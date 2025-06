Eningen: Eine entschleunigte Wanderung der anderen Art

Yoga-Trainer Stefan Jammer aus Eningen zeigte Möglichkeiten zur Beruhigung der persönlichen Verfassung und des Nervensystems auf. Die spezielle Sinnes-Wanderung, mit gezielten Aufmerksamkeitsübungen in der Begegnung mit der Natur und den Ansätzen des Tiefen-Trainings seiner Yoga-Praxis, wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen.

Während der Bewegungsveranstaltung des AK Gesunde Gemeinde Eningen, vermittelte Yogalehrer Stefan Jammer aus Eningen Tipps zur eigenen Entschleunigung. Er nahm 15 Teilnehmer mit auf eine Reise in die verborgenen Tiefen der Natur. Bei der Wanderung ging es nicht um die Bewältigung einer großen Strecke und nicht nur um das bloße Schauen und Spüren von Naturerscheinungen. Die Teilnehmer lernten den malerischen Ausdruck einer blühenden Frühlingswiese, die heimatliche Ruhe eines alten Lindenbaumes und die Faszination eines längst erloschenen Vulkanschlotes feiner und tiefer zu erleben. „Jede Naturerscheinung…“, so der Dozent und Yoga-Trainer, „…hat ihre Qualität, ihren besonderen Ausdruck und somit ihr geheimnisvolles Wesen“.

Nach dem Start am Lindenbrunnen, in der Nähe des Naturfreundehaus in Eningen, wurde während der Wanderung – zum Erstaunen der Anwesenden – über die sogenannte „entgegengehende Aufmerksamkeit“ und über vorgeschlagene „ganzheitliche Bilder“ gesprochen.

Die Sinne der Teilnehmenden wurden von Stefan Jammer auf feine Natur-Phänomene, die das sonst umherschweifende Auge oft übersieht, gelenkt. Mit diesem neuen Ansatz, der sich vom Waldbaden und der klassischen Achtsamkeitspraxis unterscheidet, schaffte jeder Mitwanderer während einer bald drei-stündigen Wanderung durch sein gezieltes Interesse bei sich selbst eine wohltuende Nähe und Ruhe.

So war die Rückmeldung einer Mitwanderin, dass sie schon eine Ewigkeit keinen so „ruhigen“ Kopf hatte, nicht überraschend. Sie sei „vollkommen frei von ihrem Gedankenkarussel“. Eine weitere Teilnehmerin ergänzte: „dass sich eine wärmende und achtsame Beziehung nicht nur zur Natur, sondern sogar zwischen den teilnehmenden Menschen einstellte“.

Von der angeleiteten Wanderung zu einer tief entspannenden Wirkung der Entschleunigung -in der Begegnung mit der Natur-, war der Teilnehmerkreis am Ende doch sehr beeindruckt.

Aus der intensiven Erfahrung mit dieser Art von Sinneswanderung in seiner Yoga-Praxis, meinte der Yoga-Coach Stefan Jammer, dass diese Art von Ruhe- und Achtsamkeits-Training für die Gesundheit in Zukunft so wichtig werden wird, wie es heute Sport- oder Fitnesstrainings sind.

Wir freuen uns über das positive Feedback der Teilnehmer zu dieser besonderen Art einer Wanderung und sind schon auf die nächste Veranstaltung gespannt.

Weitere Informationen:

www.forumGesundeGemeinde.de

www.yoganatur-reutlingen.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

www.instagram.com/GesundeGemeindeEningen

