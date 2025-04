Ensana Health Spa Hotels setzen auf Regeneration und Heilmittel aus der Natur

Jahrhundertealte Traditionen paaren sich in den Ensana Spa Hotels mit modernen Therapiekonzepten. Das geschieht derzeit in 28 Hotels in sechs Ländern. Dabei setzt der größte Betreiber von Gesundheits-Spas in Europa gezielt auf die natürlichen Heilmittel der jeweiligen Standorte – von mineralhaltigem Thermalwasser bis hin zu wohltuendem Heilschlamm.

Kraft des Wassers

Ein zentrales Element der Behandlungen bei Ensana ist das Thermalwasser. Wegen seiner natürlichen Wärme und der hohen Konzentration an Mineralstoffen wird es in der Regel als Badekur zur Linderung von Beschwerden des Bewegungsapparates, zur Unterstützung der Regeneration nach Verletzungen sowie zur Stressbewältigung eingesetzt. Die Wärme entspannt die Muskulatur und fördert die Durchblutung.

Auch Mineral- und Heilwässer spielen in den Ensana-Kurorten eine bedeutende Rolle, die im Gegensatz zum Thermalwasser an der Quelle weniger als 20 Grad Celsius beträgt. Trinkkuren helfen bei Verdauungs- und Stoffwechselstörungen sowie bei Nieren- oder Harnwegserkrankungen und stärken das Herzkreislaufsystem.

Ein weiteres Naturphänomen bietet der Bärensee in Sovata in Rumänien. Der hohe Salzgehalt des Wassers ermöglicht ein schwereloses Floaten und besitzt gleichzeitig antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Die besondere Zusammensetzung der natürlichen Gegebenheiten des Sees wird seit Jahren für therapeutische Zwecke genutzt, etwa bei Muskelschmerzen, Hauterkrankungen, Atemwegsbeschwerden und Allergien.

Heilschlamm und CO2-Therapien

Ergänzt wird das natürliche Therapieangebot durch Heilschlamm, der mit seinen wertvollen Mineralien und organischen Verbindungen seit langem für seine gesundheitsfördernde Wirkung bekannt ist. Ob als Packung, Wickel oder Bad – Heilschlammbehandlungen wirken durchblutungsfördernd, lindern Muskelverspannungen und helfen bei Beschwerden des Bewegungsapparates. Jeder Standort hat eine andere spezifische Zusammensetzung der Mineralien wie Brom, Schwefel und Magnesium, wodurch das medizinische Fachpersonal die Behandlungen individuell auf die Bedürfnisse der Gäste abstimmen kann.

Im renommierten Kurort Marienbad kommt zudem das natürliche Kohlendioxidgas aus der Maria-Quelle zum Einsatz. In Form von Trockenbädern oder Gasinjektionen wirkt es durchblutungsfördernd und blutdrucksenkend.

Ganzheitliche Gesundheit in Europas schönsten Kurorten

„Die Kraft der Natur ist seit jeher die Grundlage unserer Therapien“, erklärt Frank Halmos, CEO der Ensana Health Spa Hotels. „Mit einem individuell abgestimmten Einsatz natürlicher Ressourcen fördern wir nicht nur die Heilung, sondern auch die nachhaltige Gesundheit unserer Gäste.“

Mit diesem umfassenden Angebot an natürlichen Heilmitteln schaffen die Ensana Health Spa Hotels einen ganzheitlichen Ansatz zur Steigerung des Wohlbefindens der Gäste – und das inmitten der schönsten Kurorte Europas wie Marienbad, Budapest oder Piestany. Weitere Informationen zu den natürlichen Ressourcen sowie den Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

