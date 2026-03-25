Engagement für Open Data Infrastructure: Fivetran spendet SQLMesh an die Linux Foundation

ATOMS, Benzinga, Harness, Infinite Lambda, Jump AI und Minerva unterstützen als Gründungsmitglieder den Community-Ansatz für das Open-Source-Framework zur Datentransformation

München, 25. März 2026 – Fivetran, der weltweit führenden Anbieter für automatisiertes Data Movement, spendet SQLMesh, sein Open-Source-Framework für die Datentransformation, an die Linux Foundation. Auch die Unternehmen ATOMS, Benzinga, Harness, Infinite Lambda, Jump AI und Minerva engagieren sich als Gründungsmitglieder für das Projekt und unterstützen so den Community-basierten Ansatz zur Weiterentwicklung und Pflege von SQLMesh als Teil des Modern Data Stacks.

„Dateninfrastruktur funktioniert am besten, wenn ihre Kernkomponenten offen sind“, sagt Anjan Kundavaram, Chief Product Officer von Fivetran. „Analysefunktionen und KI-Workloads werden immer komplexer. Daher benötigen Unternehmen die Flexibilität, um die besten Technologien auswählen und um ihre Kosten kontrollieren sowie ihre Architekturen im Laufe der Zeit anpassen zu können. SQLMesh ist Ausdruck unserer Philosophie: Die Ebene der Datentransformation sollte sich durch offene Zusammenarbeit im Rahmen eines umfassenderen Open-Data-Infrastructure-Ansatzes weiterentwickeln.“

Mit SQLMesh können Datenteams SQL-basierte Datentransformationen definieren, testen, versionieren und bereitstellen – mit integrierter Zuverlässigkeit und Automatisierung. Während Unternehmen moderne Analyse- und KI-Systeme aufbauen, sorgen Frameworks wie SQLMesh dafür, dass Datentransformationen transparent, reproduzierbar und in komplexen Datenumgebungen einfacher zu managen sind.

Open Data Infrastructure (ODI) ist ein standardbasierter Ansatz für Dateninfrastruktur. Er gibt Unternehmen Kontrolle über ihre Daten, ihre Kosten und ihre architektonische Flexibilität. Zudem ermöglicht er es ihnen, heute die besten Tools zu wählen und sich morgen an weiterentwickelnde Technologien und KI-Workloads anzupassen. Durch die Übergabe von SQLMesh an die Linux Foundation möchte Fivetran eine offene Governance unterstützen und eine breitere Community-Beteiligung an der Entwicklung von Technologien zur Datentransformation fördern.

SQLMesh wurde ursprünglich von Tobiko Data entwickelt, das 2025 von Fivetran übernommen wurde. Das Framework wurde konzipiert, um Datenteams bei der Verwaltung komplexer SQL-basierter Transformationen mit integriertem Testing, Versionierung und Automatisierung zu unterstützen. Seit seiner Einführung wird SQLMesh von Datenteams eingesetzt, die mehr Zuverlässigkeit und Kontrolle bei der Entwicklung und Bereitstellung von Datentransformationen anstreben.

Das SQLMesh-Projekt wird von der Linux Foundation gehostet und durch ein offenes Community-Modell verwaltet. Der Quellcode und die Dokumentation des Projekts bleiben auf GitHub öffentlich zugänglich, wo Entwickler und Organisationen zu seiner Weiterentwicklung beitragen können. Das SQLMesh-Projekt ist hier verfügbar.

Entwickler und Organisationen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, können online auf das Projekt-Repository, die Dokumentation und die Community-Ressourcen zugreifen.

Weitere Informationen zum Engagement von Fivetran für eine offene Dateninfrastruktur finden Sie unter: https://www.fivetran.com/blog/the-era-of-open-data-infrastructure

Über Fivetran:

Fivetran liefert die Datenbasis für KI. Die Fivetran-Plattform überträgt, verwaltet und transformiert Daten aus allen Unternehmenssystemen in eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Grundlage. Diese kann flexibel über Clouds, Engines und Tools hinweg eingesetzt werden. Mit Fivetran basieren Analysen, Betriebsabläufe und KI auf vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten. Führende Unternehmen wie LVMH, Pfizer, Verizon und OpenAI vertrauen auf Fivetran, um Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und auf LinkedIn.

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