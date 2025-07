Ensana Hotels unterstützen bei Genesung und Heilung einer Krebserkrankung

Neue individuelle Therapien zur Nachsorge – Natürliche Ressourcen kombiniert mit medizinischem Fachwissen – Enge Zusammenarbeit mit Karls-Universität und Partnern des Kurwesens

Nach einer Krebsbehandlung benötigen Körper und Geist besonders viel Zeit und Beistand, um wieder zu Kräften zu kommen. Das neue Oncology Recovery Retreat Programm der Ensana Hotels im tschechischen Kurort Marienbad bietet Patienten in Remission ein maßgeschneidertes Angebot. Mit einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten wird die körperliche und emotionale Stärke nachhaltig wieder aufgebaut.

Natürliche Heilmittel und medizinische Betreuung

Das natürliche Mineralwasser von Marienbad bildet zusammen mit moderner medizinischer Expertise die Grundlage des Programms. „Unser Ziel ist, Patienten nach einer Chemo- oder Strahlenbehandlung bei der Erholung zu unterstützen“, erklärt Dr. Marketa Hovorkova, die als leitende Ärztin der Ensana Hotels in Marienbad für die Umsetzung des neuen Programms verantwortlich ist. „Damit wollen wir nicht nur akute Beschwerden lindern, sondern auch möglichen Folgeerkrankungen vorbeugen und die Lebensqualität langfristig steigern.“

Zu Beginn stehen fachärztliche Anamnesen und eine ausführliche medizinische Untersuchung, auf deren Basis ein auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmter Therapieplan erstellt wird. Dieser kombiniert bewährte natürliche Heilverfahren, Physiotherapie, Ernährungsberatung und ergänzende Anwendungen.

Entwicklung mit führenden Experten

Das Oncology Recovery Retreat Programm basiert auf der engen Zusammenarbeit von Ensana mit der Medizinischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, dem Institut für Kurwesen und Balneologie sowie dem Verband der Heilbäder der Tschechischen Republik. „Gemeinsam mit führenden Experten hat Ensana ein wissenschaftlich fundiertes Programm konzipiert“, betont Petra Bailey, Vice President von Ensana, die maßgeblich die Entwicklung vorangetrieben hat. „Unser Anspruch ist es, den Patienten nach einer Krebserkrankung nicht nur körperlich zu stärken, sondern auch emotional zu begleiten. Die Kombination aus moderner Medizin, individueller Betreuung und natürlichen Ressourcen schafft optimale Bedingungen für eine gesunde Regeneration.“

Im Mittelpunkt steht die Förderung des Heilungsprozesses: Schmerzen werden gelindert, Müdigkeit reduziert und Folgeerkrankungen wie Lymphödeme behandelt. Das begünstigt den Wiederaufbau körperlicher und seelischer Belastbarkeit. Dazu tragen sieben wöchentliche Bewegungseinheiten bei, die gezielt die Mobilität der Gäste festigen. Ergänzend erhalten die Teilnehmer mindestens drei therapeutische Anwendungen wie Lymphdrainage, Sauerstoff- und Lichttherapie, die Beschwerden mindern. Hinzu kommen eine personalisierte Ernährungsberatung sowie regelmäßige medizinische Kontrollen zur Überwachung des Genesungsverlaufs. Medizinisches Fachpersonal ist rund um die Uhr vor Ort, um Sicherheit und Wohlbefinden während des Aufenthalts zu gewährleisten.

Komfortable Unterkünfte für erholsame Aufenthalte

Buchbar ist das Oncology Recovery Retreat Programm im traditionsreichen Fünf-Sterne-Haus Nove Lazne sowie im zentral gelegenen Vier-Sterne-Superior-Hotel Hvezda in Marienbad, nahe der bayerischen Grenze. Die Preise starten bei 154 Euro pro Nacht und Person inklusive Vollpension und Behandlungen, abhängig von Aufenthaltsdauer und Zimmerkategorie. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

