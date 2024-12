Entdecken Sie Ruhe im Ferienhaus Deichgraf direkt auf dem Deich mit herrl Wasserblick Urlaub mit Hund

Herzlich willkommen im Reethaus Deichgraf. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe und genießen den Sonnenuntergang über dem Wasser

Das Ferienhaus Deichgraf im Seebad Breege bietet einen unvergleichlichen Blick auf das Wasser und eine ruhige Lage direkt auf dem Deich. Das gut ausgestattete Ferienhaus ist ideal für einen unvergesslichen Urlaub für bis zu fünf Personen. Hunde sind willkommen und der feinsandige Ostseestrand ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Erholsame Lage mit atemberaubendem Wasserblick

Das Ferienhaus Deichgraf zeichnet sich durch seine einzigartige Lage direkt auf dem Deich aus, die einen herrlichen und unverbaubaren Blick auf das Wasser bietet. Gäste können hier die Ruhe der Natur genießen, fernab vom Trubel, da das Ferienhaus am Ende einer Sackgasse liegt. Mit seiner friedlichen Umgebung ist es der ideale Rückzugsort für Erholungssuchende, die Wert auf Privatsphäre und Entspannung legen.

Komfortable und stilvolle Unterkunft

Die geräumige und lichtdurchflutete Unterkunft eignet sich perfekt für bis zu fünf Personen und verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Der Wohnbereich ist hochwertig und geschmackvoll eingerichtet, inklusive eines Kamins für gemütliche Abende. Weiterhin stehen im Ferienhaus WLAN und eine Waschmaschine zur Verfügung, um den hohen Komfortansprüchen der Gäste gerecht zu werden.

Außenbereich und Strandnähe

Der Außenbereich des Ferienhauses bietet eine großzügige Terrasse mit Außengrill, Teakholzmöbeln und Sonnenliegen, die zum Entspannen einladen. Ein Standkorb dient als gemütlicher Rückzugsort, während ein Fahrradschuppen eine bequeme Unterbringung für Fahrräder garantiert. Die Nähe zum feinsandigen, weißen Ostseebadestrand, der nur etwa 400 Meter entfernt ist, macht das Ferienhaus besonders attraktiv für Strandliebhaber.

Ideal für Aktivurlauber und Tierliebhaber

Mit zwei Autostellplätzen am Haus und einer hundefreundlichen Umgebung ist das Reethaus Deichgraf ebenfalls für Tierfreunde bestens geeignet. Zusätzlich bietet die Umgebung zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Aktivurlauber, darunter kilometerlange Strände und malerische Radwege, die es zu erkunden gilt. So wird der Aufenthalt sowohl für Mensch als auch Tier zu einem besonderen Erlebnis.

Das Ferienhaus Deichgraf ist bekannt für seine exklusive Lage und den außergewöhnlichen Komfort, den es seinen Gästen bietet. Mit einer einzigartigen Kombination aus Naturverbundenheit und gehobenen Annehmlichkeiten hat es sich als beliebtes Urlaubsziel an der Ostsee etabliert. In einer stressfreien Umgebung erhalten Besucher die Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Kraft zu tanken.

