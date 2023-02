“ Engagement eines Deutschen Bundesbürgers „

“ Unermüdliches und uneigennütziges Engagement „

Für den „sehr stark engagierten Bundesbürger,“ Herrn Horst Glanzer, der für die gesamte Bevölkerung Deutschlands „bereits schon mehrere Gesetze auf den Weg bringen konnte“ im Deutschen Bundestag in Berlin.

Einige von seinem mitlerweilen bereits schon 10 geschaffenen Bundesgesetzblättern findet man bei dem nachfolgen Link zum Einlesen, und um sich dann auch dazu informieren zu können:

https;//der-einzelkaempfer.jimdo.com/16-absatz-achtung-bitte-die-bundesgesetzblätter-anklicken-und-dann-nach-unten-scrollen/

Dass der Einzelkämpfer, Herr Horst Glanzer, den die Bildzeitung in Berlin als Die Einmannbürgerwehr berichtet hatte, und die taz in Berlin nennt Herrn Horst Glanzer in einem Zeitungsartikel als Einmannlobby, und die ehemalige und auch zweimalige frühere Bundesjustizministerin Frau Leutheusser – Schnarrenberger nannte Herrn Horst Glanzer bei einem Interview mit dem Münchner Merkur wortwörtlich: Herr Glanzer wäre eine „so Art Organisation für gerechte Justiz“ !

Alles recht und schön, aber „leider“ hatte Herr Horst Glanzer im Jahre 2003 „beinahe sein Leben verlieren müssen,“ und beinahe hätte Er auch damals sein linkes Augenlicht verlieren müssen, „wegen den vorsätzlichen willkürlichen menschenrechtsverletzenden ohne Rücksicht auf Verluste betriebenen Vorgehensweisen“ seiner damaligen Krankenversicherung, die Herrn Horst Glanzer seine „dringend notwendige Deckungszusage für seinen damaligen dringenden medizinischen notwendigen stationären Krankenhausaufenthalt immerhin 11 Monate verweigert, auch auf die Gefahr hin,“ dass der Versicherungsnehmer Herr Horst Glanzer „zu Tode kommt“ ?

Der nachfolgende Link erklärt sein damaliges, „sehr stark leidvolles Erlebnis,“ mit dem Herr Horst Glanzer heute“ immer noch zu kämpfen hat,“ weil durch die damalige vorsätzliche zeitnahe Verweigerung der Deckungszusage“ leidet Herr Horst Glanzer an „irreparablen Dauerschäden,“ und auch an „unerträglichen zermürbenden Dauerschmerzen,“ die Herr Horst Glanzer „bis an sein Lebensende gezwungener Maßen aushalten muss“!

Am 30. Juli 2011 hatte sogar die ARD die damalige ARD – Ratgeber – Recht – Sendung die „Einführung des Rechtsmittels der Nichtzulassungsbeschwerde bei Zurückweisungsbeschlüssen ausgestrahlt“ mit dem „unermüdlichen Wegbereiter“ Herrn Horst Glanzer. Seit der „Rechtskraft“ dieses „neu geschaffenen Paragrafen,“ den § 522 ZPO ist der „Weg frei zum Bundesgerichtshof geworden,“ auch für die „besonderen und auch komplexen Arzthaftungsverfahren, die seit der Einführung des Zurückweisungsbeschlusses“ des § 522 Absatz 2 und 3 ZPO im Jahre 2002 „nicht mehr möglich gewesen waren,“ war nämlich der Absatz 3 „keinerlei Rechtsmittel mehr zugelassen hatte,“ wie auch Herr Horst Glanzer “ keinerlei Rechtsmittel mehr hatte ???

Wer Herrn Horst Glanzer jetzt „tatkräftig unterstützen möchte,“ dass Er weiterhin für UNS ALLE MENSCHEN „Gesetze auf den Weg bringen kann,“ der kann auch spenden: Konto-Passau-VR-Bank IBAN: DE66 7409 0000 0003 3335 23 BIC: GENODEF 1PA1

