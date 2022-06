ENTEGA kooperiert mit ikw

Starkes Bündnis im Bereich Submetering

Hamburg/Darmstadt 22.06.2022: Der Ökoenergieversorger ENTEGA nutzt die Chancen, die sich durch die fortschreitende Digitalisierung und Liberalisierung des Messwesens ergeben und baut sein Angebot für Quartierslösungen um das Geschäftsfeld Submetering weiter aus. Hierfür kooperiert ENTEGA mit der ikw Service GmbH (ikw), Spezialist für White-Label-Lösungen in diesem Bereich. Damit ist ENTEGA nun auch im großen Stil in der Lage, ihren wohnungswirtschaftlichen Kunden die Abrechnung von Heizkosten als Dienstleistung anzubieten.

In den Bereichen Messstellenbetrieb, Messdienstleistung sowie Abrechnung für die Sparten Strom, Gas, Wasser, Wärme und Abwasser hat ENTEGA mit ihrem Tochterunternehmen, der COUNT+CARE GmbH & Co. KG, bereits einen branchenerfahrenen Full-Service-Provider an der Seite. Im Submetering-Bereich sind die beiden Unternehmen bereits seit über 30 Jahren tätig. Um dieses Geschäftsfeld nun aber deutlich auszubauen, wurde die Unterstützung eines dritten Dienstleisters notwendig. Mit der ikw konnte ein erfahrener Partner mit der notwendigen Expertise gefunden werden.

Die ikw ermöglicht es Energieversorgungsunternehmen, durch ein modular aufgebautes Leistungsangebot ein eigenes Submetering-Angebot anzubieten. So können diese ihr Kerngeschäft um die verbrauchsabhängige Abrechnung von Wärme und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern erweitern. Abhängig von der gewünschten Leistungstiefe können verschiedene Stufen entlang der Wertschöpfungskette gewählt werden. Einen einfachen Einstieg in das neue Geschäftsfeld bietet das White-Label-Produkt der ikw, in dem alle drei Module – Gerätemanagement, Ablese- & Datenmanagement sowie Abrechnung – enthalten sind. Für diesen Weg hat sich auch ENTEGA entschieden. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der ikw wurde bereits geschlossen.

Die ikw unterstützt mit ihrer Expertise bei der Entwicklung, Implementierung und Skalierung sämtlicher Submetering-Prozesse. Als Basis der Zusammenarbeit wurden die Mitarbeitenden der COUNT+CARE in regulatorischen, technischen sowie organisatorischen Richtlinien geschult und bestehende Business-Cases validiert.

Als Teil der noventic group greift die ikw auf das Know-how etablierter Spezialisten aus den Bereichen Messdienstleistung, Erfassungshardware und Smart Metering sowie auf ein deutschlandweites Netz an Service- und Montagestandorten zurück und kann damit schnell und zuverlässig Lösungen bereitstellen. Mehrere Objekte mit einigen hundert Wohneinheiten konnten so im aktuellen Jahr an unterschiedlichen Standorten Deutschlands bereits erfolgreich ausgestattet werden. Ein Beispiel ist der Neubau „Haardtring“ in Darmstadt mit rund 200 Wohnungen. Installiert wurden ca. 1.500 Funkmessgeräte, die eine automatische Fernübertragung der Verbrauchsdaten ermöglichen. Eine Vor-Ort-Ablesung ist damit nicht länger erforderlich – aufwendige Terminvereinbarungen mit den Mietern entfallen.

Volker Abert, Geschäftsführer COUNT+CARE, hat das Projekt gemeinsam mit Manfred Sattig eng begleitet und ist von der schnellen Umsetzung und Implementierung begeistert:

„Dieses Projekt bietet für unsere zukünftigen Dienstleistungen zahlreiche Mehrwerte und sorgt dafür, dass die Wohnungsunternehmen zukünftig einen Ansprechpartner rund um das Thema Energie erhalten. Wenn das Projekt so gut weiterläuft, wie es gestartet ist, können wir mehr als zufrieden sein. Mit der ikw haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, mit dem wir unser eigenes Know-how ausbauen und dabei ganz ohne Risiko in das Submetering einsteigen können.“

Björn Besser, Geschäftsführer ikw Service GmbH, lobt ebenfalls die sehr gute Zusammenarbeit und betont die Kundenfokussierung seines Unternehmens:

„Wir erleichtern den Einstieg in das Geschäftsfeld Submetering mit ganz auf den individuellen Bedarf zugeschnittenen Lösungen. Unsere Kunden erhalten von uns diejenigen Leistungsbausteine, die zu ihren Anforderungen passen bis hin zum Full-Service-Paket im White Label. Darüber hinaus unterstützen wir gerne auch beim Vertrieb der Submetering-Dienstleistungen – von der Erstellung von Business-Cases bis zur Festlegung einer markt- und regionsspezifischen Vertriebsstrategie. Wir gehen davon aus, dass dieses Kooperationsmodell nur der Anfang einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist.“

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://evu.ikw-service.de

Matthias Theis, Segmentmanager Wohnungswirtschaft ENTEGA, freut sich über ein breites Lösungsportfolio für die Immobilienwirtschaft aus dem Hause ENTEGA:

„Zusammen mit unseren zuverlässigen Kooperationspartnern wie der ikw bieten wir als ENTEGA wohnungswirtschaftlichen Unternehmen und Vermietern von Mehrparteienhäusern umfassende Lösungen zur Bewirtschaftung ihrer Immobilien rund um die Themen Energie, Infrastruktur und Dienstleistungen. Dabei ist uns wichtig, dass wir die Dinge bis zu Ende denken und Lösungen aus einer Hand bieten. Also in diesem Fall nicht nur Ökoenergie liefern und vor Ort erzeugen, sondern dann auch direkt für die Hausbewohner verbrauchsabhängig abrechnen.“

Die ikw Service GmbH – ein Unternehmen der noventic group – ist seit über 35 Jahren Shared-Service-Partner im Bereich Kundenmanagement und Abrechnung für regionale sowie überregionale Energieversorgungsunternehmen. Darüber hinaus unterstützt ikw die Energiewirtschaft beim Aufbau des Geschäftsfeldes Submetering im White Label. Über die noventic group kann ikw auf ein Netzwerk etablierter Spezialisten aus den Bereichen Messdienstleistung, Erfassungshardware und Smart Metering sowie deutschlandweite Servicestandorte zurückgreifen und so schnell und zuverlässige Lösungen bereitstellen.

Firmenkontakt

Kontakt ikw Service GmbH

Björn Besser

Wandalenweg 47

20097 Hamburg

040 23727-772

040 237278-772

bjoern.besser@ikw-service.de

http://www.ikw-service.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Tim Seitter

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

0711 23 886 80

0711 23886-31

tim.seitter@pressecompany.de

http://www.pressecompany.de