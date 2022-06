Energize yourself: Nachhaltige Zahntabs als Wachmacher!

Natch entwickelt einzigartige Zahnpasta Tabs mit zeremoniellem Matcha

Berlin, Juni 2022. Neu, energetisierend, stimmungsaufhellend: Das Berliner Startup Natch präsentiert jetzt eine weitere Produktinnovation für nachhaltige Zahnpflege. Mit den „Wake-up Call“-Zahntabs wird das morgendliche Zähneputzen zum Wachmacher! Die neuen Tabs kommen mit der einzigartigen Mischung aus feinstem zeremoniellen Matcha in Bio-Qualität, frischen ätherischen Ölen aus Spearmint und stimmungsaufhellendem Ylang-Ylang. Damit präsentiert das Unternehmen ein weiteres Oral Care-Produkt, das Verbraucher zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil inspirieren soll.

Zeremonieller Matcha ist die hochwertigste Variante des japanischen Grüntees, der direkt vor seiner Gewinnung beschattet wird – so erhalten die Blätter des Grüntees einen höheren Level an Chlorophyll, Koffein, L-Theanin und EGCG. Matcha ist ein wahrer Gesundheitsallrounder, sehr reich an Antioxidantien und eignet sich hervorragend für die Zahnpflege, da durch die sorgfältige Beschattung antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften entstehen. Matcha reduziert zudem Bakterien und verhindert damit nachhaltig Karies und Mundgeruch. Als natürlicher Energielieferant macht er wach und belebt – ohne dabei das typische „Kaffee-Flattergefühl“ aufkommen zu lassen. Die fein abgestimmte Kombination mit stimmungsaufhellendem, antibakteriellem Ylang-Ylang sowie erfrischenden ätherischen Spearmint-Ölen machen die Tabs zum perfekten „Wake-up Call“!

Eine weitere Besonderheit: Hier sowie auch in den anderen drei Zahntabs von Natch wird keinerlei aggressives Fluorid verwendet. Vielmehr kommt hier als erste Zahnpasta in Tab-Form Europas statt Fluorid der gesündere, bioaktive Inhaltsstoff HAp (Calcium Hydroxyapatit) zum Einsatz, gewonnen aus einer natürlichen Form von Calciumphosphat. Zudem kommt man beim Zähneputzen ganz ohne Wasser aus: Dazu werden die Tabs zerbissen, bis eine angenehme Paste entsteht, die gut schmeckt und optimal reinigt. Mit der trockenen Zahnbürste werden die Zähne geputzt, ein Ausspülen ist hierbei nicht nötig.

Den neuen Wake-up Call gibt es ebenso wie die anderen Zahnpasta Formeln von Natch im praktischen Nachfüll-Abo alle 3 Monate ganz automatisch.

Weitere Natch Produkte:

Screaming Polar Bear Tabs

Erfrischende Bio-Pfefferminze

Eine unglaublich erfrischende Mischung aus biologisch angebauter Pfefferminze. Vollgepackt mit antimikrobiellen Eigenschaften und natürlichen Pflanzenölen. Hinterlässt arktische Frische und ein glattes Zahngefühl.

So Black, so White Tabs

Aufhellend und entgiftend

Aktivkohle hat besonders kräftige Adsorptionseigenschaften, die oberflächliche Verfärbungen und Giftstoffe im Mund binden. Eine spezielle Formel hilft dabei, Zähne auf natürliche Weise aufzuhellen. Zähne und Zahnfleisch werden dabei sanft gereinigt und entgiftet, mit einem angenehmen frischen Bio-Spearmint-Geschmack.

Dr. Shaman Tabs

Heilendes Elixier aus Eichenrinde, Ingwer und Nelke

Eine einzigartige Mischung aus ätherischen Bio-Ölen aus Nelke, Ingwer, Minze und Orange mit ihren natürlichen entzündungshemmenden und antimikrobiellen Eigenschaften. Weiter gestärkt mit L-Arginin, einer pH-ausgleichenden, pflanzlichen Aminosäure, und mit den adstringierenden, antibakteriellen Tanninen der Eichenrinde, um Ihre orale Empfindlichkeit zu lindern.

Natch positioniert sich als Lifestyle-Marke für natürliche und nachhaltige Mundpflege.

Natch leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll, schützt Ressourcen und bietet gleichzeitig ein innovatives und gesundes Zahnpflegeprodukt an.

