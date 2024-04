EnergiePort – Vorreiter in der Tanklagerlogistik und der Erzeugung erneuerbarer Energien strebt deutschlandweite Expansion an

EnergiePort hat sich seit seiner Gründung als einer der wesentlichen unabhängigen Partner für die Lagerung von Mineralölen und Biokraftstoffen in Deutschland etabliert.

Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation setzt EnergiePort seinen Expansionskurs fort, um seine Präsenz im Bereich der Tanklagerlogistik deutschlandweit zu festigen und auszubauen. Als Vorreiter in der Branche verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, seine Position als Anbieter für Tanklagerlogistik zu festigen und sein Leistungsspektrum kontinuierlich zu erweitern. Insbesondere strebt EnergiePort eine verstärkte Präsenz in Ostdeutschland an, wo bereits vielversprechende Verhandlungen laufen. Diese gezielte Expansion trägt dazu bei, die nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in ländlichen Gebieten zu fördern und den Schutz natürlicher Ressourcen zu unterstützen.

Als Teil seines Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltschutz investiert EnergiePort kontinuierlich in neue Tanklagerstandorte im gesamten Land und setzt verstärkt auf die Entwicklung hochwertiger Biokraftstoffe sowie zukunftsweisender Technologien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Diese Investitionen tragen nicht nur zur Stärkung der Energiewende bei, sondern ermöglichen es dem Unternehmen auch, umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen für seine Kunden anzubieten. Die Diversifizierung in den Bereich der erneuerbaren Energien eröffnet EnergiePort die Möglichkeit, ihr Portfolio zu erweitern und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine strategische Ausrichtung auf die Tanklagerlogistik weiter auszubauen und gleichzeitig von den Chancen im Bereich der erneuerbaren Energien zu profitieren.

Das Unternehmen erweitert sein Engagement für erneuerbare Energien, insbesondere durch die verstärkte Nutzung von Solarenergie. Es plant die Entwicklung und den Betrieb weiterer Solaranlagen in Europa. Darüber hinaus hat EnergiePort bereits erste Windenergieparks erfolgreich in Betrieb genommen und arbeitet daran, konventionelle Kohle-, Diesel- oder Erdgaskraftwerke in diesen Regionen zu ersetzen. Zudem trägt die Integration von Wasserkraftanlagen zur Optimierung des EnergiePort-Portfolios bei.

Mit einer wachsenden Anzahl von Mitarbeitern deutschlandweit verpflichtet sich EnergiePort zu höchsten Qualitätsstandards und modernsten Technologien im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Anlagensicherheit und des Umweltschutzes. Als Teil einer unabhängigen Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz ist EnergiePort optimal positioniert, um seine ehrgeizigen Expansionsziele zu erreichen und seine Position als führender Akteur im Bereich der Tanklagerlogistik und Erzeugung erneuerbarer Energien weiter zu stärken.

