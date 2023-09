Entdecken Sie die Zukunft der KI mit der KI LEAGUE!

Werden Sie Teil einer exklusiven Gruppe und nutzen Sie KI, um Ihr Unternehmen zu transformieren.

Die KI LEAGUE, das renommierte Trainingsinstitut für Künstliche Intelligenz (KI) für IT-Dienstleister, lädt IT-Profis ein, sich ihrer Mastermind-Gruppe anzuschließen. Die Mitgliedschaft steht sowohl IT-league und IT-grow Mitgliedern als auch externen IT-Dienstleistern offen.

Über KI LEAGUE:

Die KI LEAGUE bietet Deutschlands beste Plattform, auf der IT-Dienstleister die neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz kennenlernen und anwenden können. Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in die aktuelle KI-Situation und konkrete KI-Tools. Durch monatliche Online-Workshops und regelmäßige Updates zu relevanten KI-Tools werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, KI effektiv in ihrem Unternehmen einzusetzen und die Mitarbeiter laufend in diesem Bereich zu schulen.

Leistungen:

* Einführung in KI: Jeder Teilnehmer erhält eine Einführung in die aktuelle KI-Situation und konkrete KI-Tools.

* KI-Tools Updates: Regelmäßig werden neue relevante KI-Tools vorgestellt.

* Online Workshops: Monatliche Online-Workshops helfen den Teilnehmern, konkrete Tools kennenzulernen und anzuwenden.

* Vor Ort Treffen: Einmal im Jahr findet ein persönliches Treffen statt, an dem bis zu fünf Mitarbeiter pro Unternehmen teilnehmen können.

* Vorlagen und Hilfestellungen: Je nach Tool werden Hilfestellungen wie clevere Eingabeaufforderungen oder Vorlagen zur Verfügung gestellt.

* Best Practices: Die KI LEAGUE sammelt Best Practices von allen Teilnehmern und teilt diese mit der gesamten Gruppe.

Teilnehmerstimmen:

„Großartiger Input, der für uns und unsere Mitarbeiter wesentlich ist, um die neuen KI-Technologien und -Tools sinnvoll einzusetzen und damit unsere Arbeit effizienter zu gestalten.“ – Sven Wulf, Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co. KG

Mitgliedschaft:

Pro Mitgliedschaft können fünf Mitarbeiter aktiv eingebunden werden. Es gibt keine feste Laufzeit, und die Mitgliedschaft kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende per E-Mail gekündigt werden.

Über Ingo Lücker:

Ingo Lücker ist der Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der ITleague GmbH. Er hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, Kooperation und Networking von IT-Systemhäusern und IT-Dienstleistern.

Kontakt:

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website der KI LEAGUE unter kileague.de oder kontaktieren Sie Ingo Lücker direkt unter ingo.luecker@itleague.de

ITleague GmbH bringt IT-Dienstleister und IT-Systemhäuser zusammen, um die Kompetenz IHRES UNTERNEHMENS sichtbarer zu machen.

Kontakt

ITleague GmbH

Ingo Lücker

Lortzingstraße 4

49143 Bissendorf

00491709076661



https://www.itleague.de

