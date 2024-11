Entlassmangement: Betreuung zuhause mit PROMEDICA PLUS

Dem Entlassungsmanagement kommt beim Übergang in die häusliche Betreuung eine wichtige Rolle zu

OFFENBURG / FREIBURG. Sicherstellen, dass die Patientin bzw. der Patient nach dem Krankenhausaufenthalt seinen Bedürfnissen entsprechend versorgt ist, ist Aufgabe des Entlassmanagements im Krankenhaus. „Eine Herausforderung für alle Beteiligten ist es, wenn alleinstehende Menschen nach der stationären Behandlung pflegebedürftig und rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen sind. Das Entlassungsmanagement im Krankenhaus muss sich dann entweder um einen Platz in der Kurzzeitpflege kümmern, einen ambulanten Pflegedienst kontaktieren oder für eine Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, also eine 24 Stunden Pflege kümmern“, schildert Barbara Coudoux von Promedia Plus, einem Anbieter von 24 Stunden Pflege in der Großregion Offenburg / Freiburg. Das Unternehmen hat sich auf die sogenannte 24 Stunden Pflege spezialisiert und kümmert sich in Kooperation mit dem Entlassmanagement um die Betreuung pflegebedürftiger Personen nach dem Krankenhausaufenthalt.

Entlassmanagement kann in 24 Stunden Pflege überleiten

„Oftmals besteht rascher Handlungsbedarf, wenn eine Entlassung sozusagen in die Pflegebedürftigkeit erfolgen muss. Doch längst nicht immer findet sich eine Lösung, sodass Kliniken Patienten nicht entlassen können, weil eine Nachversorgung nicht gewährleistet ist. An diesem Punkt können wir von PROMEDICA PLUS wertvolle Unterstützung bieten, weil wir über unseren Partner Promedica24 auf ein großes Netzwerk an deutschsprachigen geschulten Betreuungskräften zurückgreifen können, die kurzfristig verfügbar sind und die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft übernehmen“, stellt Ralph Röderer von PROMEDICA PLUS heraus, der für die Großregion Ortenau, Emmendingen und Freiburg zuständig ist. Zwar können die Betreuungskräfte von PROMEDICA PLUS keine Behandlungspflege übernehmen. Das bleibt dem ambulanten Pflegedienst vorbehalten. Allerding können die Alltagsbegleiter von PROMEDICA PLUS, die alle entsprechend geschult sind, die Leistungen der Grundpflege und im Haushalt anfallende Tätigkeiten übernehmen, wenn Angehörige diese nicht leisten können.

Gute Lösung: Entlassungsmanagement mit Betreuung in häuslicher Gemeinschaft

Was genau bedeutet 24 Stunden Pflege bzw. Betreuung in häuslicher Gemeinschaft? „Unsere Betreuungskräfte leben mit den Pflegebedürftigen unter einem Dach, helfen beim Aufstehen und Zubettgehen, Ankleiden oder beim Toilettengang und kümmern sich um die Haushaltsführung. Bei pflegerischen oder organisatorischen Fragen steht zudem eine Care Managerin vor Ort zur Verfügung. Die Kosten werden über eine Monatspauschale direkt an Promedica24 überwiesen und Pflegepersonen und Angehörige müssen sich nicht um die Bürokratie kümmern. Damit ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche verbunden“, schildert Barbara Coudoux den Leistungsumfang.

Wenn es um die 24 Stunden Betreuung Ihrer Liebsten geht, stehen wir Ihnen jederzeit als persönliche Ansprechpartner zur Seite. Als Promedica Plus-Berater betreuen wir die gesamte Oberrhein-Region zwischen Karlsruhe und Freiburg.

Hinter uns steht Europas führender Anbieter von häuslicher Rundumbetreuung: Promedica24.

Die Promedica-Gruppe bringt es auf rund zwei Jahrzehnte Erfahrung und steht für zuverlässige Leistung.

Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie.

