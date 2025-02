ENTDECKE UND KOSTE DIE WURSTWAREN DER EU QUALITY CREW

Entdecke den nächsten Verkaufsort in deiner Nähe!

Mailand, 12. Februar 2025 – 35 Verkaufsstellen in ganz Deutschland nehmen an den Tasting Days „Entdecken und Kosten“ teil, die vom Projekt „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ organisiert werden. Diese bieten den Verbrauchern die Möglichkeit, die köstlichen Salamini Italiani alla Cacciatora g.U. und die Mortadella Bologna g.g.A. näher kennenzulernen und zu kosten – zwei der Hauptakteure des Projekts, neben dem Cotechino und dem Zampone Modena IGP.

Die Initiative wurde erfolgreich in der letzten Woche gestartet und hat bereits Hunderte von neugierigen und hungrigen Verbrauchern angezogen, die nicht nur eine kostenlose Kostprobe erhielten, sondern auch umfangreiches Informationsmaterial zum Projekt und den beteiligten Wurstwaren. Die Verkostungstage gehen bis Ende Februar weiter.

Hier ist die vollständige Liste der teilnehmenden Verkaufsstellen – finden Sie den nächsten in Ihrer Nähe, die Quality Crew erwartet Sie!

1 KAUFLAND Berg-am-Laim_Str. 117, 81673 Munchen 07.02.25 – 08.02.25

2 KAUFLAND Eichhorster Weg 96, 13435 Berlin 07.02.25 – 08.02.25

3 KAUFLAND Rembrandstr.47, 70567 Stuttgart 07.02.25 – 08.02.25

4 KAUFLAND Wildunger Str.2-4, 70372 Stuttgart 07.02.25 – 08.02.25

5 REWE FlingernBruchstr. 89-91, 40235 Dusseldorf 07.02.25 – 08.02.25

6 REWE Bonn-BeuelAm Weidenbach 31, 53229 Bonn 07.02.25 – 08.02.25

7 REWE Alter PosthofKapuzinergraben 19f, 52062 Aachen 07.02.25 – 08.02.25

8 REWE Rather CarreWestfalenstr. 64, 40472 Dusseldorf 07.02.25 – 08.02.25

9 REWE Rewe SupermarktHeerst. 40-42, 53111 Bonn 07.02.25 – 08.02.25

10 KAUFLAND GerlingenWeilimdorfer Str. 93, 70839 Ferlingen 14.02.25 -15.02.25

11 KAUFLAND Gesundbrunnen Residenzstr. 85, 13409 Berlin14.02.25 -15.02.25

12 KAUFLAND Schwabing-FreimannMargot-Kalinke-Str. 4, 80939 Munchen 14.02.25 -15.02.25

13 KAUFLAND FellbachStuttgarter Str. 70, 70736Fellbach 14.02.25 -15.02.25

14 KAUFLAND KönigswusterhausenWiesenstr. 7, 15711Königs Wusterhausen 14.02.25 -15.02.25

15 KAUFLAND Wächtersbacher Str. 75, 60386 Frankfurt am Main 14.02.25 -15.02.25

16 REWE LindenthalDürener Str. 246-248, 50931 Koln 14.02.25 -15.02.25

17 REWE Markt GmbhFriedrich-Breuer-Straße 58, 53225 Bonn 14.02.25 -15.02.25

18 REWE Sulzburgstr. 33-35, 50937 Koln 14.02.25 -15.02.25

19 KAUFLAND Griesheim-CenterMainzer Landstr. 683, 65933 Frankfurt am Main 21.02.25 – 22.02.25

20 KAUFLAND Gropius Passagen Johannisthaler Chaussee 295-237, 12351Berlin21.02.25 – 22.02.25

21 KAUFLAND Märkisches ViertelSenftenberger Ring 15-17, 13439 Berlin 21.02.25 – 22.02.25

22 KAUFLAND Aldinger Str. 70, 70378 Stuttgart 21.02.25 – 22.02.25

23 KAUFLAND Marktstraße 6, 10317 Berlin 21.02.25 – 22.02.25

24 REWE Am BarbarossaplatzSalierring 47-53, 50677 Koln21.02.25 – 22.02.25

25 REWE BayenthalBonner Str. 211, 50968 Koln 21.02.25 – 22.02.25

26 KAUFLAND Adlershofer TorRudower Chaussee 12, 12489 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

27 KAUFLAND KalkKalker Hauptstr. 112, 51103Koln27.02.25 – 28.02.25

28 KAUFLAND MarienfeldeBuckower Chaussee 100-102, 12277 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

29 KAUFLAND Andreas-Danzer-Weg 2, 85716 Unterschleißheim 27.02.25 – 28.02.25

30 KAUFLAND Rudolf-Dieselstraße-Straße 26a, 64331 Weiterstadt 27.02.25 – 28.02.25

31 KAUFLAND LichterfeldeGoerzallee 195, 14167 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

32 KAUFLAND MitteKarl-Liebknecht-Str. 13, 10178 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

33 KAUFLAND WeddingMullerstr. 123-125, 13349 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

34 KAUFLAND ZentrumSchnellerstr. 21, 12439 Berlin 27.02.25 – 28.02.25

35 KAUFLAND WildauChausseestraße 1, 15745 Wildau 27.02.25 – 28.02.25

Folgen Sie uns und bleiben Sie auf den Social-Media-Kanälen des Projekts informiert:

IG @euqualitycrew

FB @theeuqualitycrew

YT @EUQualityCrew

Salamini Italiani alla Cacciatora g.U. sind gastronomische Spezialitäten mit einer langen Tradition und Geschichte. Sie werden aus hochwertigem Schweinefleisch hergestellt und zeichnen sich durch ihren intensiven und aromatischen Geschmack aus, der das Ergebnis eines von Generation in Generation weitergegebenen alten Rezepts ist. Das Produktionsgebiet für Salamini Italiani alla Cacciatora g.U. umfasst verschiedene Regionen in Mittel- und Norditalien: Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Lombardei, Piemont, Emilia Romagna, Umbrien, Toskana, Marken, Abruzzen, Latium und Molise.

Die Schweine müssen ausschließlich im Produktionsgebiet gezüchtet werden und es werden nur die wertvollsten und besten Fleischstücke verwendet. Das fein zerkleinerte Wurstfleisch wird fachmännisch mit Pfeffer und Knoblauch gewürzt. Den Rest erledigt die sorgfältige Reifung, die dem Produkt sein besonderes und charakteristisches Aroma verleiht.

Mortadella Bologna g.g.A. ist ein rundum überzeugendes kulinarisches Geschmackserlebnis. Die samtige Konsistenz, der aromatische Duft, der vollmundige und harmonische Geschmack, die frische rosa Farbe und die typisch zylindrische oder ovale Form haben diese Wurst weltweit berühmt gemacht. Das Produktionsgebiet umfasst die Regionen Emilia Romagna, Piemont, Lombardei, Venetien, Toskana, Marken, Latium und die autonome Provinz Trient. Mortadella Bologna g.g.A. ist eine gebrühte Wurst, die fein sortiertes Schweinefleisch mit einer aromatischen Gewürzmischung kombiniert. Nach dem Abfüllen wird der Fleischteig in speziellen Luftöfen gegart: Dies ist der wichtigste Moment der Zubereitung, denn hier entfaltet das Produkt sein besonderes Aroma und seine einzigartige Samtigkeit. Im letzten Arbeitsvorgang erfolgt schließlich die Dusche, wobei die Wurst mit kaltem Wasser abgespült und gekühlt wird, um das Produkt zu stabilisieren.

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine Kampagne, die vom Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP gefördert wird, co-finanziert von der Europäischen Union und auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ziel ist es, den deutschen Verbrauchern diese Wurstwaren näherzubringen, die sich durch ihre moderne Ernährungsweise auszeichnen und besonders auf Nachhaltigkeit achten. Das Ziel ist es, die Bekanntheit dieser hochwertigen g.U.- und g.g.A.-Wurstwaren aus Europa zu steigern und den bewussten Konsum in Deutschland zu fördern.

Folgen Sie dem Projekt:

www.qualitycrew.eu

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

