eine neue Folge des eprimo Sofa-Talks. E.ON CEO Leonhard Birnbaum, Hans-Martin Hellebrand (Vorstand badenova), Stephan Lowis (Vorstandsvorsitzender enviaM), Robert Busch (Geschäftsführer bne) sowie Handelsblatt-Redakteurin Catiana Krapp folgten der Einladung zum Gespräch auf das grüne eprimo Sofa. Im persönlichen Gespräch mit Roman Zurhold, Leiter Kommunikation von eprimo, bezogen die Expertinnen und Experten Stellung zu den hohen Kosten der Energieversorgung, den immer noch spürbaren Auswirkungen der Krise sowie der volatilen Akzeptanz der Energiewende.

Am Ende wird es persönlich

Zum Abschluss der Talks kam auch die persönliche Energiewende zur Sprache: Ganz oben auf der Liste: die Solaranlage auf dem eigenen Dach oder Balkon, gefolgt vom E-Auto. Aber auch Wärmepumpe und dynamische Stromtarife waren unter den Favoriten der Experten. Einigkeit bestand zum übergreifenden Thema: Jedes Solarpaneel, jede umgestellte Heizung, jedes Elektroauto und jeder Grünstromtarif zahlt letztendlich auf die Energiewende ein – und lohnt sich auch finanziell für private Endverbraucher.

Das Video zum Talk gibt es auf YouTube, auf LinkedIn und auf der Website von eprimo zu sehen.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von über 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden.

