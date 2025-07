Engagement für digitale Bildung in Deutschland

heinekingmedia tritt dem Bündnis für Bildung bei

Hannover, 3. Juli 2025: Die heinekingmedia GmbH, ein führender Komplettanbieter von digitalen Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen für Schulen und Bildungseinrichtungen, ist dem Bündnis für Bildung e.V. beigetreten. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die digitale Transformation im Bildungsbereich und setzt sich gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Bündnisses für nachhaltige, innovative Bildungsstrategien in Deutschland ein.

Das Bündnis für Bildung ist ein Zusammenschluss von verschiedenen IT-Unternehmen, Verlagen, Startups und Bildungsinstituten sowie Vertretern der öffentlichen Hand, die sich für die Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger Standards und Referenzlösungen im Schulsektor engagieren. Ziel des Bündnisses ist es, den digitalen Wandel im Bildungsbereich aktiv zu unterstützen und die Chancen digitaler Medien, Werkzeuge und Kommunikationsmittel für Lehr- und Lernumgebungen erfahr- und nutzbar zu machen. Als neues Mitglied bringt heinekingmedia seine langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von Bildungsprozessen sowie seine praxiserprobten Lösungen wie das Digitale Schwarze Brett, die Digitale Tafel sowie den Karrieremonitor seines Schwesterunternehmens DOOH.eu in das Netzwerk ein.

„Leider hat die Bildung in Deutschland eine viel zu kleine Lobby. Das muss sich ändern, denn es ist höchste Zeit, dass der pädagogisch sinnvolle Einsatz digitaler Medien in Schulen vorangetrieben wird. Die Herausforderungen dabei sind, dass es dafür sowohl ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot braucht als auch – langfristig gesehen – eine Änderung der bestehenden Unterrichtsstrukturen mit dem Ziel, individuelles Lernen am eigenen Gerät und im eigenen Tempo zu ermöglichen“, kommentiert Volker Lövenich, Strategisches Business Development bei heinekingmedia den Bündnisbeitritt.

Heike Discher, Group CEO der heinekingmedia GmbH, ergänzt: „Wenn wir den Standort Deutschland zukunftsfähig gestalten wollen, müssen wir jetzt in die Digitalisierung der Bildung investieren. Unsere Kinder sind bereits im privaten Umfeld mit digitalen Technologien vertraut – es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Kompetenzen in der Schule weder ausreichend genutzt noch gefördert werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Schule in der digitalen Entwicklung hinterherhinkt. Vielmehr sollte sie ein Ort sein, an dem Kinder lernen, verantwortungsvoll, kreativ und sicher mit digitalen Lösungen umzugehen. heinekingmedia will seinen Beitrag dazu leisten, um die dafür notwendigen digitalen Infrastrukturen und pädagogischen Konzepte zu unterstützen.“

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

