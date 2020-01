engintec, die Zukunft der E-Mobilität ist die Ladestation

Umwelt- und Klimaschutz benötigen eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur, das Bewusstsein der Verbraucher und die Motivation der Automobilhersteller sind entscheidend für die Marktentwicklung der Elektromobilität in Deutschland.

Elektromobilität – Die deutsche Automobilindustrie treibt die Entwicklung der Elektromobilität und der Elektrofahrzeuge mit großem Engagement voran. Mehr Klimaschutz, neue Märkte und eine deutlich verringerte Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sind dabei wichtige Argumente, die Mobilität in Europa entwickelt sich neu. Der Ausbau der Elektromobilität ist ein zukunftsweisendes Thema der deutschen Industrie. Mehr noch: Elektrofahrzeuge können ein wichtiger Baustein der Energiewende werden.

Derzeit sind allein 32 verschiedene elektrische KFZ-Modelle deutscher Hersteller auf dem Markt, die an rund 11200 Ladepunkten mit Strom geladen werden (Stand 12.2019). Um die Nutzung von Elektrofahrzeugen attraktiver zu machen, hat die Bundesregierung am 18. Mai 2016 zusätzliche Impulse für die Elektromobilität beschlossen. Das Gesamtpaket besteht zum heutigen Zeitpunkt aus zeitlich befristeten Kaufanreizen, weiteren Mitteln für den Ausbau der Ladeinfrastruktur und zusätzlichen Anstrengungen bei der öffentlichen Beschaffung von Elektrofahrzeugen sowie aus steuerlichen Maßnahmen. Doch um die E-Mobilität zu einem Erfolg werden zu lassen sind Ladestationen dringend nötigt, hier ist schneller unternehmerischer Pioniergeist gefordert.

E-Mobilität planen und realisieren

engintec – the engine of eMobility. Ein vielseitiges, dynamisches Unternehmen bringt die eMobilität auf den richtigen Kurs. Mit Agilität und höchster Qualität realisiert engintec bundesweit e-Ladesäulen. Das Hauptaugenmerk ist dabei eine uneingeschränkte Mobilität zu ermöglichen und zwar immer, für jeden und überall, nur so kann die politische gewollte Klimawende möglich werden, denn wer sich für ein Elektrofahrzeug entscheidet benötigt diese Infrastruktur.

Planung und Bau von Ladestationen werden damit zu einem neuen Geschäftsfeld, in dem vor allem die Zeit bestimmt wie erfolgreich die Elektromobilität umgesetzt werden kann. Große Discounter, Hotels, Freizeitbetriebe wie Skiliftbetreiber, Wellnessparks, Sportanlagen beginnen bereits sich auf den neuen Trend einzustellen. Die Fahrzeugen von Kunden und Gästen müssen mit Energie aus der Steckdose versorgt werden, hier ist das engintec der richtige Partner, denn in Planung, Bau und Wartung hat sich das zertifizierte Unternehmen in kürzester Zeit spezialisiert und realisiert Tag für Tag – Kraft für Elektrofahrzeuge.

Umweltschutz und Klimaneutralität sind eine gute Idee

Doch es geht darum wie gut Deutschland und Europa dafür gerüstet ist, denn der Strom für die neue moderne Mobilität wächst nicht auf Bäumen. Unternehmen wie engintec treiben die Entwicklung der Elektromobilität voran, neue Märkte und Arbeitslätze werden entstehen, der Markterfolg wird sehr stark davon abhängen wie schnell sich der Wandel vollziehen lässt.

