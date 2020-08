Entertainmentprogramm im Loop5

Weiterstadt, 06. August 2020

Rechtzeitig zu den Sommerferien präsentierte das beliebte Shoppingcenter in Weiterstadt eine umfassende Vielfalt von neuen Entertainmentstationen, die den Besuchern des Loop5 ein abwechslungsreiches Angebot bieten. Mit den besonderen Freizeitangeboten soll die Aufenthaltsqualität besonders für Familien und Jugendliche gesteigert und optimiert werden.

Mit LollyPic eröffnet am 13.06. das erste Instamuseum im Rhein-Main-Gebiet innerhalb eines Shoppingcenters. Die Besucher haben hier die Möglichkeit über 10 Themenbereiche zu besuchen, die eine Vielzahl an fantastischen und abstrakten Kulissen für Fotos bieten. Neben einem lebensgroßen Einhorn, einem Sticker-Bomb-Raum mit über 10.000 echten Aufklebern und einer eigenen Candybar werden die zahlenden Besucher viele weitere Fotospots erwarten. Dabei stehen den Kunden Umkleidekabinen, eine Chill-Out-Lounge und verschiedene Accessoires zur Verfügung, um die Lollypic-Welt optimal für Ihre gewünschten Bilder nutzen zu können. Wer sich selbst in die bunte Selfiewelt stürzen möchte, kann auf lollypic.de sein Ticket für das neue Instamuseum in Weiterstadt buchen. Es ist jeden Wochentag von 14.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Ticketanzahl ist demnach limitiert und nicht kostenfrei.

Ein weiterer Fotopunkt im Loop5 ist der Spiegelraum Cosmic- Sphere. Hier erwartet die Besucher eine faszinierende Kombination aus LED-Screens und Spiegeln, die überraschende Perspektiven zaubern und jedes Bild einzigartig machen.

Exit the real life: Seit Juni hat auch ein weiteres Highlight seine Türen im Loop5 geöffnet. Im Virtual Cosmos haben die Besucher des Loop5 die Möglichkeit, aus über 600 Spielen zu wählen und in die VR-Welt einzutauchen. Um den VR-Spaß zu testen, können die Besucher des Loop5 ihre ersten Erfahrungen am Virtual Paragliding und Virtual Flying machen, diese beiden Geräte stehen den Besucher des Loop5 kostenlos zur Verfügung. Virtual Cosmos ist wochentags von 14:00-18:00 Uhr und am Samstag von 12:00- 19:00 Uhr geöffnet.

Auch an die kleinen Besucher hat das Loop5 gedacht, im Loop5 Kinderkino können Kinder und Familien in gemütlicher Atmosphäre bekannte Film-Klassiker wie zum Beispiel Mary Poppins, Pets und vieles mehr schauen. Sollte es doch etwas zum Toben und Spielen sein, dann ist die Kids Play Area im Loop5 genau das Richtige. Denn die Kids Play Area lädt zum ausgiebigen Spielen und Spaß ein. An Fußballfans wurde auch gedacht, in der Sports Lounge läuft non-Stop die Fußball-Bundesliga. Wer gerne selbst Tore schießen möchte, kann mit einem Freund oder mit der Familie ein eigenes Turnier in der Tischkicker Lounge starten.

Toben, Spielen und Fotoaktion, auch für die ruhigen Besucher hat sich das Loop5 tolle Entertainmentpunkte überlegt. Egal ob eine Ausstellung mit tollen Autos in der Classic Lounge oder tolle Kunstwerke in der Galerie oder im Showroom, laden die Besucher zum Verweilen ein. Diese Räumlichkeiten können von den Besuchern des Loop 5 kostenlos genutzt werden und sind während den regulären Öffnungszeiten des Centers zugänglich.

Viele weitere Entertainmentangebote finden Sie unter www.Loop5.de/entertainment

