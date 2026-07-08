Ensana Hotels eröffnen erstes Haus in Georgien

Medical-Wellness-Angebot mit Thermal- und Mineralwasser im Kurort Sairme – 5-Sterne-Hotel Sairme North folgt nach umfassender Renovierung

Mit der Eröffnung des ersten Hauses in Georgien setzen die Ensana Hotels ihren Expansionskurs fort. Das neue 4-Sterne-Hotel Ensana Sairme South mit seinen 154 Zimmern empfängt ab sofort Gäste im Kurort Sairme, der auf über 900 Metern Höhe inmitten der naturbelassenen Berglandschaft des Kaukasus liegt. Mit dem Markteintritt in Georgien erweitert Europas führender Health-Spa-Anbieter sein Portfolio um eine Destination, die seit mehr als 60 Jahren für ihre Thermal- und Mineralquellen bekannt ist. Damit richtet sich das Haus an Urlauber, die Gesundheits- und Präventionsangebote mit der beeindruckenden Natur Westgeorgiens verbinden möchten.

„Mit Georgien bringen wir Ensana in ein Land mit außergewöhnlichen natürlichen Heilressourcen, das obendrein ein aufstrebendes Reiseziel ist und ideal zu unserer strategischen Ausrichtung passt“, sagt Frank Halmos, CEO bei Ensana. „Die Kombination aus weiter, waldreicher Natur, Tradition, Gastfreundlichkeit und medizinisch nutzbaren Thermal- und Mineralquellen macht Sairme zu einem Standort mit großem Entwicklungspotenzial im Gesundheitstourismus.“

Fokus auf natürliche Heilmittel

Für die Ensana Hotels sind die natürlichen Heilressourcen ein zentrales Kriterium bei der Standortwahl. Das Thermalwasser von Sairme eignet sich hervorragend für therapeutische Anwendungen, insbesondere bei Beschwerden des Bewegungsapparats. Das ebenfalls aus dem Ort stammende karbonhaltige Mineralwasser kommt traditionell für Trinkkuren bei Leber-, Harnwegs-, Nieren- und Magen-Darm-Beschwerden zum Einsatz.

Das zweite Ensana-Haus, Sairme North, befindet sich derzeit in der finalen Phase einer umfassenden Renovierung. Im Zuge dessen wird auch der hoteleigene Spa-Bereich des 5-Sterne-Hotels erweitert und um umfangreiche Wellnesseinrichtungen ergänzt, darunter Innen- und Außenpools, ein Hammam, eine Salzgrotte sowie moderne Behandlungsräume.

„Ensana ist ein zentraler strategischer Partner für unsere Häuser in Sairme“, ergänzt Temur Khokhodze, Eigentümer der Sairme Resorts. „Wir investieren gezielt in den Ausbau der Hotels sowie in das Therapieangebot, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Die Zusammenarbeit eröffnet zudem neue Perspektiven für die Region, stärkt lokale Kompetenzen und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.“

Sairme liegt rund 3,5 Autostunden westlich der georgischen Hauptstadt Tiflis und unweit von Kutaissi, der drittgrößten Stadt des Landes, mit dem internationalen Flughafen Kopitnari. Direktflüge werden von mehreren deutschen Flughäfen (zum Teil nur saisonal) angeboten, darunter Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Memmingen. Somit ist der Kurort auch für internationale Gäste bequem erreichbar, zumal das Ensana Sairme South auf Wunsch die Abholung vom Flughafen zum Hotel organisiert. Eingebettet ist das Haus in eine weitläufige Berg- und Waldlandschaft, was den Gästen viele Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Paddeltouren bietet. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

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