Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Zusammenschluss und Expansion der Standorte

Die Immobilienstandorte von Engel & Völkers in der Bochumer Innenstadt, im Bochumer Süden und in Hattingen schließen sich zu Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet zusammen. Ergebnis der optimierten Prozesse sind eine effizientere Kundenberatung und -betreuung in der Region. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine Expansion mit weiteren Standorten im Ruhrgebiet voran.

„Wir wachsen mit Bedacht und langfristiger Perspektive“, sagt Geschäftsführer Dr. Christian Kretzmann. „Als enger Partner unserer Kunden investieren wir in die Zukunft vor Ort und sind damit künftig noch stärker in der Region verwurzelt.“

Wachstum mit klarer Strategie

Seit Übernahme der einzelnen regionalen Engel & Völkers Standorte im Jahr 2022 durch die Eheleute Clara und Christian Kretzmann hat sich der Immobilienmakler personell und inhaltlich deutlich weiterentwickelt. Die Teamgröße wuchs von zehn auf mehr als 20 Mitarbeitende (Stand 09/2025). Neben erfahrenen Immobilienberatern arbeiten heute ebenso Experten aus Architektur, Bauingenieurwesen, Baufinanzierung, Versicherung und Energieberatung bei Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet. In den letzten zwölf Monaten wurden Immobilien im Wert von rund 31,5 Millionen EUR vermittelt

Neue Standorte im Herzen des Mittleren Ruhrgebiets

2026 eröffnet Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet einen weiteren Standort in direkter Nähe zum Bochumer Stadtpark. Die passende Immobilie wurde bereits erworben und wird derzeit umfassend für fachmännische und diskrete Beratungsgespräche entwickelt. Ab 2028 folgen weitere Standorte an bedeutenden Punkten im Einzugsgebiet. „Wir haben uns für eine Präsenz an ausgewählten Standorten entschieden, um unsere Kunden in persönlicher Atmosphäre dort zu treffen, wo es ihnen am angenehmsten und nächstgelegen ist“, erklärt Clara Kretzmann. „Die Entscheidung, eine Immobilie zu erwerben oder zu verkaufen, gehört zu den größten im Leben und verdient unsere volle Aufmerksamkeit.“

Strategische Ausrichtung mit wissenschaftlichem Fundament

Die strategische Entwicklung von Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet wird seit Mai 2025 von Professor Dr. Marco Schwenke begleitet und entscheidend mitgeprägt. Als wissenschaftlicher Beirat und erfahrener Unternehmensberater ist er Wegbereiter des überregionalen Zusammenschlusses und gehört zu den zentralen Kräften hinter der Expansion. Professor Schwenke verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Umsetzung und stellt so sicher, dass strategische Entscheidungen fundiert getroffen werden. „Wissenschaft trifft Praxis ist in unserer Zusammenarbeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag“, so Schwenke. „Der Austausch mit den Eheleuten Kretzmann und ihrem Team setzt interdisziplinäre Impulse frei, die Wachstum und Kontinuität in gleicher Weise fördern.“

Reichweite und Ausblick

Das Tätigkeitsgebiet von Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet umfasst Herne, Bochum, Hattingen, Sprockhövel, Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm. Gleichzeitig bestehen enge Kooperationen mit den Engel & Völkers-Büros in Dortmund, Essen, Recklinghausen und Witten. Dank eines einheitlichen IT-Systems können Kundenwünsche heute über Stadt- und Gebietsgrenzen hinweg effizient betreut werden. Neben der personellen Verstärkung plant Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet den Ausbau zusätzlicher Dienstleistungen, darunter Innenarchitektur und Planungsberatung für Privatkunden sowie Branchenservices für Bauträger und Projektentwickler.

Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet – Standorte:

– Kurt-Schumacher-Platz 7, D-44787 Bochum

– Große Weilstraße 9, D-45525 Hattingen

– Kemnader Straße 320, D-44797 Bochum

– Neu in 2026: Lessingstraße 16, D-44791 Bochum

– Neu in 2028: Kemnader Straße 323, D-44797 Bochum

Weitere Informationen unter: https://www.engelvoelkers.com/de/de/immobilienmakler/nordrhein-westfalen/bochum

.

Kontakt

Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet / EV Mittleres Ruhrgebiet GmbH

Dr. Christian Kretzmann, LL.M.

Kurt-Schumacher-Platz 7

44797 Bochum

+49 (0)234 – 60 29 06 20



https://www.engelvoelkers.com/de/de/immobilienmakler/nordrhein-westfalen/bochum

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.